«Лекториум» запускает бесплатный курс для школьников и студентов по космонавтике

На образовательной платформе «Лекториум» стартует новый образовательный курс для школьников и студентов, которые интересуются темой космоса. Слушатели узнают об истории покорения Луны и о том, почему сейчас никто не может повторить программу «Аполлон». Для участия надо зарегистрироваться на сайте.
Организаторы подготовили 13 лонгридов. Доступ к каждому будет открываться постепенно. Сейчас доступен первый материал — в нём школьники и студенты узнают, что из себя представляет Луна.
Участникам курса подробнее расскажут о луноходах, их устройстве и принципах работы, а также о том, какие области Луны сейчас наиболее интересны для исследования учёных.
Ребята научатся оценивать перспективы государств в космических программах, разбираться в лунных программах разных стран, различать однопусковую и многопусковую схемы полёта на Луну.
По окончанию программы все слушатели получат сертификаты.
Фото на обложке: Unsplash
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