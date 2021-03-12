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Куда пойти в магистратуру — 14 программ с дистанционным обучением

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

2020 год показал, насколько важно и нужно дистанционное образование. Хотя очных программ для студентов пока подавляющее большинство, всё больше вузов подстраиваются под новую реальность.

Мы собрали подборку магистратур, в которых можно учиться онлайн. Среди них: программы по технологическому предпринимательству, финансам, аналитике и многие другие.

Куда пойти в магистратуру — 14 программ с дистанционным обучением

Технологическое предпринимательство

Где: МФТИ совместно с «Роснано»

Особенности программы: интеграция естественно-научных знаний в реальные инновационные проекты, создание собственного бизнес-проекта с нуля. В программу заложено более 1000 часов практики и менторская поддержка. Студенты изучат основы финансового моделирования, управление проектами и инновационными программами, практики моделеориентированной системной инженерии и многое другое. Руководитель магистратуры — сооснователь компаний в области фармации, сельского хозяйства, электронной микроскопии Вячеслав Чикин. 

Стоимость: 285 000 рублей в год 

Длительность: 2 года


Наука о данных 

Где: ВШЭ совместно с Coursera 

Особенности программы: магистратура рассчитана на тех, кто хочет прокачаться в data science и получить опыт решения практических задач. В рамках программы подготовят специалистов по трём направлениям — современный анализ данных, разработка машинного обучения и исследования в области data science. Студенты изучат программирование на Python, SQL, алгоритмы и структуры данных, математику для анализа данных. Со второго семестра надо определиться с треком и приступить к более глубокому изучению выбранной специальности. 

Стоимость: 675 000 рублей в год

Длительность: 2 года 


Компьютерное зрение

Где: ВШЭ совместно с Coursera 

Особенности программы: студенты узнают о передовых методах глубинного обучения и смогут стать инженерами и учеными в области компьютерного зрения. Обучающиеся поработают над реальными задачами по направлению computer vision, а их проект может быть рекомендован для презентации в крупных компаниях с возможностью его дальнейшей реализации. Программу обучения разрабатывали учёные мирового уровня из ВШЭ в сотрудничестве со специалистами из Huawei, Intel, Itseez3D, Harman и Experience AI.

Стоимость: 660 000 рублей в год

Длительность: 2 года


Прикладная информатика

Где: РАНХиГС совместно со SkillBox

Особенности программы: студенты освоят геймдизайн и геймразработку, научатся работать с нейронными сетями, создавать игры на Unity и Unreal Engine 4, проекты для мобильных устройств и виртуальной реальности. Кроме того, они будут сами продумывать сюжеты игр, руководить гейм-проектами, монетизировать и продвигать их на рынке. Преподавателями будут специалисты из ivi.ru, QIWI, NVIDIA и KPMG. При поступлении есть вступительное испытание по прикладной информатике. 

Стоимость: 320 000 рублей в год

Длительность: 2 года


Финансы 

Где: ВШЭ совместно с Coursera

Особенности программы: реализуется на базе силлабуса института CFA. Менторами выступят эксперты CFA, FRM, ACCA и других известных финансовых компаний. Студенты изучат количественные методы, финансовый менеджмент, альтернативные инвестиции и самые последние инновации на рынке финансовых услуг. После магистратуры выпускники смогут работать в международных банках, инвестиционных фондах и консалтинговых компаниях. 

Стоимость: 640 000 рублей в год

Длительность: 2 года


Анализ финансовых рынков

Где: Финансовый университет при Правительстве РФ

Особенности программы: студенты научатся применять современные алгоритмы и методы для создания математических моделей функционирования финансовых рынков, выявлять и исследовать финансово-экономические рынки, исследовать проблемы финансовой устойчивости организаций. В программе занятий: финансовый инжиниринг, анализ валютного и товарных рынков, а также производные финансовые инструменты. 

Стратегическими партнерами программы выступили «МосБиржа», «НАУФОР», «АУВЕР», управляющие и инвестиционные компании. Студенты могут пройти практику с последующим трудоустройством в Deloitte, RTS, «МосБирже».

Стоимость: 135 000 рублей в год

Длительность: 2,5 года


Корпоративные финансы и управление

Где: Финансовый университет при Правительстве РФ

Особенности программы: обучающиеся научатся искать и анализировать информацию в Bloomberg, Thomson Reuters и использовать её для обоснования финансовых решений, изучат особенности работы в области корпоративных финансов в крупной международной компании, овладеют навыками анализа данных с помощью ML и экономико-математических методов. Занятия будут вести эксперты из бизнеса; студенты поработают над реальными бизнес-проектами. Организации, в которых магистранты будут проходить практику с возможностью дальнейшего трудоустройства: Deloitte, EY, PWC, KPMG. 

