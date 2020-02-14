Как связаны успеваемость в школе и критическое мышление

По мнению Даниэля Уиллингема, автора книги «Почему ученикам не нравится школа», рассуждения и решение проблем тесно связаны с фактическими знаниями, которые хранятся в долговременной памяти ребенка.

На рисунке ниже изображена «простая модель мышления», которую Даниил Уиллингем приводит в своей книге.

Из нее видно, что когда ребенок начинает решать какую-то задачу, задействуются три окна его сознания: окружающая среда, его рабочая и долговременная память.

Окружающая среда — это место, где ставится вопрос, а также существует доступ к источнику информации для решения задачи, такой как смартфон, учебники, сидящий рядом с ним ученик и т.п. Долгосрочная память — это место, где хранится вся та информация, которую ребенок уже изучил. Рабочая память, где происходит обработка поступившей информации.

Поэтому, когда ваш ребенок решает проблему, он может извлечь решение из долговременной памяти. Если он не знает, как решить задачу самостоятельно, есть возможно получить готовое решение из окружающей среды.

Но не все так просто. Даже если ребенку разрешено пользоваться любыми источниками информации для решения задачи, у него могут возникнуть проблемы. Их причина — ограничение объема рабочей памяти.

Строение рабочей памяти

Рабочая память ребенка имеет в среднем четыре смысловых блока, или слота (это предположение недавно высказал Нельсон Кован в своей статье «Магическое число четыре в кратковременной памяти»).

Чтобы решить задачу, ребенок должен сжать отдельные фрагменты поступающей информации (представленных на рисунке в виде розовых блоков) в один слот в рабочей памяти (один синий блок = много розовых блоков). Этот процесс освобождения рабочего пространства памяти для дополнительной информации и обработки называется английским термином «chunking» (разделение на части).

Запоминая факты, ребенок ускоряет этот процесс. Поступающая информация упорядочивается, а восприимчивость памяти повышается.

При решении сложных задач именно предел в четыре слота перегружает рабочую память ребенка. Поэтому если ребенок не запомнил важные понятия, концепции и другую информацию, он не сможет их «разделить» на части и «сжать», чтобы творчески сочетать при решении задачи.

Давайте рассмотрим важность запоминания учебного материала на примере олимпиадной задачи по математике для третьего класса.

Очевидно, для решения задачи, ребенок должен знать:

1) как прочитать текст;

2) что такое правда и ложь;

3) что такое утверждение;

4) какие бывают фигуры;

5) что такое прямоугольник;

6) что такое квадрат;

7) какие квадраты являются одинаковыми;

8) что такое периметр;

9) что такое площадь;

10) как найти периметр квадрата;

11) как найти площадь квадрата…

Большинство детей младшего школьного возраста знает, как прочитать текст, что такое правда и ложь, поэтому они смогут быстро объединить эти очевидные вещи в один блок и освободить некоторое пространство своей рабочей памяти. Но чтобы успешно решить задачу, необходимо повторить процедуру сжатия несколько раз для другой информации (пункты 3—11). При этом, один из четырех слотов рабочей памяти ребенка может быть уже занят мыслью «я растерян, я не могу решить задачу». Это значит, что ребенок должен знать, как минимум половину из указанных выше понятий и концепций. Иначе ему задачу в требуемый срок не решить.

Выводы

Из-за небольшого объема рабочей памяти способность ребенка анализировать новую информацию и скорость ее обработки напрямую зависят от того, что он уже знает о проблеме, которую решает.

Именно от знания учебного материала зависит его уровень критического мышления.

Знания, которые хранятся в долгосрочной памяти, освобождают вычислительную мощь мозга ребенка для анализа новой информации по мере ее поступления.

Чем больше ребенок знает, тем легче ему получить новые знания. Вам же надо помочь своему ребенку с освоением школьной программы и ее закреплением.

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