VK открыла набор на бесплатные курсы по тестированию и разработке

VK бесплатно обучит студентов и выпускников вузов тестированию и разработке. Занятия на курсах начнутся в середине сентября, от кандидатов потребуется выполнение тестового задания. Лучшие ученики смогут получить работу в VK.
Об открытии набора на бесплатные IT-курсы рассказали в пресс-службе VK. Занятия пройдут по трем направлениям:
- автоматизированное тестирование – старт обучения 19-23 сентября. Нужны базовые знания Python и SQL, понимание принципов работы клиент-серверных приложений;
- веб-разработка – старт обучения 12-16 сентября. Нужны базовые знания любого языка программирования. Учащиеся сами создадут чат-бота для учебы;
- fullstack-разработка – старт обучения 19-23 сентября. Тестовое задание подразумевает выполнение задач на знание Python, JavaScript, Django, CI/CD и React.js. Реализованные в процессе обучения проекты можно будет добавить в портфолио.
Курсы бесплатные, их можно совмещать с работой или учебой. Заявки принимаются на сайте «VK Образования».
Фото на обложке: Maor_Winetrob /
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