Как рискнуть в карантин и заработать миллион рублей на доставке готовой еды для собак

Веронике Братушевой 25 лет. В начале года она ушла из инвестиционной компании и вместе с мужем во время самоизоляции запустила проект доставки домашней еды для собак «Счастливый животик». С мая 2020 года выручка проекта достигла миллиона рублей. В сентябре проект победил в номинации Food на премии Rusbase Young Awards. «Я не думала, что нас признают лучшими: мы были единственными из финалистов, кто предлагал продукт не для людей», — делится предпринимательница. Мы узнали, как появился «Счастливый животик» и почему в этой нише слабая конкуренция, но большой спрос.

Бизнес в цифрах

Выход на рынок: май 2020 г.

май 2020 г. Средний чек: 4500 рублей;

4500 рублей; В среднем в повторном заказе: 18 порций;

18 порций; Общая выручка за время работы: 1,1 млн рублей;

1,1 млн рублей; Всего продано: 5,4 тыс. порций;

5,4 тыс. порций; Приготовлено: 2,2 т еды;





Я училась в гуманитарно-экономическом классе, а затем четыре года в НИУ ВШЭ на факультете МИЭФ (международный институт экономики и финансов. — Прим.). Тогда темпы развития экономики были высокими, финансовая сфера выглядела перспективной.

После учебы я устроилась в инвестиционный банк, но ситуация в стране изменилась: некоторые игроки ушли с российского рынка, сделок и работы в целом стало мало. Я понимала, что надо что-то менять. Думала, чем можно было бы заняться параллельно с работой: я всегда креативила, у меня были разные увлечения. К тому же меня вдохновлял будущий муж, который активно искал идеи для стартапа.

Я придумала «Счастливый животик» благодаря моему померанскому шпицу Лучику.

Он ест только домашнюю еду и принципиально отказывается от сухого корма. Мы готовили ему крупы, мясо и овощи — все варили по отдельности, без специй. Если в университете у меня было время готовить, то во время работы в банке была такая загрузка, что на сон оставалось по 3-4 часа. Пес ел немного — около трехсот граммов мяса и крупы в день, но на готовку уходило около семи часов в неделю.

Я задумалась, как можно изменить ситуацию, и изучила рынок. Оказалось, что в мире много компаний, которые готовят полнорационную еду для собак и доставляют ее клиентам домой. В России на тот момент проектов по готовке домашней еды для собак не было. Почти все, кто пытался запуститься до 2019 года, закрылись через несколько месяцев. На мой взгляд, тогда просто было рано, потребитель еще не созрел.

Тренд на здоровое питание для животных только набирает обороты, и мы одни из тех, кто в числе первых его продвигает.

Мы вместе с мужем начали изучать этот вопрос. Вскоре я ушла из инвестиционной сферы, скопив немного денег, — и мы стартанули на личные сбережения.



Вместе с мужем на премии Rusbase Young Awards

«За один день могли приготовить и расфасовать 20 кг еды»

Несколько месяцев мы проверяли гипотезу: самостоятельно тестировали продукт, доставляли заказы, собирали обратную связь. Лендинг сделали с помощью конструктора Tilda, дали таргетированную и контекстную рекламу. Оказалось, что таргетинг работает хорошо. А вот вариант прийти на собачью площадку и рассказать о продукте — не очень. Вообще, этот бизнес работает только на доверии.

На старте готовили тоже мы сами. Сперва просто отваривали все овощи, мясо и крупу, а затем упаковывали еду в вакуумные пакеты.

После варки от килограмма мяса остается 700 граммов. Первое время нам было непонятно, куда деваются 300 граммов, потом выяснили, что мясо просто уваривается на 30%.

За один день мы могли приготовить и расфасовать до 20 килограммов еды. Доставляли заказы клиентам тоже сами — чтобы собирать обратную связь.

Так как мы все делали в буквальном смысле своими руками, к нам постоянно приходили идеи по оптимизации процессов. В итоге мы стали работать по технологии, которая называется «су-вид»: ингредиенты помещаются в специальный герметичный пакет и томятся на водяной бане при низкой температуре. Это позволяет сохранить полезные вещества и достичь высокой усвояемости пищи. Мы стали одними из первых поставщиков питания для животных, кто стал так готовить.

Спрос на готовую еду для собак оказался настолько большим, что перекрыл недоверие к молодому проекту.



Участники номинации Food и жюри

Про портрет клиента

Наш продукт решает несколько проблем. С одной стороны, мы производим сбалансированное здоровое питание, с другой стороны, освобождаем время клиента.

Нам важен личный контакт с клиентами. Обычно наша еда нравится собакам. Часть клиентов приходит с псами, у которых диабет, гастрит или другие проблемы с питанием. Такие хозяева привередливы и делают анализы до и после перевода собаки на нашу еду. Потом делятся с нами результатами и рассказывают, что ситуация улучшается.

Мы вышли на самоокупаемость. У нас положительная юнит-экономика: выручка покрывает расходы на закупку продуктов, аренду кухни, доставку и готовку.





Что происходит на рынке готовой еды для собак в России

Однозначно сказать, что готовая еда для собак — это супер крутая тема, нельзя. Мы пытались найти инвестиции, но никто не видел в этом перспектив.

