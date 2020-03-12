«Лаборатория Касперского» проведёт уроки информационной безопасности для школьников

С 10 по 23 марта «Лаборатория Касперского» примет участие во всероссийском образовательном проекте « Урок цифры ». Она проведет в российских школах занятия с использованием моделирующего тренажёра, который помогает знакомиться с миром информационной безопасности. «Лаборатория» специально разработала его для урока «Безопасность будущего».

Урок построен в форме игры: школьник сможет выбрать одного из трёх персонажей — математика, биолога или художника — и дойти с ним до определённой цели, выполнив ряд действий. После окончания уровня можно выбрать другого персонажа и пройти задания ещё раз. В конце ребятам предложат финальный тест. Задания представлены для младшей, средней и старшей школы.

В заданиях раскроют такие темы, как слабые пароли, кражи аккаунтов в социальных сетях, фишинговые сайты и мошенническая реклама, а также помогут сориентироваться в современных цифровых профессиях. Материалы урока будут доступны и после 23 марта на сайте урокцифры.рф.

Проект создан при поддержке Министерства Просвещения РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика» . Помимо «Лаборатории Касперского» партнёрами выступили «Яндекс», «1С» и Mail.ru Group, а также благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Технологические партнеры — образовательная платформа «Кодвардс» и международная школа программирования «Алгоритмика».

Фото на обложке: Shutterstock / Fractal Pictures