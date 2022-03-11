Российских школьников и студентов позвали на конкурс по космическим технологиям и технике в Казахстане

Российские школьники и студенты в возрасте 12-22 лет смогут принять участие в конкурсе Kazakhstan Smart Space. Заявки принимаются до 15 марта, финал пройдет 8-10 апреля в Алматы. Об этом RB cообщили в ESV.
Конкурс организованили Национальный центр космических исследований и технологий(НЦКИТ), частная космическая компания Eurasian Space Ventures (ESV) и Казахстанский институт управления проектами (КИУП).
Участвовать в конкурсе могут студенты и школьники в команде с преподавателями, родителями и наставниками. На конкурсе они смогут представить свои эксперименты и исследования на Международной космической станции, робототехнические и интеллектуальные системы, прикладные решения в области космической техники и многое другое.
Ознакомиться со всеми номинациями, а также подать заявку на участие можно на сайте конкурса. Финал пройдет на базе Алматинского университета энергетики и связи имени Даукеева.
Фото на обложке: Martynova Anna /
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