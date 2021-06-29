Кто такой креативный предприниматель и как им стать?

О том, кто такой креативный предприниматель, как и зачем им становиться, рассказывает, основываясь на личном опыте, Денис Щукин – директор Фонда поддержки творческих индустрий «Креативные практики», издатель образовательной платформы для креативных предпринимателей «Мастера».

В современном мире движущей силой экономики и центром внимания становятся проекты и компании, которые монетизируют интеллектуальную собственность. В большинстве случаев они работают в креативных индустриях — бизнесе в сфере цифровых технологий, искусства, культуры, дизайна, медиа и коммуникаций.

У истоков таких компаний нередко стоят люди с определенными взглядами и ценностными установками — это креативные предприниматели.

Креативные предприниматели — это не только и даже не столько те, кто продаёт свои картины и музыку. Как показывают данные исследования фонда «Креативные практики» «Чем живут креативные предприниматели», основатели таких проектов обладают навыками и личностными качествами, которые позволяют им запускать бизнес в условиях высокой неопределенности и работать с априори сложным «креативным продуктом».

Почему креативные предприниматели начинают свой бизнес

Основная потребность креативных предпринимателей, из-за которой они решают создавать свои проекты, — желание изменить мир к лучшему: так показало исследование фонда «Креативные практики». Второе и третье места разделяют желание объединять людей и создавать сообщества единомышленников и стремление к саморазвитию.

Креативные предприниматели рассказывают, что их подход к делу основан прежде всего на любви к тому, чем они занимаются, а не на погоне за прибылью. Их деятельность может перетекать в досуг и обратно, поэтому для них бизнес становится стилем жизни и проникает во все ее сферы.

Практически все компании в сфере креативных индустрий переживают похожие этапы становления:

создание проекта-хобби на основе интересов основателя;

формирование проекта «для своих»;

построение полноценного бизнеса.

С момента основания владельцы креативных компаний стремятся создавать для проекта внутренние этические принципы и ценности, которые соотносятся с их собственным мироощущением.

«Я прочитал книгу «Фирмы, несущие любовь». Это компании, ориентированные на подход, который дает своим клиентам любовь. Прибыль — это история вторичная. В первую очередь они ориентированы на создание качественного продукта и создание качественного рабочего места для своих сотрудников. И эта книга, пожалуй, стала основой философии студии «Лайтшоп» . Александр Назаров, студия дизайна «Лайтшоп», Тюмень

Навыки креативных предпринимателей

Как показало исследование, креативные предприниматели редко имеют профильное образование, но благодаря умению и желанию учиться, быстро осваивают новые области. Большинство креативных предпринимателей имеют хорошо развитые «мягкие навыки», которые покрывают отсутствие некоторых компетенций.

При росте компаний основатели сталкиваются с необходимостью разнообразить линейку продуктов и услуг, диверсифицировать свои проекты, искать направления развития проекта. Для этого им важно обладать (большинство из них уже обладают) следующими навыками:

Стрессоустойчивость и терпение, чтобы продолжать развивать проект, несмотря на постоянные риски — новые требования заказчиков, изменение вкусов аудитории, а также меняющийся контекст и такие метафакторы, как локдаун во время пандемии COVID-19.

«Все летит в тартарары каждый пикник, за неделю до. И вот я, как антикризисный менеджер, что ли, разруливаю это, потому что понимаю, как устроены эти процессы, и знаю, кому можно позвонить один раз, и вопрос точно решится сразу же». Илья Кириченко, «Пикник ХМ», Ханты-Мансийск

Умение строить эффективную команду, балансировать между созданием позитивной безопасной среды внутри коллектива и контролем над выполнением поставленных задач.

«Коллектив — это одна команда и друзья. Мы стараемся строить такую организацию, в которой интересно будет работать, где все друг друга уважают». Сергей Задохин, монокафе «Дедушка Лаваш», Ханты-Мансийск

Экономическая гибкость, которая позволяет придумать альтернативные пути развития. В креативных индустриях этот навык особенно важен: здесь рынок пока только формируются, а ниши производства и сбыта четко не обозначены.

