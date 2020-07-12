Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

Как искать работу без опыта: советы HR-специалистов

YOUNG
Дарья Мызникова
Дарья Мызникова

Редактор

Дарья Мызникова

Искать работу нелегко, но все становится еще сложнее, если вам нечего написать в графе «опыт». Мы поговорили с рекрутерами о том, как устроиться на первую работу.

Как искать работу без опыта: советы HR-специалистов

Вы узнаете:

  1. Что писать в резюме 
  2. Что писать в сопроводительном письме
  3. Как пройти собеседование
  4. Что еще советуют рекрутеры

Что писать в резюме

Анастасия Галкова, HR-менеджер коммуникационного агентства PR Partner


photo


Лучше выбрать несколько вакансий. Исходя из задач, напишите о том, что вы умеете и что хоть как-то относится к должности: места практик, результаты студенческих проектов, конкурсы, курсы, ваши собственные активности (например, блог).

Если вы отучились на бухгалтера и уже помогали родственникам сводить данные по первичным документам в Excel, напишите об этом. Но не приукрашивайте свои способности — это трата времени (и вашего, и компании). Например, многие любят завышать уровень английского, а на собеседовании не могут связать двух слов.

Борис Сысоев, основатель, владелец и business developer MyResume и TestOnJob, специалист по отбору и развитию персонала


photo


Работодатели хотят видеть реальный опыт решения задач. А вот то, как вы это покажете — через навыки, образование или достижения — зависит только от вас.

Вы можете доказать свои компетенции с помощью профильных занятий, стажировок, волонтерства, дипломов, практики в институте и даже хобби. Для этого вам нужно построить свое резюме вокруг навыков, блока «вступление» и сопроводительного письма. Возьмите требования вакансии и доказывайте их своими достижениями.

Например, сбор пожертвований (фандрайзинг) — прекрасный опыт продаж, переговоров. Олимпиады и конкурсы в школе институте — подтверждение базовых знаний в профессии. Хобби, например, радиолюбительство — подойдет для инженеров. Заработок в интернете, особенно работа на фриланс биржах — прямое подтверждение профессиональных навыков.

Только недостаточно написать, что вы филателист — так вас никто не поймет. Придется «разжевать»: занимаюсь филателией, выставлял свои альбомы на выставках: аккуратный, ответственный и целеустремленный. Не бросаю начатое на полпути.

Во многих профессиях (например, в IT, продажах или дизайне) профессиональные курсы котируются выше дипломов вузов. Пройдите несколько вебинаров. Получите подтверждающие документы и указывайте их в резюме и сопроводительном письме.

Если от вас, например, требуются программирование на Ruby, приложите ссылку на портфолио, примеры написанного кода, отзывы заказчиков на биржах фриланса. Если таких нет — зарегистрируйтесь на бирже и выполните несколько заказов ради отзывов.

Катерина Новографская, HR generalist digital-агентства iBrush


photo


Не пишите о том, что у вас в школе/университете были одни пятерки. Лучше расскажите, какими компетенциями обладаете для специальности, с которой хотите начать карьеру.

Нетленная классика: выберете адекватное фото, где вас хорошо видно, добавьте рабочую почту. Немного странно высылать резюме с почты [email protected]

Перечислите списком ваши навыки, но не в одну строчку — так HR-у тяжело выискивать важные для него параметры. И не забудьте пару слов написать о себе: чем увлекаетесь, какие у вас интересы и цели. Можете указать пожелания по графику работы, если они есть.

Что писать в сопроводительном письме

Мария Павлова, руководитель отдела по привлечению талантов Unilever в России, Украине и Беларуси


photo


Лучше всего думать о нем как о мотивационном письме — тогда вы точно сосредоточитесь на его главной цели. Основная задача мотивационного письма — выделить вас и привлечь внимание к вашей кандидатуре среди сотен других кандидатов. 

Объем: 5-6 предложений. Напишите, почему вы стремитесь попасть в эту компанию, на эту конкретную роль и ответьте на вопрос, почему вас надо пригласить на собеседование. Вы должны создать интерес к тому, чтобы узнать о вас больше. 

Например, нет опыта, но есть большое желание, знания, курсы. Важно подойти к письму нестандартно, а еще соблюсти баланс — не перехвалить себя или не написать кратко, что вы ознакомились с описанием вакансии и уверены, что подходите на нее. Без примеров такой подход точно не сработает. Индивидуальность — это ваше конкурентное преимущество.

Кира Донская, руководитель отдела по работе с персоналом агентства Pro-Vision Communications


photo


Сопроводительное письмо дает работодателю понять, что вы не просто откликнулись на очередную вакансию (одну из многих), а действительно настроены серьезно. Расскажите, почему вы хотите получить эту работу, чем будете полезны компании, что умеете делать, в чем ваши сильные стороны.

Не пересказывайте содержимое резюме, пишите коротко и с юмором – например, если вы подрабатывали в колл-центре и выжили, стоит указать это во всех вакансиях, где требуются хорошие коммуникационные навыки. 

