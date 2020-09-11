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Командная работа VS самостоятельность: что думают об этом подростки

YOUNG
Мария Савотикова
Мария Савотикова

Менеджер по коммуникациям KinderMBA

Мария Передок

Командная работа — важный процесс, мы в KinderMBA не перестаём в это верить. Но бывает так, что взаимодействие участников не приводит к результату и становится ясно, что лучше разойтись. Маша и Кристина работали вместе в прошлом семестре, но потом что-то пошло не так. В итоге девочки решили делать проекты поодиночке, и каждая из них стала призёром конференции Global School Business Project Award, которая каждый год проводится в KinderMBA.

Мы спросили у Маши и Кристины, каково это работать в команде и самостоятельно, какие есть плюсы и минусы и что из этого в итоге вышло. 

Командная работа VS самостоятельность: что думают об этом подростки

Кузнецова Мария

Работа в команде — каково это

Мы работали вместе с Кристиной над проектом «Умные ящики». В нём мы рассказывали про людей, которые складывают вещи в ящики и потом не могут эти вещи найти. Это проблема. Чтобы её решить, в каждый ящик встраивается камера, а человек через специальное приложение имеет к ней доступ. Это позволяет быстро найти нужную вещь. 

Мы отвечали за проект вместе — советовались друг с другом, когда что-то не получалось, делили переживания на двоих. У нас не было конфликтов, мы делали всё вместе. Если кому-то что-то не нравилось, мы искали вариант, который подходил обеим. Самое важное в командной работе — помогать друг другу, уметь слушать и слышать. Нельзя обижаться, ведь обиды могут разрушить проект.

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Я оцениваю нашу совместную работу хорошо — мы прошли сложности, которые были, защитили проект и заняли третье место. Здорово, что удалось перейти в следующий семестр!  

Плюсы и минусы самостоятельной работы

В этом семестре я работала полностью самостоятельно. Я со всем справлялась сама, но всё-таки не хватало командной работы. Когда ты в команде, чувствуешь, что можешь что-то спросить, посоветоваться с напарником. Когда ты один, приходится обращаться только к своему научному руководителю. 

Из плюсов работы одной — не надо переживать за других участников: ты знаешь всё сама, каждый слайд презентации проекта, и волнение отступает.

В целом работать стало спокойнее. Нет бесконечных согласований с другими участниками. Ты делаешь всё так, как тебе нравится. 

Из минусов — не хватало поддержки. Когда ты в команде, тебя поддерживает большее количество людей: ребята, с которыми работаешь, научный руководитель, родители всех членов команды. 

Выводы, результаты, дальнейшие пути

Я довольна своим результатом, потому что всё делала практически сама. Но я поняла, что работать с командой гораздо круче и надёжнее! Если ты что-то забудешь, ребята подскажут, помогут. А когда ты одна, рассчитывай только на себя, научного руководителя и родителей. Это тяжело.

Прохоренко Кристина

Командная работа — как это было и почему прошло

Каждый из нас дополнял друг друга, но порой случались и разногласия — мы спорили из-за дизайна, я хотела один, а Маша — совсем другой. Были мелкие недопонимания, но мы быстро находили компромисс. 

У нас была хорошая совместная работа, но потом мы поняли, что пора разъединиться.

Это был мой первый опыт работы, а для моей напарницы Маши нет. Мы были на одной волне, получилось сделать классный проект, поработать вместе. В командной работе очень важно уметь находить общий язык, слушать друг друга. Взаимопонимание — ключевая вещь. Кажется, мы с этим справились.

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Стремление к индивидуальной работе

Это было моё осознанное решение, я захотела сделать проект сама. Было интересно ощутить, что проект держится полностью на мне, что я сама за всё отвечаю. Это очень ответственно. Сразу осознаёшь, что все ошибки и промахи, а не только успех, ложатся полностью на тебя. 

Мне было комфортно работать одной. Плюс такого подхода — не надо ни с кем совещаться, договариваться о чем-то, ты не ждёшь, пока сделает другой, а делаешь сам. 

Ценность идеи

Я довольна результатом. Это мой второй проект, и мне кажется, получилось круто. Я приобрела ценный опыт и поняла, что идея проекта, его цель имеют значение. Если у вас нет идеи и вы не понимаете, зачем создаёте что-то, всё теряет смысл. 

Как всё-таки лучше работать

Думаю, лучше работать в команде, где есть несколько человек, чем в одиночку. Каждый участник друг друга дополняет, даёт новые идеи, предложения. Из этого и вырастают новые проекты, пути их реализации!

Раньше я и не думала, что буду делать собственные проекты и защищать их перед такими компаниями, как «Райффайзенбанк». Это невероятно! 

Фото на обложке: Shutterstock / Shavlovskiy

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