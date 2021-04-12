Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

«Лекториум» запускает бесплатный курс для школьников и студентов по космонавтике

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор раздела YOUNG

Мария Передок

На образовательной платформе «Лекториум» стартует новый образовательный курс для школьников и студентов, которые интересуются темой космоса. Слушатели узнают об истории покорения Луны и о том, почему сейчас никто не может повторить программу «Аполлон». Для участия надо зарегистрироваться на сайте. 

«Лекториум» запускает бесплатный курс для школьников и студентов по космонавтике

Организаторы подготовили 13 лонгридов. Доступ к каждому будет открываться постепенно. Сейчас доступен первый материал — в нём школьники и студенты узнают, что из себя представляет Луна. 

Участникам курса подробнее расскажут о луноходах, их устройстве и принципах работы, а также о том, какие области Луны сейчас наиболее интересны для исследования учёных. 

Ребята научатся оценивать перспективы государств в космических программах, разбираться в лунных программах разных стран, различать однопусковую и многопусковую схемы полёта на Луну. 

По окончанию программы все слушатели получат сертификаты. 

Премия молодых предпринимателей Young Awards 2021. Подать заявку.


Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Международная конференция Deep Food Tech
RB.RU в партнерстве с ЭФКО соберут лучших российских и международных экспертов.
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

15 апреля 2021

Форум Impulse Технологии непрерывных изменений & Employee Experience

15 апреля 2021

Health Tech Show

16 апреля 2021

Акселератор для медицинских стартапов

Все ВОЗМОЖНОСТИ