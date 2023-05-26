Стартует всероссийская программа оплачиваемых стажировок для молодых разработчиков «Код для всех»

Кружковое движение НТИ и ведущие российские IT-компании запускают второй сезон всероссийской программы стажировок «Код для всех». «Яндекс», «Образование будущего», Axiom JDK, CyberOK, Robbo на конкурсной основе отберут лучших в разработке школьников, студентов и молодых специалистов на оплачиваемые стажировки в open source-проекты. Подать заявку можно до 10 июня.

В этом году «Яндекс» приглашает стажеров сразу в семь проектов компании: CatBoost, DivKit, Gravity UI, Hermione, userver framework, YDB и YTsaurus. Axiom JDK предлагает подключиться к разработке мирового проекта по созданию и развитию Java-платформы.

CyberOK ждет молодых разработчиков в проекте по кибербезопасности открытых решений. EdTech-компания Robbo, которая развивает образовательные решения в области робототехники, готова принять стажеров для работы над экосистемой LMS, утилитой для массовой установки ПО и средами визуального блочного программирования.

В программу стажировок также вошел проект «Орбита» от Кружкового движения НТИ и компании «Образование будущего» — в нем участники смогут поработать над развитием учебного инженерного симулятора космических аппаратов.

Чтобы попасть в программу, участнику нужно выбрать один или несколько интересных проектов, заполнить анкету, прикрепить свои достижения и ссылки на уже имеющиеся контрибьюшены (при наличии). До 1 июля менторы отберут лучших разработчиков и пригласят на стажировку.

Стажировка продлится с июля по сентябрь 2023 года, за весь период стажеры получат вознаграждение до 120 тысяч рублей.

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