Зачем IT-компаниям джуниоры? Отвечают работодатели

Вот шесть причин, почему нанимать джуниоров — полезно для всех.

Не все IT-компании любят набирать начинающих специалистов — джуниоров : в них приходится инвестировать время и силы. Всегда легче пригласить в команду мидл- или сеньор-разработчика, который быстро включится и начнет приносить компании добавленную стоимость. Но все же если грамотно построить с ними работу, то новички принесут много пользы компании, а компания — им.

Основное отличие джуниора от мидла — отсутствие опыта. Поэтому задача команды — создать условия, чтобы он этот опыт получил: адекватные таски и менторинг. Тогда это инвестиция в будущее: компания в итоге получит мидла, который разделяет ценности компании, понимает бизнес и может сам стать эффективным ментором.

Начинающих специалистов берут не только для того, чтобы с помощью дешёвой рабочей силы выполнить задачи дорогих профессионалов и освободить старших специалистов от простых задач.

Джуниоры вдохновляют, раскачивают команду, вытаскивают из болота коллектив.

В «Яндекс.Практикуме» еще нет набора на стажировки, но в «Яндексе» он постоянный. На это время джуниору создаются все необходимые условия и выплачивается зарплата. Большую часть ребят, прошедших стажировку, приглашают на постоянную работу.

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Джуниоры заряжают энергией



Джуниоры напоминают остальным членам команды, почему им когда-то понравилась эта работа. Бизнес-процессы и продукты становятся лучше, когда члены команды задают интересные и полезные вопросы. У джуниоров свежий взгляд на механизмы взаимодействия внутри офиса, они помогают командам увидеть вещи в новом свете, заметить неэффективность процессов.

Кроме того, продвинутые члены команды чувствуют себя замеченными, а свои таланты признанными, когда их просят стать наставниками для нового поколения.

Дело не в возрасте — просто молодые разработчики, как правило, более энергичны, в то время как более опытные сотрудники не желают выходить из зоны комфорта.

Недостаток опыта часто приводит к нестандартному мышлению и помогает увидеть новые варианты решения. Бизнес может воспользоваться усердием и энергией молодых талантов, если позволит им высказывать своё мнение и будет прислушиваться к нему. У такого подхода есть долгосрочная выгода. Когда джуниоры почувствуют, что их ценят, они свернут горы и станут самыми преданными защитниками бренда и евангелистами проектов.

Ринат Шамсиев, CEO, Zvonobot

Мы в Zvonobot берём джунов, потому что в процессе обучения человека сами глубже понимаем процессы, на которые раньше, возможно, не обращали внимания. Джуны задают множество вопросов, которые мы иногда сами себе не задавали. Свежий взгляд, который они привносят в компанию, очень ценен. Вместе мы можем увидеть точки роста и найти пути оптимизации взаимодействия между отделами. Джуны помогают нам, за это мы вкладываемся в них.

Прежде чем новый сотрудник приступит к работе, он проходит обучение, знакомится со структурой компании, получает необходимые знания. За каждым новичком закрепляется наставник, который помогает советом, подсказывает, куда обратиться, да и просто сходит вместе пообедать.

Джуниоры освобождают мидлов от рутинных задач

В некотором смысле это справедливый компромисс: начинающим нужна практика, они стремятся писать более качественный, чистый код и могут избавить от однообразной работы средних и старших разработчиков, которых компания переориентирует на стратегически важные задачи.

Важно понимать, что та часть работы, которую опытный член команды выполнял много раз, повторяя снова и снова, — новая и вдохновляющая для новичка.

Так что старшие разработчики могут уделять больше времени работе над сложными аспектами проекта и не беспокоиться о мелких и иногда более трудоёмких задачах.

Джуниоры помогают оптимизировать бюджет

По данным «Яндекс.Практикума» и аналитической службы HeadHunter, медианная зарплата ИТ-специалиста в 2018 году составляла 92 000 рублей, зарплата начинающего специалиста — 46 000 рублей, в два раза меньше. Опытные инженеры пользуются большим спросом и в таком положении требуют к себе особого отношения и особой оплаты труда. Следовательно, компании могут хорошо сэкономить, если будут делегировать часть задач дорогостоящих профессионалов начинающим специалистам.

