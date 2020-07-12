Как искать работу без опыта: советы HR-специалистов

Искать работу нелегко, но все становится еще сложнее, если вам нечего написать в графе «опыт». Мы поговорили с рекрутерами о том, как устроиться на первую работу.

Вы узнаете:

Что писать в резюме

Анастасия Галкова, HR-менеджер коммуникационного агентства PR Partner







Лучше выбрать несколько вакансий. Исходя из задач, напишите о том, что вы умеете и что хоть как-то относится к должности: места практик, результаты студенческих проектов, конкурсы, курсы, ваши собственные активности (например, блог).

Если вы отучились на бухгалтера и уже помогали родственникам сводить данные по первичным документам в Excel, напишите об этом. Но не приукрашивайте свои способности — это трата времени (и вашего, и компании). Например, многие любят завышать уровень английского, а на собеседовании не могут связать двух слов.





Борис Сысоев, основатель, владелец и business developer MyResume и TestOnJob, специалист по отбору и развитию персонала







Работодатели хотят видеть реальный опыт решения задач. А вот то, как вы это покажете — через навыки, образование или достижения — зависит только от вас.

Вы можете доказать свои компетенции с помощью профильных занятий, стажировок, волонтерства, дипломов, практики в институте и даже хобби. Для этого вам нужно построить свое резюме вокруг навыков, блока «вступление» и сопроводительного письма. Возьмите требования вакансии и доказывайте их своими достижениями.

Например, сбор пожертвований (фандрайзинг) — прекрасный опыт продаж, переговоров. Олимпиады и конкурсы в школе институте — подтверждение базовых знаний в профессии. Хобби, например, радиолюбительство — подойдет для инженеров. Заработок в интернете, особенно работа на фриланс биржах — прямое подтверждение профессиональных навыков.

Только недостаточно написать, что вы филателист — так вас никто не поймет. Придется «разжевать»: занимаюсь филателией, выставлял свои альбомы на выставках: аккуратный, ответственный и целеустремленный. Не бросаю начатое на полпути.

Во многих профессиях (например, в IT, продажах или дизайне) профессиональные курсы котируются выше дипломов вузов. Пройдите несколько вебинаров. Получите подтверждающие документы и указывайте их в резюме и сопроводительном письме.

Если от вас, например, требуются программирование на Ruby, приложите ссылку на портфолио, примеры написанного кода, отзывы заказчиков на биржах фриланса. Если таких нет — зарегистрируйтесь на бирже и выполните несколько заказов ради отзывов.





Катерина Новографская, HR generalist digital-агентства iBrush







Не пишите о том, что у вас в школе/университете были одни пятерки. Лучше расскажите, какими компетенциями обладаете для специальности, с которой хотите начать карьеру.

Нетленная классика: выберете адекватное фото, где вас хорошо видно, добавьте рабочую почту. Немного странно высылать резюме с почты [email protected]

Перечислите списком ваши навыки, но не в одну строчку — так HR-у тяжело выискивать важные для него параметры. И не забудьте пару слов написать о себе: чем увлекаетесь, какие у вас интересы и цели. Можете указать пожелания по графику работы, если они есть.





Что писать в сопроводительном письме

Мария Павлова, руководитель отдела по привлечению талантов Unilever в России, Украине и Беларуси







Лучше всего думать о нем как о мотивационном письме — тогда вы точно сосредоточитесь на его главной цели. Основная задача мотивационного письма — выделить вас и привлечь внимание к вашей кандидатуре среди сотен других кандидатов.

Объем: 5-6 предложений. Напишите, почему вы стремитесь попасть в эту компанию, на эту конкретную роль и ответьте на вопрос, почему вас надо пригласить на собеседование. Вы должны создать интерес к тому, чтобы узнать о вас больше.

Например, нет опыта, но есть большое желание, знания, курсы. Важно подойти к письму нестандартно, а еще соблюсти баланс — не перехвалить себя или не написать кратко, что вы ознакомились с описанием вакансии и уверены, что подходите на нее. Без примеров такой подход точно не сработает. Индивидуальность — это ваше конкурентное преимущество.





Кира Донская, руководитель отдела по работе с персоналом агентства Pro-Vision Communications







Сопроводительное письмо дает работодателю понять, что вы не просто откликнулись на очередную вакансию (одну из многих), а действительно настроены серьезно. Расскажите, почему вы хотите получить эту работу, чем будете полезны компании, что умеете делать, в чем ваши сильные стороны.

Не пересказывайте содержимое резюме, пишите коротко и с юмором – например, если вы подрабатывали в колл-центре и выжили, стоит указать это во всех вакансиях, где требуются хорошие коммуникационные навыки.

