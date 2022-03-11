Российские школьники и студенты в возрасте 12-22 лет смогут принять участие в конкурсе Kazakhstan Smart Space. Заявки принимаются до 15 марта, финал пройдет 8-10 апреля в Алматы. Об этом RB cообщили в ESV.

Российских школьников и студентов позвали на конкурс по космическим технологиям и технике в Казахстане