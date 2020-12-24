Компания vs агентство: какую сторону выбрать на старте карьеры?

Согласно исследованиям, которые легли в «Атлас новых профессий», к 2030 году исчезнет 57 профессий, среди которых бухгалтер, турагент, юрисконсульт, охранник, но взамен появится 186 новых. И большая часть специальностей относится к сфере digital.
Выбирая специализацию, важно не только определиться с отраслью и профессией, в которой вы хотите развиваться, но и решить для себя, на чьей стороне вы будете совершать первые шаги в карьере: на стороне компании или на стороне агентства.
Надежда Лобашова, Lead of Marketing WIM.Agency, рассказывает, в чём отличия компаний от агентств и куда пойти работать в начале карьеры.
На стороне агентства
Точки роста
- Ведение переговоров. Умение договариваться с клиентами, находить выходы из сложных ситуаций, искать компромиссы. Серьезные soft skills, которые пригодятся в карьере и жизни.
- Работа в команде. Вы быстро понимаете, что все в одной лодке. Если задачи рушатся у одного, никто не выйдет сухим из воды. Поэтому делаете ставку на решение проблемы и последующие выводы, а не тратите время на поиск виноватых.
- Широкий пул проектов из разных сфер. В агентстве у вас будет возможность соприкоснуться со спецификой работы в разных индустриях. Со временем определитесь, что для вас наиболее интересно.
- Горизонтальный рост. Вы можете прийти в агентство на одну позицию, оглядеться по сторонам, понять, что на самом деле вам интересно, и начать прокачивать скилы в другом направлении. В агентстве такой переход сделать проще всего.
- Режим многозадачности. Именно в агентстве вы сможете отточить умение работать над несколькими проектами параллельно, следить за дедлайнами и контролировать процесс.
- Развитие самостоятельности в принятии решений. В агентстве вы одновременно задействованы в нескольких проектах, наблюдаете за работой коллег, следите за кейсами конкурентов, обсуждаете результаты с командой. Профессиональный рост происходит очень быстро, можно сказать, за год идет за два. Со временем вы набираете опыт и на уровне интуиции понимаете, какое решение будет оптимальным в той или иной ситуации. Бесценный навык.
- Передача опыта. Если агентство растет, то, вероятнее всего, будет привлекать стажеров и джуниоров. И здесь важно быстро и понятно передать весь накопленный опыт, чтобы младшие коллеги смогли максимально быстро адаптироваться и полноценно включиться в работу. Но надо понимать, что ошибки неизбежны — без них невозможен рост.
Точки выгорания
- Дедлайны. Нередко клиент приходит в агентство в последний момент, и результат бывает нужен «уже вчера». Поэтому вы должны быть максимально собранными и результативными, на рефлексию нет времени. Кроме того, срыв дедлайнов экономически не выгоден и самому агентству. Как правило, это означает увеличение сроков работы над проектами за ту же самую сумму.
- KPI. В агентстве KPI дополняется установкой о перевыполнении показателей. Такие кейсы всегда прекрасно смотрятся в портфолио, а хорошее портфолио — святая святых любого агентства.
- Сложные клиенты. Этот пункт заслуживает отдельного материала, стендапа и бокала вина после рабочего дня. Клиенты не всегда хорошо разбираются в технических процессах (бывают пробелы и в маркетинговых), и иногда приходится собирать всю свою аргументацию для обоснования позиции. Отдельная головная боль — утверждение концепций, идей, правок. На стороне клиента могут быть несколько этапов согласования, и часто требуется виза каждого участника команды. Это сильно усложняет и затягивает процесс.
- Высокий темп. Мультифункциональность, высокий темп работы, дедлайны, стресс — самое главное в этом потоке успеть вовремя нажать на паузу, чтобы перезагрузиться. Иначе велик риск профессионального выгорания.
На стороне клиента
Точки роста
- Понимание продукта. Именно на стороне клиента можно глубоко и серьёзно погрузиться в продукт. Вы детально знаете все технические характеристики, закупки, бюджеты, упаковку, целевую аудиторию, миссию компании. И чем дольше работаете с продуктом, тем лучше понимаете внутренние и внешние процессы, в какую сторону надо развиваться. Немало помогает этому и работа в полях: для изучения продукта можно отправиться на завод, в магазин, взять интервью у любого из сотрудников, составить из этой мозаики единую картину и применить для маркетинговых задач.
- Целостность. Вам не придётся постоянно переключаться с проекта на проект, вы сосредоточены на одном продукте.
- Работа с аналитикой. Вы научитесь контролировать большое количество данных, и, главное, делать выводы и прогнозы: какие действия следует предпринять, в каком направлении двигаться, от чего следует отказаться, под какие задачи стоит привлечь агентство.
