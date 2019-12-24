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Как получить работу в IT-компании: 5 советов для стажеров

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Александр Бочкин
Александр Бочкин

Генеральный директор «Инфомаксимум»

Анна Меликян

Начать карьеру со стажировки – отличная возможность испытать себя, а если все сложится хорошо, то и получить работу в компании мечты. Многие крупные организации постоянно проводят их для студентов и молодых специалистов, более мелкие – периодически набирают группы. Например, 40% персонала в «Инфомаксимум» – это бывшие стажеры, которых пригласили остаться в команде. 

Чтобы закрепиться в компании после стажировки, нужен четкий план действий. Вот несколько советов, которые помогут тебе оставить о себе благоприятное впечатление и получить работу мечты. 

Как получить работу в IT-компании: 5 советов для стажеров

Олег Чуваков, frontend-разработчик «Инфомаксимум»

По образованию я математик, хотя всегда интересовался разработкой. На стажировку в «Инфомаксимум» меня пригласил знакомый программист, и хотя я хотел попробовать свои силы в другой компании, рискнул. 

Практического опыта разработки у меня не было вообще, и когда я увидел тестовое задание, то обрадовался: здесь была возможность для старта карьеры разработчика. Надо было реализовать web-приложение, используя связку React+Redux+GraphQL. Вариант «посидеть помозговать вечер-другой» тут не подходил: надо было подойти к решению системно: задание строилось не столько на JavaScipt, сколько на том, как ты способен найти информацию, понять ее, переработать для себя. 

Первый месяц стажировки акцент был на самостоятельном изучении материалов: каждый вторник мы приходили в офис,  общались с куратором и сдавали контрольные точки, получая фидбэк. К куратору можно было обратиться практически в любое время с любым вопросом, обратную связь я получал сразу. Это особенно важно, когда ты чувствуешь, что запутался и нужен совет. 

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Очень скоро я перешел к работе над реальным проектом компании – системой класса process mining. Занимался тестами, и это оказалось очень полезно: в процессе изучал, как работают компоненты. кроме этого переводил тесты с JavaScript на TypeScript. 

Ими я занимался практически месяц. Это научило жестко типизировать переменные и разбираться с новым для себя языком программирования.

После окончания стажировки мне предложили работу в компании.

Shutterstock / fizkes

Как получить оффер после стажировки

  • Не трать свое и чужое время

Однажды я очень сильно задержался, выполняя задачу, сделал скриншот и отправил своему ментору. Как оказалось, сделал я все неправильно, и на следующий день пришлось рефакторить. 

Старайся быть точным и уверенным в том, что делаешь. Не расслышал или недопонял задачу? Лучше переспросить. Иначе рискуешь бесцельно провести часы, превратить статус задачи из «обычной» в «нерешаемую», да еще и потратить время куратора. Никто не будет против, если ты решил разобраться во всем сам, но если понимаешь, что слишком сложно – спроси совета. 

Стажировка – это учебный процесс, и из него нужно извлечь максимум полезного. Куратор или ментор поощряют любой интерес и не откажут в помощи, а вот непродуктивных временных потерь точно не оценят. 

  • Будь готов учиться и изучать много-много-много нового

Как правило, у стажера должны быть базовые умения, на которые он в течение короткого времени наращивает нужные навыки.

Пока у тебя мало опыта, никто  не доверит тебе серьезную задачу, потому что не знает твоего потенциала. Даже фиксить баги надо наловчиться. Не бойся пробовать новое, открывать для себя полезные сайты и обращаться к технической документации. 

Если ты действительно горишь этим, то все это будешь воспринимать как опыт, а не как рутину. 

  • Будь пунктуальным

Банально, но важно. От элементарного «не опаздывать» до вполне конкретного «соблюдать сроки выполнения задач». Помимо прочего, любая задержка может отразиться на работе коллег и заблокировать ее.

Старайся всегда следовать указанному графику, а если возникли какие-то накладки (например, для текущей задачи нужно что-то дописать/исправить либо вылезла неожиданная ошибка), согласуй все изменения со своим ментором. Твоя внимательность не останется незамеченной.

  • Не жди указаний

Хороший стажер – инициативный стажер. Не молчи и не стесняйся высказывать свои идеи: они могут оказаться свежими и толковыми. Не бойся спрашивать менторов о каких-то внутренних делах, например, почему используется именно связка React+Redux, а не что-то другое. 

Не обязательно обсуждать это на планерках/летучках, можно просто обсудить проблему со своим непосредственным ментором. Во-первых, так ты проявляешь себя, во-вторых, получаешь профессиональную оценку своего предложения. Однако помни про меру и выбери лучшие предложения. Будь аккуратным и не торопись с выводами и претензиями: «Что за старье вы тут используете?». Это неэтично и скорее отразится негативно на впечатлении, а не продемонстрирует «свежий взгляд». 

  • Самое главное: не сдавайся.

Не получилось один раз, значит, получится в следующий.

Фото на обложке: Shutterstock / Solis Images

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