В России рынка готовой еды для домашних животных нет. Рынок кормов для животных сильно консолидирован и находится под двумя корпорациями: Mars и Nestle. Они спонсируют ветклиники, мероприятия, их советуют специалисты. Поэтому многие исследования на рынке тоже не совсем объективны. Но на Западе появляются новые игроки, которые могут позволить себе независимую экспертизу.





Проблема с промышленными кормами в том, что они проходят сильную термическую обработку (стерилизуются), в них используют ингредиенты, непригодные в пищу людям, и из-за этого корма содержат меньше полезных веществ. У многих собак это приводит к проблемам с желудком.

Я вижу яркий тренд на гуманизацию: хозяева хотят, чтобы и их питомцы разделяли ЗОЖ-принципы.

Сколько стоит порция

Маленький пауч: 109 рублей/шт. — 130 ккал;

Средний пауч: 248 рублей / шт. — 620 ккал;

Большой пауч: 377 рублей / шт. — 1300 ккал.



Как получились Дог-френдли-день в «Депо» и коллаборация с Demeter

Наше отличие в том, что мы предлагаем готовую еду с низкой термической обработкой. Рецепты мы создали вместе с ветеринарным врачом, все ингредиенты и кухня имеют соответствующие сертификаты, а еда отвечает рекомендациям FEDIAF (европейская федерация индустрии производства кормов для домашних животных. — Прим.). Наша еда более полезная и безопасная, чем промышленный корм или сырая пища. Поэтому параллельно мы работаем над тем, чтобы покупатели понимали разницу. Нельзя просто взять и выложить продукт на полку, нужно донести его ценность.

Мы сотрудничали с пиар-агентством, которое помогало нам рассказать о продукте в СМИ. Нам было важно показать, что мы на рынке надолго, потому что кто-то спрашивал нас: «А что делать, если вы через месяц закроетесь?». Мы провели дог-френдли-мероприятие в «Депо» (фудмолл в Москве. — Прим.), выпустили совместно с Demeter аромат к 60-летию полета Белки и Стрелки, пишем тексты в СМИ о том, что такое домашняя еда для собак и почему она лучше промышленных кормов.

Сложно ли было договориться с «Депо»? Да, мы долго общались и обещали сделать мероприятие, которого ни у кого не было. Даже без масштабной рекламы пришло много людей, а потом о событии снял репортаж телеканал «Пятница!» и написали такие крупные издания, как Glamour, The Village, Time Out.





Как помог коронавирус

Нам многие отказывали в аренде помещения. А благодаря вирусу мы сняли кухню на выгодных условиях с необходимым нам оборудованием.

Как свое дело изменило мою жизнь

Встаю в семь утра, ложусь в 12 ночи. Загрузка в течение дня очень серьезная. Иногда бывает так, что ты вечером пятницы выпьешь бокал вина, а тебе звонит курьер и говорит, что у него сломалась машина. Приходится ехать, самим отвозить еду клиентам.

COVID-19 помог нам запуститься. Да, было немного страшно, потому что идея зрела давно. Мы вложили свои средства и боялись, что людям на карантине будет не до этого. Но оказалось, что спрос даже вырос. Люди запасались едой не только для себя, но и для питомцев — это подтверждает и статистика от зоомагазинов о росте продаж.Сейчас мы планируем расширять линейку рецептов для собак. Так как мы все согласовываем с ветеринарами-диетологами, это занимает довольно много времени. Еще думаем над запуском линейки для кошек, но это отдельное направление, кошки ведь совершенно другие. Думаем выйти в офлайн-точки, потому что многие клиенты спрашивают о возможности купить по одной-две порции продукта.Стала ли я счастливой, когда запустила бизнес? Я стала намного больше работать. Свое дело дает возможность для креатива. При этом ты всегда на связи, не можешь уйти в отпуск и спишь «с открытыми глазами», потому что на старте бизнес требует твоих решений. Сейчас я чувствую ответственность перед своими партнерами, сотрудниками, клиентами.

Бизнес невозможно построить в одиночку. Чтобы создать что-то ценное для потребителя, нужна команда. На старте собрать ее трудно, перспективы размытые, загрузка не всегда бывает. Поэтому очень важно выстраивать хорошие отношения со всем коллективом и не экономить на людях. Так вы сможете достичь хорошего качества продукта с самого старта.

Когда постоянно живешь проектом, легко забыть об отдыхе и личной жизни. Чем больше погружаешься в тему, тем больше приходит идей, которые хочется реализовать. Но это очень опасная дорожка, отдыхать обязательно нужно. Даже если нет желания. Если не находить время на полноценный отдых и сон, можно быстро выгореть.





Про победу на Rusbase Young Awards

О премии я узнала от Александра Сысоева, который был одним из членов жюри в треке Food. Перешла по ссылке, увидела крутых экспертов и подумала, что можно было бы получить хороший нетворк. Ожиданий никаких не было — мы совсем молодой проект.

Круто, что на мероприятии мы выступали с короткими презентациями, а после можно было пообщаться с жюри. Я не думала, что мы победим, потому что мы были единственными среди финалистов, кто предлагал продукт не для людей. Сейчас мы продолжаем общаться с некоторыми экспертами, например, недавно ездили в «Азбуку вкуса».

Фото в тексте и на обложке: предоставлены героиней / Фёдор Ронжин для Rusbase Young Awards