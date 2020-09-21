Объявлены победители российского этапа James Dyson Award — международной премии по инженерному проектированию
Стали известны победители российского этапа James Dyson Award — международной премии в сферах инженерного проектирования и промышленного дизайна. Премия направлена на то, чтобы вдохновлять и поощрять молодых специалистов и студентов, которые занимаются инженерным проектированием.
В российском этапе победили следующие проекты:
- Умная зубная щётка Health Care Toothbrush с функцией мониторинга здоровья
Разрабатывали устройство двое студентов — Анастасия Балабанова из СПГХПА им. А.Л. Штиглица и Артемий Зенкин из ИТМО. Умная щётка во время чистки зубов анализирует состав выдыхаемого воздуха и частиц крови в слюне. Данные помогают отслеживать уровень здоровья человека.
- Проект Reface — управление устройствами с помощью мимики
Разработчики — Денис Шилов, Елена Юмагулова, Илья Зисман. Reface позволяет управлять устройствами бесконтактно, а только при помощи мимики пользователя. Проект помогает людям с физическими ограниченными возможностями, а также решает проблему бесконтактного использования устройств.
- Проект Walker Way — новаторское решение в области ортопедии
Автор разработки — студентка СПГХПА им. А.Л. Штиглица Валерия Царегородцева. Устройство представляет новую систему опор для стояния и передвижения. Walker Way помогает людям с церебральным параличём. В устройство встроены мотор-колёса и система управления. Оно помогает комфортно передвигаться по лестницам, легко менять высоту тела, держаться в вертикальном положении, устранять дрожь при движении.
Международного победителя конкурса объявят 19 ноября 2020
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