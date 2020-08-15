«До конца года хотим заработать 4 млн рублей прибыли»

Кириллу Сагитову 19 лет. Он — предприниматель из Ростова-на-Дону. Его жизнь изменил акселератор в местном ИТ-парке, который помог поверить в себя. Интерес к предпринимательству оказался сильнее, чем к учебе — Кирилл так и не закончил колледж, зато открыл в городе бизнес по доставке еды. Доставка существует до сих пор, но в какой-то момент из-за неокупаемости вложений инвесторы проекта сильно потрепали Сагитову нервы. Сейчас молодой предприниматель развивает детскую онлайн-школу «Кенгуру код», где обучают созданию сайтов, основам дизайна, разработке мобильных игр и приложений. Кирилл рассказал, что в нем открыло предпринимательство, как он решил проблемы с инвесторами и как планирует заработать 4 млн чистой прибыли на школе.

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«Кенгуру Код». Бизнес в цифрах.

Открыт: 12.10.2019 года

Инвестиции: 7,8 млн рублей

Прибыль за июнь 2020: 170 тысяч рублей

Число курсов: 5

Число клиентов: >200

Средняя стоимость курса: 5 тысяч рублей

Почему сценарий «вуз — работа — семья» мне не подошел

Меня зовут Кирилл Сагитов, мне 19 лет. До 15 лет я жил вместе с родителями в поселке, а когда поступил в колледж, переехал в Новочеркасск. В 12 лет я начал создавать простые сайты на HTML, а в 15 подал заявку на бесплатный интенсив для стартапов от Южного ИТ-парка, который изменил меня.

Все окружение говорило мне, что я должен хорошо учиться, поступить в вуз, начать работать, зарабатывать 40 тысяч рублей в месяц, завести семью, купить дом, машину — и все. Но меня этот вариант не особо радовал, я был уверен, что можно жить по-другому.

В ИТ-парке я встретил людей, которые думали так же и были гораздо успешнее меня: они спокойно говорили о миллионных инвестициях — это выглядело гораздо интереснее, чем те перспективы, которые меня ждали по мнению мои близких.

По итогам интенсива меня пригласили в акселератор. В самом начале, когда надо было рассказать о планах и целях, я написал, что хочу заработать за акселерацию 50 тысяч рублей — тогда для меня это была внушительная сумма, учитывая то, что раньше я никогда не работал и не зарабатывал деньги. Для сравнения, зарплата в Ростове-на-Дону — 30-50 тысяч рублей, а в Новочеркасске есть люди, которые работают 6 тысяч в месяц.

За четыре месяца акселерации я запустил несколько проектов: городской навигатор, новостной сайт и игру в Google Play, в то время как многие участники работали только над одним. Я хорошо воспринимал теорию и быстро применял ее на практике, научился делать cusdev. В итоге на городском навигаторе мы вместо 50 тысяч рублей заработали $1500 и даже потом продали проект за 200 тысяч рублей. Правда, сейчас сайт перенесли, и я ничего о нем не знаю.

Я понял, что могу заработать больше, чем 50 тысяч, и стал чувствовать себя увереннее. Акселератор я без проблем совмещал со школой, потому что там было несколько встреч в неделю. Учился я неплохо: низкие оценки чреваты исключением, на пятерки нужно много стараться, а тройки-четверки не требуют много времени.







Конференция от ЭкспертЮг на тему «Новое поколение предпринимателей»

Почему я бросил учебу

До акселератора я хотел быть программистом, но потом понял, что, конечно, умею создавать сайты, но мне не очень нравится изучать что-то новое. Мне в кайф запускать проекты, придумывать их. Предприниматели создают что-то новое, пытаются изменить мир — меня это увлекло больше всего.

«Знали ли курьеры, что их нанимает молодой парень? Да»

После девятого класса я поступил в колледж по инициативе родителей. Мне самому было все равно, где учиться: понимал, что не буду ходить на пары. В итоге на втором курсе я забил на обучение, а на третьем отправился в путешествие — был в Москве, Пензе, Сочи, жил в Краснодаре и Ростове. Параллельно занимался созданием и продвижением веб-сайтов и мобильных приложений/игр.