- Сотрудничество с подрядчиками. Сможете погрузиться в нюансы каждого этапа: процесс отбора, юридические тонкости при заключении договоров, определение задач и KPI, узнаете, как контролировать процесс. Главное, сможете разбираться в отчётах агентств и отличать чёрное от белого. А то иногда бывает так, что по отчётам всё хорошо, а результаты проседают.
- Глубина. Возможность работать в нескольких маркетинговых направлениях одновременно. Здесь всё просто: часть задач можно отдать на аутсорс и заниматься только глобальными вопросами, контролируя процесс и определяясь со стратегией.
- Прямое влияние на процессы. Находясь внутри компании, вы можете напрямую повлиять на процессы: какого подрядчика выбрать, каким курсом развития идти, какую рекламную кампанию запустить и каким именно механикам продвижения отдать предпочтение.
Точки выгорания
- Мультифункциональность. Если компания небольшая, часто от одного специалиста ждут умения решать разные задачи одновременно.
- Монотонность. Новизна задач рано или поздно пропадёт, и есть вероятность, что с течением времени может исчезнуть и внутренний драйв в работе.
Эксперты о работе в агентстве и на стороне компании
Мы попросили ведущих экспертов рынка дать комментарии по поводу того, какие преимущества и сложности могут быть при работе на стороне клиента или агентства.
Дмитрий Елисеев, Senior Digital Marketing Manager CSC Pharma
«На стороне агентства много специфической, технической и рутинной работы, хотя и здесь многое зависит от зоны ответственности. Работая в таком режиме, очень сильно прокачиваешься в знании деталей и специфики работы в конкретных инструментах, становишься экспертом в определенной области.
На стороне клиента акценты на работу другие, необходимо мыслить более широко. Отвечать за разный спектр задач: стратегия бренда, тактики, бюджетирование, управление.
Как в агентстве, так и в компании важно развивать soft skills: тайм-менеджмент, управление командой, коммуникационные навыки. Если работать над их развитием, то все будет замечательно на любой стороне. Хотя понятие «сторона» для меня, например, очень тривиально. В компании у меня тоже есть клиенты — это мои бизнес-заказчики в лице генерального директора и маркетинг-директора».
Анастасия Козырева, руководитель целевого маркетинга «Эльдорадо»
«На мой взгляд, когда работаешь на стороне клиента, отвечаешь в первую очередь за результат, цифры. А показатели могут быть достигнуты разными путями, не всегда качественными. На стороне агентства ты прокачиваешь профессиональные навыки, оттачиваешь технику. Нужно быть профессионалом, чтобы клиент пришёл и заплатил деньги за твои услуги.
И очень важный момент лично для меня. Когда работаешь на стороне клиента — априори всё уважение мира твоё. Когда работаешь на стороне агентства — тебе надо быть профессионалом, чтобы получить это уважение. Так что планка в агентстве всегда высокая, и ей надо соответствовать.
Если резюмировать, то я люблю сторону клиента за возможность копать вглубь и быть сосредоточенной на своем направлении. А в агентстве интересно работать с разными отраслями. Круто, когда в один день ты можешь запустить коммуникации от имени авиакомпании, ритейла бытовой техники и косметики. Кажется, я знала тогда всё обо всех».
Возможные треки развития карьеры
Некоторые приходят работать на сторону компании или агентства в качестве стажёра и после прохождения испытательного срока остаются там работать. Но большинство в течение карьеры постоянно меняют предпочтения и переходят на ту или другую сторону.
Сегодня появился ещё один вариант развития событий: можно работать на себя, получив статус самозанятого. Здесь скорее речь идёт уже о специалисте с большим опытом, дружественными контактами в своей среде, хорошими навыками soft skills.
И, наконец, многие в результате открывают собственное агентство. При этом основатели не всегда имеют агентский опыт: глубоко понимая специфику индустрии, можно стать на голову выше своих конкурентов из этой области.
Выводы
На вопрос, что выбрать, нет однозначного ответа: слишком много зависит от запросов самого человека. Напряжённая работа в агентстве подойдёт не каждому, но если вы хотите быстро вырасти, «пощупать рынок», получить опыт работы с разными задачами и бюджетами, понять собственные предпочтения, агентство — идеальный вариант. Более того, это поможет понять и внутреннюю специфику компаний: какая атмосфера внутри, что представляет собой команда, как налажены рабочие процессы, какое руководство, насколько оно лояльное и как реагирует на твои идеи, какие задачи инициируются, близко тебе это или нет. Поняв общую ситуацию, уже можно сделать осознанный выбор: переходить на сторону клиента в желаемую сферу или оставаться в агентстве и расти внутри него.
Что касается уровня зарплат, то в небольших компаниях и агентствах уровень зарплат может быть примерно одинаков, но значительно выше в больших брендах. Если вдруг у вас уже есть чёткое понимание, в какой сфере хотите развиваться, для стажировки стоит присмотреться к самым крупным игрокам рынка.
Фото на обложке: Unsplash
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