Стоимость: 135 000 рублей в год 

Длительность: 2,5 года 


Прикладная и сетевая аналитика

Где: ВШЭ совместно с Coursera 

Особенности программы: студенты изучат прикладной анализ данных и освоят новейшие инструменты решения реальных задач. У магистрантов будет доступ к Международной лаборатории прикладных сетевых исследований (The ANR-Lab). Эта лаборатория — часть факультета социальных наук НИУ ВШЭ, открытого в 2014 году как исследовательский центр. Сейчас это один из крупнейших аналитических центров сетевой науки в России. После выпуска молодые специалисты смогут заниматься анализом данных в любой крупной международной компании или продолжить обучение на PhD.  

Стоимость: 480 000 рублей в год

Длительность: 2,5 года


Аналитика бизнеса 

Где: ВШЭ совместно с Coursera 

Особенности программы: обучающиеся получат экспертизу в области мировых финансовых рынков, корпоративных финансов и управления рисками. Магистранты будут работать в виртуальных лабораториях над прикладными проектами вместе с экспертами глобальной сети Школы финансов НИУ ВШЭ. Студенты узнают, как измерить нефинансовый капитал, описать его различными показателями, научатся адаптировать их к отрасли и типу организации.

Выпускники программы смогут строить карьеру в консалтинге или финансовом менеджменте в инвестиционных банках, инвестиционных фондах и отделах бухгалтерского учета компаний.

Стоимость: 640 000 рублей

Длительность: 2 года


Современная комбинаторика

Где: МФТИ 

Особенности программы: студенты изучат современную дискретную математику, её применение в информатике и при анализе сложных сетей. Помимо основной обязательной программы, для каждого магистранта формируется дополнительная программа с учётом личных особенностей и предпочтений. Партнёры программы — ИППИ РАН, ABBYY, Институт математики им. В.А. Стеклова, Reniy Institute of mathematics (Будапешт). По окончании обучения выпускники смогут работать в банковской сфере, IT-секторе и страховании. 

Стоимость: 270 000 рублей в год

Длительность: 2 года


Цифровая экономика

Где: РАНХиГС совместно с МФТИ

Особенности программы: магистранты приобретут знания в области экономики, математики и современных методов анализа данных и получат дипломы двух вузов. Обучающиеся смогут проходить стажировки с возможностью трудоустройства в следующих компаниях: «Сбербанк», Институт отраслевых рынков и инфраструктуры, Лаборатория международной торговли, Международная лаборатория математического моделирования социальных сетей, Центр изучения проблем центральных банков, Центр моделирования энергетики и экологии. Партнёры программы — ИППИ РАН, ABBYY, Институт математики им. В.А. Стеклова, Reniy Institute of mathematics (Будапешт).

Стоимость: 270 000 рублей в год

Длительность: 2 года


Наука о данных

Где: МИСиС

Особенности программы: студенты погрузятся в машинное обучение и анализ данных, приобретут опыт решения индустриальных задач и смогут работать на позициях Data Scientist и Machine Learning Engineer в крупных технологических компаниях России и мира. Во время обучения студенты будут решать реальные бизнес-задачи и создавать собственные проекты. Их поддержат менторы из «Яндекс», «Тинькофф» и Lamoda. 

Стоимость: 265 000 рублей в год

Длительность: 2 года


Робототехника

Где: ПНИПУ

Особенности программы: студенты научатся проектировать сервсисных автономных роботов. Магистранты смогут дистанционно подключаться к виртуальной лаборатории и выполнять практические задания, консультироваться с преподавателями в режиме реального времени. Программа реализуется совместно с Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом и Казанским авиационным институтом. Набор начинается в июне. В этом году планируют открыть 20 мест, среди которых половина будет бюджетными (на сайте более точной информации о поступлении пока не появилось).

Стоимость: надо уточнять при поступлении

Длительность: 2 года


Цифровое предпринимательство

Где: РАНХиГС совместно с «Нетологией»

Особенностт программы: в начале студенты изучают основы менеджмента и выбирают себе направление, в котором хотели бы разбираться. После магистранты углублённо изучают цифровое предпринимательство и такие области, как программирование и дизайн цифрового продукта, управление интеллектуальной собственностью, привлечение инвестиций и работа с инвесторами, аналитика и визуализация данных. За время обучения магистранты создадут собственный продукт, освоят принципы электронной коммерции, улучшат навыки управления командой и разовьют лидерские качества.

Выпускники смогут работать в Mail.ru Group, AGIMA, skyeng, MGCom, «Нетологии» и других крупных компаниях. 

Стоимость: 350 000 рублей в год

Длительность: 2 года


Фото на обложке: Unsplash

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