В 2018 году, когда я уже учился в колледже и жил отдельно от родителей в Новочеркасске, я захотел заказать еду домой. Скачал популярные приложения для доставки и узнал, что в городе ни одно не работает. Тогда я решил создать свой сервис.

Сперва он доставлял еду в Новочеркасске, потом в Таганроге, затем добавился Рыбинск. Это была всего лишь красивая группа в VK с виджетом магазина. Мы наполняли виртуальный магазин товарами из реальных заведений, например, McDonalds, и брали процент с суммы заказа. Через местные сайты объявлений я набрал 20 курьеров и объединил их в WhatsApp чате. Все было очень просто, неплохо работало и работает до сих пор, но уже без меня.

Знали ли курьеры, что их нанимает молодой парень? Думаю, да. Это была простая и рабочая модель.

Форсайт-сессия «Новый Политех»

Как у меня возникли серьезные проблемы с инвесторами

В старт я вложил тысячу рублей — на рекламу. За месяц мы достаточно хорошо раскрутились и выполнили первые десятки заказов. Хорошо работал таргет. Доставка проработала больше года — и я ее продал за 50 тысяч рублей. Но после продажи в компании в 2019 году она сразу упала в цене. Это была моя проблема — я плохо отладил и автоматизировал бизнес-процессы для продаж, новые владельцы просто не справились с ее управлением, и я выкупил ее назад. Развил, доработал, расписал все инструкции и во второй раз продал уже свою долю инвесторам.

Позже, в сентябре-октябре 2019 года количество заказов снизилось, прибыль пошла в минус, а сам бизнес еле-еле выходил в ноль. Инвесторам это не понравилось. Я предложил продать доставку. С согласия инвесторов мы провели сделку, но не получили изначальную сумму продажи. Они отказались брать часть денег от предполагаемой суммы продажи – хотели все вложенные деньги сразу, но мне было нечего им предложить.

Сначала они долго и муторно давили на меня и мое окружение: рассказывали про мою непорядочность в городских сообществах, писали друзьям, звонили родителям. Мне приходилось каждый раз объяснять всем эту ситуацию.

Денег не было. Я был уверен, что смогу сам решить этот вопрос, хотя я не понимал, что делать. От помощи родителей отказывался, ведь я предприниматель и это мои проблемы.

Вместе с этим недовольные инвесторы подавали заявление в полицию и прокуратуру — их отклоняли. На тот момент у меня уже были деньги и я нашел хорошего юриста, который сказал, что у них нет шансов привлечь меня к уголовной ответственности. Я бы мог просто вернуть им их деньги, но из-за их некрасивого поведения такого желания не возникало. Я предлагал им встретиться в суде, но инвесторы проигнорировали меня и вскоре оставили в покое.

Этот негативный опыт научил, как общаться с инвесторами перед сделкой, какие пункты проговаривать и на что вообще обращать внимание. Инвесторов огромное количество – не стоит работать с первым попавшимся человеком только потому, что у него есть деньги для твоего проекта. Чаще всего новички в инвестициях хотят супер быстрого результата, не рассматривают вариант с неудачей и не готовы ждать.

Как появилась онлайн-школа

Еще до доставки мне было интересно создать онлайн-школу, где я бы помогал школьникам изучать основы программирования и дизайна. Я видел цены на занятия в офлайне — это дорогое удовольствие, а детских онлайн-платформ не существовало.

Идея проекта пришла в июле-августе 2019 года. Я написал на своей стене в VK, что хочу открыть проект и ищу 200 тысяч рублей инвестиций. Через некоторое время отозвался незнакомый человек, который увидел пост и был готов вложиться. Я стал сомневаться — сумма большая. Было странно: я сам просил деньги, потом передумал, а еще через месяц снова написал инвестору и попросил в два раза больше. У меня было видение проекта, но не было понимания как и что делать — только деньги. Я ему написал, пропитчил проект, расписал бизнес-процессы и сказал, что если все будет круто — мы заработаем 50 млн за год.

