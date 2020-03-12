Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

«Лаборатория Касперского» проведёт уроки информационной безопасности для школьников

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

С 10 по 23 марта «Лаборатория Касперского» примет участие во всероссийском образовательном проекте «Урок цифры». Она проведет в российских школах занятия с использованием моделирующего тренажёра, который помогает знакомиться с миром информационной безопасности. «Лаборатория» специально разработала его для урока «Безопасность будущего».

«Лаборатория Касперского» проведёт уроки информационной безопасности для школьников

Урок построен в форме игры: школьник сможет выбрать одного из трёх персонажей — математика, биолога или художника — и дойти с ним до определённой цели, выполнив ряд действий. После окончания уровня можно выбрать другого персонажа и пройти задания ещё раз. В конце ребятам предложат финальный тест. Задания представлены для младшей, средней и старшей школы.

В заданиях раскроют такие темы, как слабые пароли, кражи аккаунтов в социальных сетях, фишинговые сайты и мошенническая реклама, а также помогут сориентироваться в современных цифровых профессиях. Материалы урока будут доступны и после 23 марта на сайте урокцифры.рф. 

Проект создан при поддержке Министерства Просвещения РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО  «Цифровая экономика» . Помимо «Лаборатории Касперского» партнёрами выступили «Яндекс», «1С» и Mail.ru Group, а также благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Технологические партнеры — образовательная платформа «Кодвардс» и международная школа программирования «Алгоритмика».

Фото на обложке: Shutterstock / Fractal Pictures 

Подписывайтесь на канал Rusbase в «Яндекс.Дзен», чтобы ничего не пропустить

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

12 марта 2020

AMC Makeathon

16 марта 2020

HR STARTUP COMPETITION

18 марта 2020

HR&ED-tech

18 марта 2020

HSE INC

19 марта 2020

Startup-Hackathon 1Q20

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

16 июня 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

12 марта 2020

AMC Makeathon

16 марта 2020

HR STARTUP COMPETITION

18 марта 2020

HR&ED-tech

18 марта 2020

HSE INC

19 марта 2020

Startup-Hackathon 1Q20

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

16.06.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

11 марта — 13 мая 2020

Performance-маркетинг для бизнеса

13 марта — 5 апреля 2020

Независимый директор

16 — 20 марта 2020

Школа инвестиций ФРИИ

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