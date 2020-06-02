Лето в интернете: 10 обучающих онлайн-лагерей для детей и подростков

Лето наступило незаметно и быстро, а режим самоизоляции до сих пор не закончился. Но это не повод отказываться от привычного образа жизни. Мы публикуем подборку летних активностей для детей, которые пройдут в дистанционном режиме и помогут ребёнку интересно провести время, пока он сидит дома.

Для учеников 4-11 классов

Стоимость: от 8 500 рублей

Смены: с 8 июня по 4 июля; с 6 июля по 31 июля.

В программе обучение по ведущим направлениям в сфере IT:

программирование 3D-миров, Minecraft STEM, Unreal Engine 4, 3D-моделирование в Blender, Web-разработка и Web-программирование, Python для анализа данных.

Дети научатся разрабатывать игры, создавать web-сайты с адаптивной вёрсткой под любые устройства — телефоны, планшеты, компьютеры. Также будут занятия по основам дизайна, языкам программирования и аналитике данных.

Для учеников 8-11 классов

Бесплатно

Обучение пройдёт с 9 июня по 3 июля.

На курсе рассказывают о бизнесе и технологических трендах. В программе семинары с разбором кейсов, дискуссиями, обсуждениями и викторинами, а также практическая работа над собственными проектами под руководством бизнес-наставников.

Участники научатся тестировать гипотезы, общаться с целевой аудиторией, узнают, где искать идеи для будущего бизнеса, получат опыт командной работы, разработают бизнес-план и прототип для собственного технологического проекта.

Участие проводится на конкурсной основе. Подать заявку можно до 2 июня.

Для детей с 12 лет

Стоимость: 4 990 рублей

Смены: набор каждый понедельник

В программе мастер-классы по 3D-моделированию, робототехнике, авиастроению, технологиям виртуальной и дополненной реальности.

В онлайн-лагере школьники научатся проектировать трёхмерные модели, создавать роботов, познакомятся с востребованными инженерными профессиями, поучаствуют в экспериментах и исследованиях.

Для учеников 3-9 классов

Стоимость: 5 000 рублей

Смены: с 1 по 7 июня; с 7 по 14 июня.

В лагере дети посещают одно из выбранных направлений — программирование, английский язык с носителем языка, олимпиадная математика, биология. Кроме этого есть дополнительные факультативные занятия, интеллектуальные игры, спортивные мероприятия, конкурсы, кружки и мастер-классы.

Ребята за время смены прокачают навыки в выбранном образовательном направлении, научатся работать в команде и улучшат коммуникативные навыки.

Для детей 9-14 лет

Стоимость: 5 880 рублей

Смены: с 15 по 28 июня; с 29 июня по 12 июля; с 13 по 26 июля.

В программе робототехника, дизайн игр, программирование и создание компьютерных игр, разработка сайтов, знакомство с виртуальной реальностью. Также будут хакатоны, мастер-классы и IT-квесты.

Во время лагеря дети получат опыт работы с компьютером, научится с его помощью создавать собственные проекты, изучит различные сферы в IT.

Для детей 9-16 лет

Стоимость: от 4 500 рублей

Смены: с 8 по 14 июня; с 15 по 21 июня.

В программе участие в популярных челленджах в тикток и инстаграм, викторины, квесты и квизы. Занятия проводятся на платформе Zoom по заранее составленному распорядку дня.

В лагере дети будут участвовать в различных творческих занятиях, придумывать ролики для социальных сетей и развивать навыки общения.

Для детей 7-13 лет

Стоимость: от 2 600 рублей

Смены: старт групп каждый понедельник

Онлайн-занятия помогут развить soft skills, креативное мышление, управленческие и навыки самопрезентации, а также научат работать в команде.

Участники пройдут различные тренинги, квесты, поучаствуют в творческих баттлах и челленджах.

Для детей 8-14 лет

Стоимость: 590 рублей

Смены: каждые три дня.

Программа состоит из различных творческих заданий, в конце каждого дня ребёнок должен снять видеоотчёт о его выполнении. На протяжении всех занятий детей поддерживают вожатые, а приглашённые гости читают лекции.

На смене ребёнок научится творчески мыслить, работать с камерой, брать интервью, узнает больше об инженерном и изобретательском творчестве.

Для детей 10-16 лет

Стоимость: 2 000 рублей

Смены: с 1 по 5 июня; с 8 по 12 июня.

В программе съёмка видео, работа с социальными сетями и погружение детей в мир SMM. А также различные челленджы, мастер-классы, занятия физкультурой и танцевальная программа.

Дети научатся работать с контентом в соцсетях, научатся снимать видеоролики, прокачают навыки общения и командной работы.

Для детей 13-17 лет

Стоимость: 24 500 рублей

Смены: с 15 по 19 июня; с 22 по 26 июня; с 13 по 17 июля; с 20 по 24 июля; с 3 по 7 августа; с 10 по 14 августа; с 17 по 21 августа.

В программе шесть тематических смен — Art, Biz, Prof, iTech, Bio и Social. Они помогают ребёнку определиться с выбором будущей профессии и попробовать себя в определённой области. На протяжении смены участники разрабатывают свой стартап, общаются с наставниками, слушают мастер-классы и лекции.

В лагере ребёнок поближе познакомится с различными востребованными профессиями, разовьёт soft skills и прокачает навыки командной работы.