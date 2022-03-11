Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
YOUNG

Российских школьников и студентов позвали на конкурс по космическим технологиям и технике в Казахстане

YOUNG
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские школьники и студенты в возрасте 12-22 лет смогут принять участие в конкурсе Kazakhstan Smart Space. Заявки принимаются до 15 марта, финал пройдет 8-10 апреля в Алматы. Об этом RB cообщили в ESV.

Российских школьников и студентов позвали на конкурс по космическим технологиям и технике в Казахстане

Конкурс организованили Национальный центр космических исследований и технологий(НЦКИТ), частная космическая компания Eurasian Space Ventures (ESV) и Казахстанский институт управления проектами (КИУП).

Участвовать в конкурсе могут студенты и школьники в команде с преподавателями, родителями и наставниками. На конкурсе они смогут представить свои эксперименты и исследования на Международной космической станции, робототехнические и интеллектуальные системы, прикладные решения в области космической техники и многое другое. 

Ознакомиться со всеми номинациями, а также подать заявку на участие можно на сайте конкурса. Финал пройдет на базе Алматинского университета энергетики и связи имени Даукеева.

Фото на обложке: Martynova Anna / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Куда идти стартапам в Казахстане
  2. 2 Тихая революция в контакт-центре: как отказаться от телефонии и перевести всех клиентов в чаты
  3. 3 Как я работала в рекламном агентстве в Казахстане: что удивило больше всего
  4. 4 «Казахстан – это Россия 15 лет назад». Как стартап из Караганды меняет местный рынок
  5. 5 Одиннадцать лайфхаков россиянина, который работает с Казахстаном

ВОЗМОЖНОСТИ

13 марта 2022

Google Growth Lab

15 марта 2022

Научно-исследовательский акселератор «КоЛаборатор» Bayer

15 марта 2022

«Актион Акселератор»

Все ВОЗМОЖНОСТИ