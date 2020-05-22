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«За месяц можешь заработать миллион, а можешь с трудом 50 000 рублей». Герой подкаста «Как (не) работать» — о стриминге

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Rusbase Young запустил новый подкаст «Как (не) работать». В нём мы общаемся с теми, кто нашёл альтернативу традиционным трудовым отношениям, режиму работы 5/2 и офису.

Мы публикуем расшифровку четвёртого выпуска с Алексеем JesusAVGN — стримером, который живёт за счёт донатов. Полную версию можно послушать на всех наших платформах:  iTunes, Soundcloud, Castbox, «Яндекс.Музыке», Google Podcasts, «ВKонтакте» и Telegram

«За месяц можешь заработать миллион, а можешь с трудом 50 000 рублей». Герой подкаста «Как (не) работать» — о стриминге

Как началась карьера в стриминге

Я всегда старался зарабатывать деньги, не выходя из дома. До 2012 года я зарабатывал в интернете с помощью файлообменников, делал сайты. Я накопил деньги, купил себе компьютер и начал заниматься блоггингом на YouTube и стримить в Twitch. 

В 2013 году, когда попробовал запустить прямую трансляцию, мне понравилось взаимодействие с аудиторией, живое общение. Тогда понимал, что в будущем это станет популярно. 

Как набрать аудиторию

Когда я начинал, была очень маленькая конкуренция, и было намного проще, чем сейчас, набрать аудиторию. Я покупал рекламу у различных популярных блогеров. Она была очень дешёвая — в самом видео можно было купить рекламу за 6000 рублей, сейчас подобное будет стоить несколько сотен тысяч. 

Так я набрал первую аудиторию.

Я много экспериментировал, делал обзоры, но потом понял, что заходит людям больше всего, и продолжил работать в этом направлении. Например, делал стримы того, как я играю в хоррор-игры.

Бывают ли у стримеров выходные и отпуск

Если ты стример и проводишь прямые трансляции, то для тебя отпуск — достаточно сложная тема. Когда ты видеоблогер, то можешь заранее записать очень много видео и целый месяц их выкладывать, ничего больше не делать, уехать куда-нибудь, и никто этого не заметит. 

Когда ты стример, ты занимаешься этим дома почти каждый день, уехать куда-то сложно.

Стоит пропасть на пару недель, люди забудут о тебе и активность упадёт.

Так что я редко уезжаю или отдыхаю. 

Заработок 

В плане денег у стримеров всё нестабильно. У меня была трансляция, за которую мой постоянный донор перевёл 500 тысяч рублей. Но такое бывает крайне редко. 

Всё зависит от щедрости людей, их настроения.

За месяц может в общей сумме миллион накапать, а может с трудом 50 тысяч рублей. Каких-то конкретных сумм нет. 

Доход с рекламы зависит от статистики. Но в среднем рекламодатель платит 100-150 тысяч рублей в месяц. 

Донаты я обычно собираю через DonationAlerts — там можно закинуть стримеру и рубли, и доллары, и даже биткоины. 

Плюсы и минусы стриминга 

На Twitch дружелюбная атмосфера.

Здесь всё основано на живом общении, люди не могут быть с какой-то маской, они такие, какие есть.

Никто не ругается, нет конфликтов. Все дружат, проводят офлайн-встречи. Плюс на Twitch строгие правила по поводу оскорбления и прочего. 

Самый большой минус стриминга в отсутствии отдыха: ты не можешь никуда нормально съездить, на море, например. 

Фото на обложке: архив героя материала

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