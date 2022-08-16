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VK открыла набор на бесплатные курсы по тестированию и разработке

YOUNG
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

VK бесплатно обучит студентов и выпускников вузов тестированию и разработке. Занятия на курсах начнутся в середине сентября, от кандидатов потребуется выполнение тестового задания. Лучшие ученики смогут получить работу в VK.

VK открыла набор на бесплатные курсы по тестированию и разработке

Об открытии набора на бесплатные IT-курсы рассказали в пресс-службе VK. Занятия пройдут по трем направлениям:

  1. автоматизированное тестирование – старт обучения 19-23 сентября. Нужны базовые знания Python и SQL, понимание принципов работы клиент-серверных приложений;
  2. веб-разработка – старт обучения 12-16 сентября. Нужны базовые знания любого языка программирования. Учащиеся сами создадут чат-бота для учебы;
  3. fullstack-разработка – старт обучения 19-23 сентября. Тестовое задание подразумевает выполнение задач на знание Python, JavaScript, Django, CI/CD и React.js. Реализованные в процессе обучения проекты можно будет добавить в портфолио.

Курсы бесплатные, их можно совмещать с работой или учебой. Заявки принимаются на сайте «VK Образования».

Фото на обложке: Maor_Winetrob / Shutterstock

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