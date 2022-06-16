Названы лучшие вузы в IT-сфере по размеру зарплат выпускников

Сервис по поиску работы SuperJob составил топ российских вузов в IT-сфере с самыми высокими зарплатами у выпускников. В лидерах — МФТИ, МГУ, МГТУ им. Баумана, ИТМО и МИФИ. Их выпускники получают 200-250 тыс. рублей. Для исследования аналитики включили в рейтинг специалистов, окончивших вуз 2016-2021 годах.
Во время расчетов аналитики учитывали указанные зарплатные ожидания, для регионов они менялись с учетом коэффициентов, пишет РБК.
На первом месте выпускники Московского физико-технического университета (МФТИ). Они получают 250 тыс. рублей в месяц, при этом за год их заработок вырос на 20 тыс. рублей. За ним следует МГУ имени М. В. Ломоносова, но он опередил лидера рейтинга по уровню роста зарплат выпускников — плюс 30 тыс. рублей.
Замыкают тройку лидеров оказались Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Их выпускники в среднем получают 200 тыс. рублей в месяц.
На четвертом месте оказался Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Средний заработок специалистов, окончивших этот вуз — 190 тыс. рублей в месяц, на пятом — Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) — 180 тыс. рублей.
Авторы исследования рассматривали выпускников профильных факультетов как классических, так и спецвузов, для каждого университета изучали не менее 70 анкет соискателей, исключая резюме джуниоров, позиции, не имеющие отношения к сфере рейтинга, и резюме соискателей со стажем работы по специальности менее года.
Фото на обложке: Max4e Photo /
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