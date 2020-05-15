Школа инженерного творчества и изобретательства «КулибинПРО» организует конкурс детских инженерных идей, которые помогут в борьбе с коронавирусом. Заявки на участие принимаются до 31 мая 2020 года.

В Москве пройдёт конкурс инженерных идей против коронавируса «Руками не трогать»