Эмпатия при работе с клиентами.

«Я сама общаюсь с клиентами. Особенно если это клиент, требующий «перевода», не понимающий, что ему нужно, которому нужно подсказать. Все в моем жизненном пути сложилось так, что сейчас я быстро могу считывать то, что нужно клиенту. Причем уверенность в том, что я говорю сейчас, — это то, что нужно, и наше предложение — то, что нужно, я ощущаю на физическом уровне». Анна Долганева, Staff Brothers, Омск

Умение поддерживать контакты внутри профессионального сообщества. Этот навык тесно связан с потребностью креативных предпринимателей в формировании своего социального круга, который сможет обеспечить и лояльную клиентскую аудиторию, и кадры.

Какие факторы оказывают влияние на проект и как с ними работают креативные предприниматели

Обычно креативный бизнес опирается на человеческий капитал, инфраструктуру дистрибуции и торговли, а также на культурный потенциал города и его жителей. Предприниматели в этой сфере могут столкнуться с различными трудностями: от неподготовленности аудитории до невозможности собрать команду с необходимыми навыками.

«Люди, для которых мы делаем стрит-арт фестиваль, – это примерно три тысячи человек. Приходят к нам обычно пять-шесть тысяч, но очень много людей не понимают, куда они идут. Они не понимают ценность тех или иных художников. Они думают, что сейчас их будут развлекать». Иван Ларионов, Street Vision, Томск

Что примечательно, в сложностях герои исследования — креативные предприниматели из разных уголков Сибири — видят точки роста. Например, экологическая ситуация Красноярска становится стимулом для развития экоактивизма, социально ответственного бизнеса и внедрения новых решений в сфере экомониторинга.

Недостаточное разнообразие городской среды Омска стимулирует предпринимателей создавать новые точки притяжения и проявлять социальную активность в решении городских проблем, например, сохранении архитектурного наследия.

В Кемерове отсутствие пространств и событий для креативных сообществ становится поводом запускать новые площадки: от летнего проекта во дворе муниципального дома культуры «Клумба» до открытых мастерских «Суть вещей» и «Гречка».

Наличие административной поддержки, возможность кооперации с другим креативным бизнесом, богатые историко-культурный и природный контексты городов России — это факторы, помогающие креативных проектам расти и развиваться.

Креативный бизнес не только формируется благодаря и вопреки внешней среде, но и активно влияет на нее:

через коллаборацию с другими бизнесами;

организацию событий, воспитание культуры потребления;

создание у аудитории запроса на новое качество продуктов и услуг;

формирование новых точек притяжения.

Результатом становится изменение культуры и стиля жизни горожан и формирование сообществ вокруг проектов.

Почему у креативных предпринимателей много перспектив

Креативные предприниматели вынуждены балансировать между альтруистическими потребностями и необходимостью зарабатывать.

Но ценности, на которых строится их мотивация — потребность в самореализации, свободе и саморазвития, навыки коммуникации и готовность рисковать помогают им создавать новые неизвестные рынку товары и услуги или выводить на новый уровень качества и добиваться популярности уже знакомых продуктов.

Создание собственной команды позволяет таким бизнесменам ощущать себя в кругу неравнодушных, близких по духу людей, получать из этого сообщества поддержку и стимул двигаться дальше.

«Мне очень нравится атмосфера, которую мы смогли выстроить внутри команды. Это тоже само по себе несет ценность: приходить в офис, в котором тебе комфортно, помогать людям, которые здесь есть, и помогать городу, потому что мы предоставляем рабочие места, делаем какие-то социальные проекты». Евгений Князев, Digital-студия Mojo, Омск

Креативных предпринимателей можно смело назвать «бриколерами» — людьми, которые конструируют собственную реальность самостоятельно, используя для этого все, что есть вокруг них.

Они не будут искать выгодные направления бизнеса или не запускать свое дело, испугавшись рисков. Они будут пробовать, делать и менять среду, формируя её такой, какой им бы хотелось её видеть. Тактики креативных предпринимателей, в отличие от неповоротливых институциональных стратегий, позволяют быстро и точечно пересобирать повседневность.

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