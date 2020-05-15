В Москве пройдёт конкурс инженерных идей против коронавируса «Руками не трогать»
Школа инженерного творчества и изобретательства «КулибинПРО» организует конкурс детских инженерных идей, которые помогут в борьбе с коронавирусом. Заявки на участие принимаются до 31 мая 2020 года.
Конкурсанты должны разработать устройства, которые помогут избежать прямого контакта человека с различными поверхностями и обезопасить взаимодействие в местах общего пользования. Принять участие может любой ребёнок в возрасте от шести лет в сопровождении взрослого, учащиеся творческих студий, мастерских, ЦМИТов и Технопарков.
Идеи победителей конкурса будут реализованы как прототипы с дальнейшей возможностью серийного выпуска. Для этого будут привлечены компании, заинтересованные в тиражировании изделий и реальном запуске производства.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Письмо предпринимателю от Rusbase
Про другие виды рассылок можно узнать в разделе ПОДПИСКА