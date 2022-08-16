VK бесплатно обучит студентов и выпускников вузов тестированию и разработке. Занятия на курсах начнутся в середине сентября, от кандидатов потребуется выполнение тестового задания. Лучшие ученики смогут получить работу в VK.

VK открыла набор на бесплатные курсы по тестированию и разработке