Я рекомендую сначала рассмотреть вариант с бесплатной стажировкой и возможностью потом стать частью команды. Напишите в сопроводительном письме, что вы будете рады присоединиться к компании даже на таких условиях.

Так вы покажете свою лояльность и получите возможность изучить индустрию и внутреннюю «кухню» организации. Не бойтесь начинать с рутины и нудных отчетов, ведь никто не мешает проявлять инициативу — общайтесь с коллегами, демонстрируйте свое усердие, набивайте руку на простейших задачах, постепенно переходя к более сложным. Даже если по итогам стажировки вас не зачислят в штат, вы получите бесценный опыт (и новый пункт в резюме).





Тамара Козина, руководитель направления привлечения талантов Банка Хоум Кредит







Сопроводительное письмо лучше присылать сразу в теле письма. При его составлении можно руководствоваться двумя условными подходами: эмоциональный («крик души» с описанием причин того, почему кандидат хочет работать именно в нашей компании) и деловой (честное описание сильных сторон кандидата, его навыков).

Очень важно описать, почему кандидат претендует именно на эту должность и именно в этой компании. Так работодатель поймет, что человек подошел к выбору вакансии осознанно и вдумчиво.





Как пройти собеседование

Екатерина Ковалевская, HR BP в образовательном портале GeekBrains







Универсальный совет: обязательно почитайте про компанию, в которую собеседуетесь, посмотрите в открытых источниках информацию о ней. Возможно, получится найти интервью сотрудников для того, чтобы составить для себя картинку: какие цели ставит перед собой компания, какой у нее подход к работе.

Ждите на собеседовании вопросы про вашу мотивацию, потому что от сотрудников без опыта не требуются профессиональные достижения, в них прежде всего ценятся увлеченность, желание работать и трудоспособность. Позиции без опыта предполагают быструю обучаемость и готовность развиваться в этом направлении.

На вопросы рекрутера отвечайте честно. Если чего-то не знаете — говорите об этом прямо, ничего страшного в этом нет. Главное, не начинать стрессовать. Важные качества для начинающих молодых специалистов — это гибкость ума и способность найти пути решения. Всегда можно ответить: «Я не знаю ответ на этот вопрос, но если бы такая ситуация возникла, я бы обратился к своему наставнику или коллеге, посмотрел бы информацию в интернете». Будьте открыты и спросите у рекрутера, что важно знать на этой позиции, чтобы подтянуть знания.

Помните: надо ходить по собеседованиям! Даже если вы рассматриваете одну-единственную вакансию, ходите на разные собеседования! Это тоже навык, который тренируется. Умение отвечать на вопросы рекрутеров и умение понимать, что от вас хотят на собеседовании вырабатывается с опытом. Не забывайте спрашивать обратную связь, даже если вам отказали. Она поможет заметить те пункты, над которыми вам нужно поработать.





Полезные советы

Анастасия Леденева, директор по работе с персоналом ESET Russia



Молодому специалисту нужно понять, в какой компании ему было бы интереснее всего работать. Не стоит кидаться на первый оффер и травить себя в компаниях, которые вам не подходят. Иногда поиск может занять время, но оно того стоит.

Дайте о себе знать. Когда вы выбрали несколько интересных вариантов, нужно изучить все онлайн-ресурсы компании, включая социальные сети. Кстати, небольшие (по количеству людей) или диджитал-организации, часто размещают вакансии именно в соцсетях. Можно напрямую откликнуться там на объявление.

Иногда генеральный директор или ключевой сотрудник ведет отдельный блог или страничку в соцсетях. (Пример — Федор Овчинников из Dodo Pizza). Можно рискнуть и написать напрямую, рассказав о себе в приветственном сообщении.

Не пренебрегайте нетворкингом, расширяйте круг увлечений, ищите полезные связи. Зарегистрируйтесь на тематических форумах, подпишитесь на рассылки и подборки вакансий. Будьте активны. Жизнь коротка.





Наталья Сторожева, генеральный директор Центра развития бизнеса и карьеры «Перспектива»





Начинать строительство карьеры нужно в вузе, потому что это долгосрочный проект. Работодателя интересует, какую выгоду он получит, нанимая на работу человека без опыта. Что можно ему предложить?

Знания. Умение работать с программами (хотя бы Excel и Google Doc), умение ориентироваться в информационном пространстве будущей специальности.

Варианты для человека без опыта:

Ассистент. Обрабатывать информацию, отвечать на письма.

Временный сотрудник. Участвовать в жизни компании: акция, выставка, семинар.

Замещающий сотрудник. Гибкий график, плавающее расписание.

Подчеркните свои плюсы: зарплата меньше, чем у основных сотрудников, зато вы принесете новые идеи.





Фото обложки: Shiutterstock/Gonzalo Aragon