Я рекомендую сначала рассмотреть вариант с бесплатной стажировкой и возможностью потом стать частью команды. Напишите в сопроводительном письме, что вы будете рады присоединиться к компании даже на таких условиях. 

Так вы покажете свою лояльность и получите возможность изучить индустрию и внутреннюю «кухню» организации. Не бойтесь начинать с рутины и нудных отчетов, ведь никто не мешает проявлять инициативу — общайтесь с коллегами, демонстрируйте свое усердие, набивайте руку на простейших задачах, постепенно переходя к более сложным. Даже если по итогам стажировки вас не зачислят в штат, вы получите бесценный опыт (и новый пункт в резюме).

Тамара Козина, руководитель направления привлечения талантов Банка Хоум Кредит


photo


Сопроводительное письмо лучше присылать сразу в теле письма. При его составлении можно руководствоваться двумя условными подходами: эмоциональный («крик души» с описанием причин того, почему кандидат хочет работать именно в нашей компании) и деловой (честное описание сильных сторон кандидата, его навыков). 

Очень важно описать, почему кандидат претендует именно на эту должность и именно в этой компании. Так работодатель поймет, что человек подошел к выбору вакансии осознанно и вдумчиво. 

Как пройти собеседование

Екатерина Ковалевская, HR BP в образовательном портале GeekBrains


photo


Универсальный совет: обязательно почитайте про компанию, в которую собеседуетесь, посмотрите в открытых источниках информацию о ней. Возможно, получится найти интервью сотрудников для того, чтобы составить для себя картинку: какие цели ставит перед собой компания, какой у нее подход к работе. 

Ждите на собеседовании вопросы про вашу мотивацию, потому что от сотрудников без опыта не требуются профессиональные достижения, в них прежде всего ценятся увлеченность, желание работать и трудоспособность. Позиции без опыта предполагают быструю обучаемость и готовность развиваться в этом направлении. 

На вопросы рекрутера отвечайте честно. Если чего-то не знаете — говорите об этом прямо, ничего страшного в этом нет. Главное, не начинать стрессовать. Важные качества для начинающих молодых специалистов — это гибкость ума и способность найти пути решения. Всегда можно ответить: «Я не знаю ответ на этот вопрос, но если бы такая ситуация возникла, я бы обратился к своему наставнику или коллеге, посмотрел бы информацию в интернете». Будьте открыты и спросите у рекрутера, что важно знать на этой позиции, чтобы подтянуть знания. 

Помните: надо ходить по собеседованиям! Даже если вы рассматриваете одну-единственную вакансию, ходите на разные собеседования! Это тоже навык, который тренируется. Умение отвечать на вопросы рекрутеров и умение понимать, что от вас хотят на собеседовании вырабатывается с опытом. Не забывайте спрашивать обратную связь, даже если вам отказали. Она поможет заметить те пункты, над которыми вам нужно поработать.

Полезные советы

Анастасия Леденева, директор по работе с персоналом ESET Russia


photo


Молодому специалисту нужно понять, в какой компании ему было бы интереснее всего работать. Не стоит кидаться на первый оффер и травить себя в компаниях, которые вам не подходят. Иногда поиск может занять время, но оно того стоит. 

Дайте о себе знать. Когда вы выбрали несколько интересных вариантов, нужно изучить все онлайн-ресурсы компании, включая социальные сети. Кстати, небольшие (по количеству людей) или диджитал-организации, часто размещают вакансии именно в соцсетях. Можно напрямую откликнуться там на объявление.

Иногда генеральный директор или ключевой сотрудник ведет отдельный блог или страничку в соцсетях. (Пример — Федор Овчинников из Dodo Pizza). Можно рискнуть и написать напрямую, рассказав о себе в приветственном сообщении.

Не пренебрегайте нетворкингом, расширяйте круг увлечений, ищите полезные связи. Зарегистрируйтесь на тематических форумах, подпишитесь на рассылки и подборки вакансий. Будьте активны. Жизнь коротка.

Наталья Сторожева, генеральный директор Центра развития бизнеса и карьеры «Перспектива» 


photo


Начинать строительство карьеры нужно в вузе, потому что это долгосрочный проект. Работодателя интересует, какую выгоду он получит, нанимая на работу человека без опыта. Что можно ему предложить? 

Знания. Умение работать с программами (хотя бы Excel и Google Doc), умение ориентироваться в информационном пространстве будущей специальности. 

Варианты для человека без опыта:

  • Ассистент. Обрабатывать информацию, отвечать на письма.
  • Временный сотрудник. Участвовать в жизни компании: акция, выставка, семинар.
  • Замещающий сотрудник. Гибкий график, плавающее расписание.

Подчеркните свои плюсы: зарплата меньше, чем у основных сотрудников, зато вы принесете новые идеи.

Фото обложки: Shiutterstock/Gonzalo Aragon

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Образец резюме на английском языке
  2. 2 «Сразу в черный список»: рекрутер о 5 ошибках в резюме
  3. 3 Резюме для иностранной компании: какие ошибки допускают кандидаты из России?

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

12 июля 2020

Стартап-кафе Grill

14 июля 2020

FoodTech

20 июля 2020

SKL Tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма