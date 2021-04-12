На образовательной платформе «Лекториум» стартует новый образовательный курс для школьников и студентов, которые интересуются темой космоса. Слушатели узнают об истории покорения Луны и о том, почему сейчас никто не может повторить программу «Аполлон». Для участия надо зарегистрироваться на сайте.

«Лекториум» запускает бесплатный курс для школьников и студентов по космонавтике