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В Москве пройдёт конкурс инженерных идей против коронавируса «Руками не трогать»

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Школа инженерного творчества и изобретательства «КулибинПРО» организует конкурс детских инженерных идей, которые помогут в борьбе с коронавирусом. Заявки на участие принимаются до 31 мая 2020 года.

В Москве пройдёт конкурс инженерных идей против коронавируса «Руками не трогать»

Конкурсанты должны разработать устройства, которые помогут избежать прямого контакта человека с различными поверхностями и обезопасить взаимодействие в местах общего пользования. Принять участие может любой ребёнок в возрасте от шести лет в сопровождении взрослого, учащиеся творческих студий, мастерских, ЦМИТов и Технопарков. 

Идеи победителей конкурса будут реализованы как прототипы с дальнейшей возможностью серийного выпуска. Для этого будут привлечены компании, заинтересованные в тиражировании изделий и реальном запуске производства.

Фото на обложку: Shutterstock / Motortion Films

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