Компания vs агентство: какую сторону выбрать на старте карьеры?

Выбирая специализацию, важно не только определиться с отраслью и профессией, в которой вы хотите развиваться, но и решить для себя, на чьей стороне вы будете совершать первые шаги в карьере: на стороне компании или на стороне агентства.

Согласно исследованиям, которые легли в « Атлас новых профессий » , к 2030 году исчезнет 57 профессий, среди которых бухгалтер, турагент, юрисконсульт, охранник, но взамен появится 186 новых. И большая часть специальностей относится к сфере digital.

На стороне агентства

Точки роста

Ведение переговоров. Умение договариваться с клиентами, находить выходы из сложных ситуаций, искать компромиссы. Серьезные soft skills, которые пригодятся в карьере и жизни.

Умение договариваться с клиентами, находить выходы из сложных ситуаций, искать компромиссы. Серьезные soft skills, которые пригодятся в карьере и жизни. Работа в команде. Вы быстро понимаете, что все в одной лодке. Если задачи рушатся у одного, никто не выйдет сухим из воды. Поэтому делаете ставку на решение проблемы и последующие выводы, а не тратите время на поиск виноватых.

Вы быстро понимаете, что все в одной лодке. Если задачи рушатся у одного, никто не выйдет сухим из воды. Поэтому делаете ставку на решение проблемы и последующие выводы, а не тратите время на поиск виноватых. Широкий пул проектов из разных сфер. В агентстве у вас будет возможность соприкоснуться со спецификой работы в разных индустриях. Со временем определитесь, что для вас наиболее интересно.

В агентстве у вас будет возможность соприкоснуться со спецификой работы в разных индустриях. Со временем определитесь, что для вас наиболее интересно. Горизонтальный рост. Вы можете прийти в агентство на одну позицию, оглядеться по сторонам, понять, что на самом деле вам интересно, и начать прокачивать скилы в другом направлении. В агентстве такой переход сделать проще всего.

Вы можете прийти в агентство на одну позицию, оглядеться по сторонам, понять, что на самом деле вам интересно, и начать прокачивать скилы в другом направлении. В агентстве такой переход сделать проще всего. Режим многозадачности. Именно в агентстве вы сможете отточить умение работать над несколькими проектами параллельно, следить за дедлайнами и контролировать процесс.

Именно в агентстве вы сможете отточить умение работать над несколькими проектами параллельно, следить за дедлайнами и контролировать процесс. Развитие самостоятельности в принятии решений. В агентстве вы одновременно задействованы в нескольких проектах, наблюдаете за работой коллег, следите за кейсами конкурентов, обсуждаете результаты с командой. Профессиональный рост происходит очень быстро, можно сказать, за год идет за два. Со временем вы набираете опыт и на уровне интуиции понимаете, какое решение будет оптимальным в той или иной ситуации. Бесценный навык.

В агентстве вы одновременно задействованы в нескольких проектах, наблюдаете за работой коллег, следите за кейсами конкурентов, обсуждаете результаты с командой. Профессиональный рост происходит очень быстро, можно сказать, за год идет за два. Со временем вы набираете опыт и на уровне интуиции понимаете, какое решение будет оптимальным в той или иной ситуации. Бесценный навык. Передача опыта. Если агентство растет, то, вероятнее всего, будет привлекать стажеров и джуниоров. И здесь важно быстро и понятно передать весь накопленный опыт, чтобы младшие коллеги смогли максимально быстро адаптироваться и полноценно включиться в работу. Но надо понимать, что ошибки неизбежны — без них невозможен рост.

Точки выгорания

Дедлайны. Нередко клиент приходит в агентство в последний момент, и результат бывает нужен «уже вчера». Поэтому вы должны быть максимально собранными и результативными, на рефлексию нет времени. Кроме того, срыв дедлайнов экономически не выгоден и самому агентству. Как правило, это означает увеличение сроков работы над проектами за ту же самую сумму.

Нередко клиент приходит в агентство в последний момент, и результат бывает нужен «уже вчера». Поэтому вы должны быть максимально собранными и результативными, на рефлексию нет времени. Кроме того, срыв дедлайнов экономически не выгоден и самому агентству. Как правило, это означает увеличение сроков работы над проектами за ту же самую сумму. KPI. В агентстве KPI дополняется установкой о перевыполнении показателей. Такие кейсы всегда прекрасно смотрятся в портфолио, а хорошее портфолио — святая святых любого агентства.

