От DevRel до евангелиста: кем стать в 2021 году

2021-й год буквально каждый день подкидывает новые диджитал-профессии. Уже не так-то просто разобраться, чем SMM-щик, например, отличается от контент-мейкера. Вместе с экспертом HR-бренда «Контур» Ульяной Батуевой смотрим на новые интересные профессии на стыке IT, продвижения и маркетинга и выясняем, что потребуется для такой работы.

HR-бренд менеджер

Это маркетолог, в котором есть немного от пиарщика, ивентера и коммьюнити-менеджера. Он помогает развивать бренд работодателя, повышает узнаваемость компании целиком и отдельных вакансий в ней в частности.

HR-бренд менеджер во многом действует как классический маркетолог: определяет целевую аудиторию, выявляет ключевые преимущества работодателя, повышает узнаваемость бренда, лояльность текущего и потенциального персонала, формулирует привлекательные объявления о вакансиях.

В то же время он должен хорошо ориентироваться в портрете кандидатов, понимать, что их интересует, что мотивирует работать, где и как их искать.

Какие навыки помогут стать HR-бренд менеджером: маркетинговый бэкграунд, копирайтинг, навыки ивентера, системное мышление, насмотренность на PR-кейсы.

DevRel

Это специалист, который делает свою IT-компанию привлекательным для разработчиков местом работы. Деврелов еще называют экспертами по связям с профессиональным сообществом разработчиков. Они помогают разработчикам делиться опытом через конференции, митапы, публикации, подкасты и другие форматы.

Главная задача деврела — замечать поводы для гордости: что крутого ребята делают в разработке продуктов, какой экспертизой обладают, что сделали первыми, где нашли классный подход.

Какие навыки помогут стать деврелом: программистский бэкграунд, понимание маркетинговых и PR-инструментов, навыки комьюнити-менеджмента, копирайтинг, публичные выступления.

HR бизнес-партнер

Это своего рода командный психолог в HR. Бизнес-партнер помогает воплощать бизнес-цели в работе с людьми, с командой. Ведь нужно поддерживать интерес сотрудников к работе, развивать их, мотивировать на новые свершения, не допускать выгорания.

HR бизнес-партнер отвечает за все процессы, связанные с сотрудниками: помогает с адаптацией новичков, процессом оценки, организует и проводит командные ретроспективы, стратегические сессии и командные выезды.

Он общается с сотрудниками, изучает вовлеченность, рекомендует руководителю, кого перевести на другую должность, повысить, направить на обучение. Анализирует причины увольнений и работают на удержание сотрудников. А еще просто общается с командой по душам, помогает найти ответы на вопросы: как рассказать руководителю о своих тревогах, что делать, если работа не вдохновляет, как раньше, и так далее.

Какие навыки помогут стать HR бизнес-партнером: коучинг, фасилитаторство, ивент-менеджмент, управление персоналом, знание рабочих процессов компании, умение выстраивать новые.

Евангелист

Это тоже пиарщик, но, возможно, более погруженный в продукт, который продвигает. Евангелистами часто становятся бывшие или действующие пользователи этих продуктов.

Евангелисты нужны в технически сложных сервисах, где принцип работы и пользу нужно разъяснять. Чаще всего такое случается в B2B.

Это человек, который очень хорошо знает продукт или сегмент, в котором работает, любит его и несет эти знание и любовь в массы.

Он выполняет задачи пиарщика, SMM-щика и эксперта: расширяет аудиторию, старается донести знание о продукте до большего количества людей, используя маркетинговые инструменты. Например, выступает на мероприятиях, проводит проф. конференции, рассказывает в СМИ и соцсетях о вашем проекте.

Какие навыки помогут стать евангелистом: детальное знание продукта или проекта. Если это веб-сервисы для бизнеса, знает, как устроены бизнес-процессы клиентов, какую документацию ведут, как работают с подрядчиками и партнерами, разбирается в законах для бизнеса. Владеет инструментами маркетинга, PR и SMM. У него много социальных и профессиональных связей, отличный оратор.

Где обучиться этим профессиям?

Чем шире кругозор и чем больше набор рабочих инструментов, тем ему проще найти работу. Все современные профессии объединяет то, что они находятся на стыке технических и гуманитарных специальностей.

Даже если вы работаете маркетологом, управленцем или филологом, работодатели ждут, что вы неплохо владеете IT-инструментам: аналитика, дизайн, понимание алгоритмов и ПО. Получить такие компетенции можно с опытом, например, работая в разных должностях и постепенно осваивая нужные инструменты. В таком случае вам подойдут вакансии начинающих специалистов или стажировки в крупных компаниях.

Быстрее достичь желаемой должности помогут курсы переподготовки. Самые популярные на GeekBrains или Skillbox. Некоторые работодатели тоже выпускают такие курсы, например, Контур.Школа. Стоимость зависит от объема курса, его продолжительности и уникальности. Например, курс подготовки продуктового маркетолога стоит от 5 500 рублей в месяц, обучение длится 14–18 месяцев.

Если вам хочется получить корочки об образовании государственного образца и не тратить деньги на обучение, можно получить дополнительное высшее образование, например, в магистратуре. Некоторое вузы вместе с крупными компаниями-работодателями создают программы обучения. Например, магистерская программа «Цифровая гуманитаристика» готовит продакт-менеджеров, стартаперов, аналитиков данных.

Такое образование учитывает реальные запросы рынка, дает актуальные навыки и современные инструменты, а пары там проводят практикующие специалисты, готовые взять вас на работу, как только защитите диссертацию. Поступить можно бесплатно в общем конкурсе, обучение займет два учебных года.