Объявлены победители российского этапа James Dyson Award — международной премии по инженерному проектированию

Стали известны победители российского этапа James Dyson Award — международной премии в сферах инженерного проектирования и промышленного дизайна. Премия направлена на то, чтобы вдохновлять и поощрять молодых специалистов и студентов, которые занимаются инженерным проектированием.

В российском этапе победили следующие проекты:

Умная зубная щётка Health Care Toothbrush с функцией мониторинга здоровья

Разрабатывали устройство двое студентов — Анастасия Балабанова из СПГХПА им. А.Л. Штиглица и Артемий Зенкин из ИТМО. Умная щётка во время чистки зубов анализирует состав выдыхаемого воздуха и частиц крови в слюне. Данные помогают отслеживать уровень здоровья человека.

Проект Reface — управление устройствами с помощью мимики

Разработчики — Денис Шилов, Елена Юмагулова, Илья Зисман. Reface позволяет управлять устройствами бесконтактно, а только при помощи мимики пользователя. Проект помогает людям с физическими ограниченными возможностями, а также решает проблему бесконтактного использования устройств.

Проект Walker Way — новаторское решение в области ортопедии

Автор разработки — студентка СПГХПА им. А.Л. Штиглица Валерия Царегородцева. Устройство представляет новую систему опор для стояния и передвижения. Walker Way помогает людям с церебральным параличём. В устройство встроены мотор-колёса и система управления. Оно помогает комфортно передвигаться по лестницам, легко менять высоту тела, держаться в вертикальном положении, устранять дрожь при движении.

Международного победителя конкурса объявят 19 ноября 2020