Как прокачаться начинающему финансисту: инструкция по самообразованию

Вера Стародубцева, руководитель региональных офисов АССА в странах СНГ, глобальной ассоциации, объединяющей специалистов мира финансов, аудита и учёта, подготовила список ресурсов и возможностей, которые помогут прокачаться начинающему финансисту и получить новые знания.

Чтобы двигаться вверх, в финансовой сфере надо постоянно учиться и успевать за трендами. Но если работаешь минимум восемь часов, уделяешь время семье, занимаешься спортом и хоть изредка встречаешься с друзьями — времени на всё катастрофически не хватает. По карьерной лестнице продвигаются сильнейшие, а в финансовом мире конкуренция очень высока.

Чтобы узнать тонкости профессии, стать профи в международной отчётности, налогообложении и на «ты» общаться с аудиторами, помогут узко специализированные книги и различные источники. Если времени на серьёзные экзамены пока нет, не стоит выпадать из профессионального контекста — начинать можно и с малого.

Тематические Telegram-каналы

Секрет успеха №1 — следить за всем, что происходит в профессиональной сфере. Перерыв на чашку кофе даёт возможность почитать Telegram-каналы, где собирается самое важное и интересное.

Finveritas — ежедневный дайджест с выжимкой новостей финансов, банкинга и мира технологий.

Налоги, закон, бизнес — тонкости налогообложения и лайфхаки, всё о том, как снизить налоги, в том числе работая с криптовалютой.

Finexecutive — вакансии и советы для профессионалов в области финансов, инвестиций, консалтинга и IT в одном месте.

Бухучёт и налоги — контент для бухгалтеров, ИП и директоров, только работающие.

Инвестбанк — для тех, кто занимается инвестициями или планирует начать. Личный блог профессионала в сфере инвестиционного банкинга. Лонгриды по темам макроэкономики, глобальных рынков, контент для бухгалтеров, ИП и директоров.

Курилка в Голдмане | Финансы и Консалтинг — ежедневные материалы по бизнес-аналитике, новости, инсайды и прогнозы рынка, рекомендации по инвестированию и оценке, практические советы для финансистов, обучение навыкам и инструментам, необходимым в сфере.

Финансовый инсайдер — новости нефтяного рынка, микро- и макроэкономики, информация по финансовой отчётности банков и компаний из других сфер, аналитика и прогнозы.

Money Hack — канал для бухгалтеров, кто мечтает стать генералом и планирует вырасти до финансового директора или главбуха крупной компании.

Онлайн-курсы

Как бы не дёргался глаз от того, что жизнь ушла в онлайн, дистанционное образование позволяет сэкономить время и не толкаться в транспорте. Качественное и хорошее образование можно получить на курсах большой четвёрки.

PWC Academy проводит курс «Введение в финансы и управление бизнесом». Квалификацию могут получить как те, кто работает в финансах и хочет повысить свой уровень, так и те, кто имеет непрофильное образование и кому нужно разобраться в теме. Подойдёт выпускникам технических и экономических вузов, предпринимателям, руководителям различных подразделений, которым нужно более глубоко понимать, как работает финансовая сторона компании.

EY Academy предлагает слушателям узкоспециализированные онлайн-программы, а также общие курсы по менеджменту, лидерству, управлению проектами.

Coursera. Сейчас на платформе предлагают 25 курсов по финансовой тематике для начинающих и профессионалов на русском и английском языках. Информация скорее общего характера, помогает определиться, хотите ли вы заниматься инвестициями или просто лучше разбираться в финансовых рынках.

Образовательная онлайн-платформа Skillbox предлагает пройти как прикладные курсы, так и даёт возможность освоить профессию. Доступны курсы: Экономист-финансист, Финансовый менеджер, Финансовый аналитик, Финансы для предпринимателя.

Онлайн-университет Нетология предоставляет возможность пройти курсы финансовая аналитика и финансы для предпринимателя.

Платформа Открытое образование даёт доступ к курсам ведущих российских вузов. В сфере финансов уже идёт курс «Основы корпоративных финансов» НИУ ВШЭ, и стоит следить за расписанием, чтобы успеть на следующий.

Книги

Читать и снова читать, без этого никуда. Если нужна проверенная профессиональная информация, которую планируете применять на практике, подключать надо сразу специализированную литературу. У нас есть аккредитованные издательства, которые на 100 процентов соответствуют требованиям к современным знаниям в сфере финансов.

Но мы верим в то, что читать нужно не только учебники — расширять кругозор и погружаться в тему финансов и менеджмента хорошо помогают проверенные опытными финансистами книги. Мы специально опросили членов ассоциации, чтобы они поделились лучшими по их мнению книгами, которые помогают в работе и жизни.

Дэниел Койл, «Культурный код. Секреты чрезвычайно успешных групп и организаций». Дэниел Койл, американский журналист и автор бестселлеров New York Times, считает, что самая важная составляющая успеха — это «культурный код», или культура взаимодействия внутри коллектива, независимо от его размера. Тщательно проанализировав деятельность наиболее эффективных команд, например Google, Pixar или спецназ ВМС США, Койл обнаружил три важных принципа, лежащих в основе взаимодействия внутри команды.

Рэй Далио, «Принципы. Жизнь и работа». Американский миллиардер Рэй Далио вырос в обычной семье со средним достатком, а теперь он входит в список 100 самых влиятельных людей планеты (по версии Time) и 100 самых богатых людей в мире (по версии Forbes). Секретом успеха Рэй Далио называет свои универсальные принципы, которые постепенно сформировались по мере приобретения опыта.

Талеб Нассим Николас, «Одураченные случайностью». Нассим Талеб, успешный трейдер математик и философ, рассказывает, что люди часто принимают случайность за закономерность, путают причину и следствие, а мышлению недостает критичности. Интеллектуальная близорукость и самоуверенность часто обходятся нам очень и очень дорого. Невозможно предугадать случайное событие, но можно подготовиться к встрече с ним и даже попытаться обратить его себе на пользу.

Джордж Сорос, «Алхимия финансов». Знаменитый финансист и спекулянт Джордж Сорос раскрывает секреты принятия решений при игре на бирже и рассказывает о собственной философии, согласно которой не только игроки влияют на рынок, но и рынок влияет на игроков.

Финансовые подкасты

Это новый и удобный способ обучения, не требующий много времени — их можно слушать в дороге, на беговой дорожке или во время мытья посуды. Правда, лучшие подкасты по финансам для профессионалов на английском, с другой стороны — это ещё один способ подтянуть язык. Мы рекомендуем серьёзные подкасты, где обсуждаются сложные вопросы мира финансов. Умение ориентироваться в трендах и знание английского поможет в карьере в международных компаниях.

Strength in the numbers show — здесь поднимаются не только вопросы мира финансов, но и лидерства, мотивации, роли финансовой службы в современной компании, подходы и отношение финансистов к технологиям.

AFP conversations — всё, что волнует специалистов по корпоративным финансам: платежи, бюджетирование, риск, прогнозирование, кибербезопасность, блокчейн и прочие финтех инновации.