В агентстве KPI дополняется установкой о перевыполнении показателей. Такие кейсы всегда прекрасно смотрятся в портфолио, а хорошее портфолио — святая святых любого агентства. Сложные клиенты. Этот пункт заслуживает отдельного материала, стендапа и бокала вина после рабочего дня. Клиенты не всегда хорошо разбираются в технических процессах (бывают пробелы и в маркетинговых), и иногда приходится собирать всю свою аргументацию для обоснования позиции. Отдельная головная боль — утверждение концепций, идей, правок. На стороне клиента могут быть несколько этапов согласования, и часто требуется виза каждого участника команды. Это сильно усложняет и затягивает процесс.

Этот пункт заслуживает отдельного материала, стендапа и бокала вина после рабочего дня. Клиенты не всегда хорошо разбираются в технических процессах (бывают пробелы и в маркетинговых), и иногда приходится собирать всю свою аргументацию для обоснования позиции. Отдельная головная боль — утверждение концепций, идей, правок. На стороне клиента могут быть несколько этапов согласования, и часто требуется виза каждого участника команды. Это сильно усложняет и затягивает процесс. Высокий темп. Мультифункциональность, высокий темп работы, дедлайны, стресс — самое главное в этом потоке успеть вовремя нажать на паузу, чтобы перезагрузиться. Иначе велик риск профессионального выгорания.

На стороне клиента

Точки роста

Понимание продукта. Именно на стороне клиента можно глубоко и серьёзно погрузиться в продукт. Вы детально знаете все технические характеристики, закупки, бюджеты, упаковку, целевую аудиторию, миссию компании. И чем дольше работаете с продуктом, тем лучше понимаете внутренние и внешние процессы, в какую сторону надо развиваться. Немало помогает этому и работа в полях: для изучения продукта можно отправиться на завод, в магазин, взять интервью у любого из сотрудников, составить из этой мозаики единую картину и применить для маркетинговых задач.

Именно на стороне клиента можно глубоко и серьёзно погрузиться в продукт. Вы детально знаете все технические характеристики, закупки, бюджеты, упаковку, целевую аудиторию, миссию компании. И чем дольше работаете с продуктом, тем лучше понимаете внутренние и внешние процессы, в какую сторону надо развиваться. Немало помогает этому и работа в полях: для изучения продукта можно отправиться на завод, в магазин, взять интервью у любого из сотрудников, составить из этой мозаики единую картину и применить для маркетинговых задач. Целостность. Вам не придётся постоянно переключаться с проекта на проект, вы сосредоточены на одном продукте.

Вам не придётся постоянно переключаться с проекта на проект, вы сосредоточены на одном продукте. Работа с аналитикой. Вы научитесь контролировать большое количество данных, и, главное, делать выводы и прогнозы: какие действия следует предпринять, в каком направлении двигаться, от чего следует отказаться, под какие задачи стоит привлечь агентство.

Вы научитесь контролировать большое количество данных, и, главное, делать выводы и прогнозы: какие действия следует предпринять, в каком направлении двигаться, от чего следует отказаться, под какие задачи стоит привлечь агентство. Сотрудничество с подрядчиками. Сможете погрузиться в нюансы каждого этапа: процесс отбора, юридические тонкости при заключении договоров, определение задач и KPI, узнаете, как контролировать процесс. Главное, сможете разбираться в отчётах агентств и отличать чёрное от белого. А то иногда бывает так, что по отчётам всё хорошо, а результаты проседают.

Сможете погрузиться в нюансы каждого этапа: процесс отбора, юридические тонкости при заключении договоров, определение задач и KPI, узнаете, как контролировать процесс. Главное, сможете разбираться в отчётах агентств и отличать чёрное от белого. А то иногда бывает так, что по отчётам всё хорошо, а результаты проседают. Глубина. Возможность работать в нескольких маркетинговых направлениях одновременно. Здесь всё просто: часть задач можно отдать на аутсорс и заниматься только глобальными вопросами, контролируя процесс и определяясь со стратегией.

Возможность работать в нескольких маркетинговых направлениях одновременно. Здесь всё просто: часть задач можно отдать на аутсорс и заниматься только глобальными вопросами, контролируя процесс и определяясь со стратегией. Прямое влияние на процессы. Находясь внутри компании, вы можете напрямую повлиять на процессы: какого подрядчика выбрать, каким курсом развития идти, какую рекламную кампанию запустить и каким именно механикам продвижения отдать предпочтение.

