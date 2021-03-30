«Не надо бояться, что тебя не примут на работу только из-за того, что ты иностранец» — как проходит обучение в Канаде

Кроме вузов в Канаде популярны и колледжи, которые предлагают разные по продолжительности программы и ориентированы на прикладное обучение. Студентка Humber College Нина Строкова рассказала Ольге Кузиной, эксперту компании STAR Academy, о своем опыте учебы в Торонто.

Канада кажется идеальным местом для получения высшего образования, куда стремятся будущие иностранные студенты из разных государств. Многие университеты представлены в авторитетных международных рейтингах, а стратегия, разработанная Министерством образования страны, делает упор на увеличение числа иностранных учащихся.

Почему я стала студенткой канадского колледжа

Я выбрала Канаду для дальнейшего обучения, так как она, в отличие от других англоговорящих стран, выделяется открытой иммиграционной политикой. А Humber College выбрала исходя из рейтинга высших учебных заведений. Также это был один из немногих вариантов с двухгодичной программой на выбранную мной специальность — Global Business Management (Advertising Media Management Stream). Я смогу работать в Канаде в течение трех лет после выпуска из колледжа.

Комментарий эксперта Ольги Кузиной:

Канада очень удачно реализует иммиграционные программы, направленные на привлечение молодых талантов в страну. Разрешение на работу Post-Graduation Work Permit может получить выпускник любого государственного учебного заведения. Три нюанса: это должна быть очная форма, не меньше 900 учебных часов и успешное завершение программы. Если учеба длилась два года и более, разрешение выдается на три года. Если меньше, оно будет действовать такой же период, как и учебный курс.

Как прошло поступление в колледж

Для начала я должна была сдать экзамен IELTS на средний бал выше 6,5 и по отдельным частям не ниже 6. Многие считают сдачу этого экзамена сложной.

Уделите время подготовке — надо не только подтягивать английский, но и изучить формат самого экзамена, так как многие просто не успевают ответить на вопросы в отведенное для них время. Также при поступлении я отправляла свои оценки, так как еще не получила диплом бакалавра. Если у вас уже есть документы на руках, отправляйте их и результаты экзамена по английскому языку.

Чем отличается канадская система обучения от российской

В колледже нам много задают. Практически каждую неделю по каждому предмету новое задание, а также много групповых работ. По опыту скажу, сам процесс обучения не слишком отличается от российских университетов. Существует балльная система для оценки заданий, тестов и экзаменов.

Различие в том, что в российских вузах для сдачи экзаменов отводится отдельное время после завершения семестра (сессия), а в канадских существуют промежуточные и финальные экзамены, которые проходят во время самого семестра (в середине и в конце соответственно). Также необходимо покупать книги для каждого курса, у меня было 6 курсов в каждом семестре.

Во время обучения студенты и преподаватели пользуются порталом (Blackboard) для коммуникации, на него загружаются материалы лекций, задания, тесты и экзамены. На мой взгляд, это очень удобно, а также способствовало быстрому переходу с офлайн на онлайн-обучение в связи с коронавирусом.

Наверное, самым необычным для меня стало, что преподаватели относятся к студентам как к равным и всегда готовы объяснить материал.

Но нет никаких пересдач: задание, тест или экзамен сдаются только один раз, даже если тебя не удовлетворяет оценка. Единственный вариант пересдать — пройти этот курс заново. И, конечно, ты должен его снова оплатить.

Насколько комфортно жить в Канаде

Мой колледж находится в Торонто, и я считаю этот город отличным выбором для получения образования и последующего трудоустройства. Торонто — самый большой город с одной из развитых и стабильных экономик в Канаде. Погода похожа на московскую, с довольно теплыми зимами, но жарким летом. Самый главный минус Торонто — высокие цены на жилье.

Конечно, Канада отличается от России как менталитетом, так и образом жизни, но так как у меня был небольшой опыт проживания в других странах (США, Великобритания), адаптация прошла более гладко. В Торонто проживает, работает или учится много иностранцев, что не делает тебя аутсайдером. Это относится и к применению языка, и к поведению.

Я живу в резиденции колледжа и вижу только плюсы в этом, так как:

вместе с проживанием оплачивается и питание в кафетерии колледжа;

приемлемая цена в сравнении с ценами на жилье в Торонто;

при офлайн-обучении я добиралась до аудитории за 5-10 минут. Многим моим одногруппникам приходилось ехать около часа или даже полутора часов;

близость к основным ресурсам, которые предлагаются колледжем (библиотека, компьютерные классы, зоны для подготовки к урокам).

По поводу возможности последующего трудоустройства в Канаде могу сказать, что иностранных студентов много, это не особенное явление. Многие мои преподаватели приехали из-за границы, так что не надо боятся, что тебя не примут на работу только из-за того, что ты иностранец. Тебя будут рассматривать и оценивать наравне со всеми остальными кандидатами по твоим профессиональным навыкам.

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