Но когда я получил инвестиции, не понял, куда их можно потратить. И сделал много ошибок. Например, заказал дорогой дизайн, который стоит четверть от суммы всех инвестиций.

Во время работы в Москве

Как работает платформа

Спустя месяц-два мы создали платформу, начали продавать уроки. Через массфолловинг в Instagram я случайно познакомился с Сергеем Шарапой — будущим партнером проекта и кандидатом экономических наук. Он заинтересовался проектом и предложил пообщаться. После общения он сказал, что мог бы помочь найти более крупного инвестора и сам войти в проект в качестве генерального директора. Я согласился — мы открыли ООО, где разделили доли между собой и третьим инвестором.

Изначально в результате мозгового штурма мы придумываем сам курс, просто накидываем идеи. Создаем лендинг, где собираем адреса электронных почт, рекламируем его и смотрим, есть ли заявки. Если мы видим неплохую конверсию в оплаты 3-5% — реализовываем сам курс и работаем над увеличением конверсии.

Затем мы разрабатываем курс с программистом и психологом. Программистов или ищем через карьерные сайты, или отправляем запросы напрямую компаниям с просьбой предоставить специалиста за указание названия компании на нашем сайте. Большинство компаний либо не отвечают, либо отказываются. Мы находим специалистов, записываем видео, монтируем и выкладываем на платформу. После покупки курса с лендинга мы высылаем клиенту ссылку на нашу платформу, подкрепляя сообщение логином и паролем студента. На платформе студент может общаться с другими студентами, создавать совместные проекты, коммуницировать с личным наставником, просматривать обучающие курсы, сдавать домашние задания и проходить квесты.

Я провожу вебинары для студентов и школьников на тему программирования первого сайта. Сергей проводит интенсивы для взрослой аудитории, работает с родителями. Всего у нас работает 14 человек и агентство по маркетингу на аутсорсе.

Цена на услуги складывается из расчета оплаты сотрудникам, затрат на обслуживание серверов, оплаты за создание новых курсов, маркетинга, рекламы, административных расходов (телефония, crm), плюс берем в расчет маржу, которая идет на выплату инвесторам. Начать обучение на нашей платформе можно всего за две тысячи рублей в месяц.







47-часовой хакатон в Таганроге

Как мы привлекаем клиентов

Так как мы работаем онлайн, то стараемся привлекать клиентов не только из Ростова или России. Мы заметили, что большое количество наших пользователей из СНГ (около 70%) — так как там нет дополнительного образования, а само образование плохо развито. То есть мы не ориентируемся тем более на Ростов и даже не пускаем на него таргет, хотя наш офис находится в этом городе.

Основной канал трафика — это Instagram, откуда идет больше всех заявок. Но целевые клиенты идут из VK. Реклама в директе Google Adwords на нас не действует вообще, как и реклама в ОК. Есть реферальная система: ученики могут приглашать других и получать за это бонусы в виде бесплатных курсов.

Сейчас мы пишем новые курсы, изменяем саму платформу. Наша цель — сделать 4 млн чистой прибыли до конца года. Что-то хотим перевести, чтобы продавать за границей.

Мы уделяем много внимания коммуникации студентов, чтобы они вместе могли что-то создавать — в компаниях ценятся сотрудники, которые готовы работать вместе.

У нас пока нет продаж за границу, но по опросам пользователей, потенциальные клиенты там есть. Поэтому мы думаем. Но там уже есть различия менталитета: некоторые несовместимые или отсутствующие в том регионе животные, фразы, фрукты или что-то еще, что мы используем в обучении — в Америке могут понять иначе или не понять вообще. Стало ясно, что мало просто перевести курс — нужно его еще адаптировать под местный менталитет и географию.