Точки выгорания

Мультифункциональность. Если компания небольшая, часто от одного специалиста ждут умения решать разные задачи одновременно.

Если компания небольшая, часто от одного специалиста ждут умения решать разные задачи одновременно. Монотонность. Новизна задач рано или поздно пропадёт, и есть вероятность, что с течением времени может исчезнуть и внутренний драйв в работе.

Эксперты о работе в агентстве и на стороне компании

Мы попросили ведущих экспертов рынка дать комментарии по поводу того, какие преимущества и сложности могут быть при работе на стороне клиента или агентства.

Дмитрий Елисеев, Senior Digital Marketing Manager CSC Pharma

«На стороне агентства много специфической, технической и рутинной работы, хотя и здесь многое зависит от зоны ответственности. Работая в таком режиме, очень сильно прокачиваешься в знании деталей и специфики работы в конкретных инструментах, становишься экспертом в определенной области.

На стороне клиента акценты на работу другие, необходимо мыслить более широко. Отвечать за разный спектр задач: стратегия бренда, тактики, бюджетирование, управление.

Как в агентстве, так и в компании важно развивать soft skills: тайм-менеджмент, управление командой, коммуникационные навыки. Если работать над их развитием, то все будет замечательно на любой стороне. Хотя понятие «сторона» для меня, например, очень тривиально. В компании у меня тоже есть клиенты — это мои бизнес-заказчики в лице генерального директора и маркетинг-директора».

Анастасия Козырева, руководитель целевого маркетинга «Эльдорадо»

«На мой взгляд, когда работаешь на стороне клиента, отвечаешь в первую очередь за результат, цифры. А показатели могут быть достигнуты разными путями, не всегда качественными. На стороне агентства ты прокачиваешь профессиональные навыки, оттачиваешь технику. Нужно быть профессионалом, чтобы клиент пришёл и заплатил деньги за твои услуги.

И очень важный момент лично для меня. Когда работаешь на стороне клиента — априори всё уважение мира твоё. Когда работаешь на стороне агентства — тебе надо быть профессионалом, чтобы получить это уважение. Так что планка в агентстве всегда высокая, и ей надо соответствовать.

Если резюмировать, то я люблю сторону клиента за возможность копать вглубь и быть сосредоточенной на своем направлении. А в агентстве интересно работать с разными отраслями. Круто, когда в один день ты можешь запустить коммуникации от имени авиакомпании, ритейла бытовой техники и косметики. Кажется, я знала тогда всё обо всех».

Возможные треки развития карьеры

Некоторые приходят работать на сторону компании или агентства в качестве стажёра и после прохождения испытательного срока остаются там работать. Но большинство в течение карьеры постоянно меняют предпочтения и переходят на ту или другую сторону.

Сегодня появился ещё один вариант развития событий: можно работать на себя, получив статус самозанятого. Здесь скорее речь идёт уже о специалисте с большим опытом, дружественными контактами в своей среде, хорошими навыками soft skills.

И, наконец, многие в результате открывают собственное агентство. При этом основатели не всегда имеют агентский опыт: глубоко понимая специфику индустрии, можно стать на голову выше своих конкурентов из этой области.

Выводы

На вопрос, что выбрать, нет однозначного ответа: слишком много зависит от запросов самого человека. Напряжённая работа в агентстве подойдёт не каждому, но если вы хотите быстро вырасти, «пощупать рынок», получить опыт работы с разными задачами и бюджетами, понять собственные предпочтения, агентство — идеальный вариант. Более того, это поможет понять и внутреннюю специфику компаний: какая атмосфера внутри, что представляет собой команда, как налажены рабочие процессы, какое руководство, насколько оно лояльное и как реагирует на твои идеи, какие задачи инициируются, близко тебе это или нет. Поняв общую ситуацию, уже можно сделать осознанный выбор: переходить на сторону клиента в желаемую сферу или оставаться в агентстве и расти внутри него.

Что касается уровня зарплат, то в небольших компаниях и агентствах уровень зарплат может быть примерно одинаков, но значительно выше в больших брендах. Если вдруг у вас уже есть чёткое понимание, в какой сфере хотите развиваться, для стажировки стоит присмотреться к самым крупным игрокам рынка.

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