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Большинство родителей довольны уровнем обучения кибербезопасности в школах — исследование

YOUNG
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Компания-разработчик антивирусов ESET провела исследование среди родителей на тему того, как они относятся к кибербезопасности детей в школе и выяснила, что большинство родителей (63%) довольны тем, как на уроках информатики рассказывают об информационной безопасности.

Большинство родителей довольны уровнем обучения кибербезопасности в школах — исследование

Кроме того, 78% опрошенных ни разу не сталкивались с киберинцедентами, связанными со школой, такими как неприемлемый контент на школьном компьютере, взлом электронного дневника и другие.

Половина опрошенных (49%) сказали, что их дети регулярно пользуются интернетом для учебы, а еще 37% заходят в сеть лишь тогда, когда необходимо найти нужную информацию. О почти неограниченном доступе в интернет современных школьников говорит тот факт, что 74% детей носят с собой в школу смартфоны, а еще 14% — планшеты.

«Современному школьнику нужно знать, что главная киберугроза — это человек. В отличие от взрослых, дети всю жизнь живут в пропитанном ИТ настоящем, для них этот мир не чужд, так что не удивлюсь, если во многих семьях ребенок осведомлен лучше взрослого», — сказал директор департамента корпоративного бизнеса ESET Антон Пономарев.

Родители также рассказали, что 78% учебных заведений оснащены компьютерными классами, но 52% респондентов призналось, что компьютеры есть далеко не в каждом кабинете. 

80% участников опроса рассказали, что в их школах распространено использование электронных дневников и журналов, однако более продвинутые технологии, такие как VR, встречаются лишь в каждой десятой школе.

В онлайн-опросе приняли участие более 550 пользователей из крупнейших городов России, у которых есть дети от 7 до 18 лет.

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Фото: Unsplash

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