Джуниоры могут стать самыми лояльными сотрудниками

Команды, которые активно участвуют в развитии младших сотрудников, делают их лояльными. Такие сотрудники усерднее работают, создают новые проекты и продвигают образ компании как хорошего работодателя. Сбалансированная команда рационально использует бюджет бизнеса, имеет меньше ограничений, собирает больше положительных отзывов у всех поколений и снижает отток персонала. Компании заинтересованы развивать свою «армию» лояльных и опытных разработчиков.

Никто не может гарантировать, что начинающий специалист не использует лояльную компанию как начальную школу для отработки опыта и подготовки к работе у более сильных конкурентов. У бизнеса есть «таблетка» от этого: молодым специалистам нужно дать чёткое представление о карьерных перспективах и показать, как они могут развиваться в профессиональном, личном и финансовом плане.

Для этого можно составить график регулярной оценки навыков и достижений, который джуниор будет рассматривать как план своего карьерного роста.

Юн Вадим, генеральный директор, Crayon

Сегодня компетенции молодых специалистов уже не базируются вокруг одной профессии. В ближайшем будущем нам всем будет необходимо владеть пятью – шестью профессиями, чтобы быть уверенными в своей востребованности.

Студенты старших курсов, молодые и начинающие специалисты, которые хотят освоить профессию в ИТ, не боятся задавать вопросы и признавать, что они чего-то не понимают. Они не боятся выглядеть несамостоятельными, а мы не боимся вкладывать ресурсы компании в таких ребят, потому что уверены, что сотрудник, выращенный внутри команды, зачастую полезнее, чем специалист, привлечённый со стороны.

Джуниоры превратятся в узконаправленных специалистов

Ведущий инженер может потратить месяц на проведение технических собеседований и поиск готового кадра под профильные задачи, но так и не найти его.

А может потратить столько же времени на поддержку молодого специалиста, самостоятельно вырастив необходимого человека в команду.

Наталья Мещанина, ведущий специалист по работе с персоналом, Positive Technologies

Наш рецепт борьбы с нехваткой кадров в сфере информационной безопасности — быть привлекательными для соискателей и делиться экспертизой внутри компании. В ближайших планах — запуск программ специально для студентов и начинающих ИБ-специалистов. Мы считаем это важным, потому что индустрия кибербезопасности развивается быстро, и уже сейчас понятно, что специалистов будет не хватать.

Привлечение джуниор-специалистов — это инвестиция в будущее рынка информационной безопасности России, которую мы формируем вместе с партнёрами и регуляторами.

Джуниоры развивают наставничество

У каждого технического профессионала когда-то был руководитель, ментор, учитель, инструктор или коллега, который подбадривал его в начале карьерного пути, помогал преодолевать препятствия, знакомил с решениями в среде разработки, помогал вникнуть в офисную политику или был просто добрым и гуманным, когда ничего не получалось. Наставничество выгодно для обеих сторон: джуны находят поддержку и направление развития, а мидл- и сеньор-разработчики ― возможность проверить свои знания.

Ольга Ковардакова, директор по работе с персоналом «Инфосистемы Джет»

Мы регулярно проводим стажировки по разным техническим направлениям: разработка, тестирование ПО, системный и бизнес-анализ, сети, безопасность. Новички будут участвовать в крупных проектах в составе нашей команды, а в конце обучения защитят рабочие проекты перед потенциальными руководителями и коллегами.

Такой подход к обучению даёт двойную пользу. Для более опытных сотрудников участие в стажёрских программах — это возможность попробовать себя в качестве лекторов, наставников, а также поделиться практической экспертизой, которой так не хватает начинающим специалистам. Самим студентам стажировки помогают погружаться в процессы и методы.

Кроме того, стажёрские программы очень важны для включения в ценностную среду компании: на выходе стажёр понимает, близка ли ему наша корпоративная культура и готов ли он развиваться в ней в будущем.

Джуниор, теперь ты знаешь, как ответить на вопрос «Почему мы должны вас взять?» на своём первом собеседовании.