Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

«Тебя ждут испытания, которые в конечном итоге тебе помогут»: письмо успешного предпринимателя себе 20-летнему

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

В сентябре прошла вторая ежегодная конференция и премия для молодых предпринимателей Rusbase Young Awards. В рамках мероприятия выступили основатели и топ-менеджеры крупных компаний — Cloudpayments, Delivery Club, «Доктор на работе», «Авито.Работа», Qmarketing и многих других. Они делились опытом и советами с начинающими. 

Игорь Стоянов — основатель сети имидж-лабораторий «Персона» и компании «Хьюмен Лаб», автор книги «Бизнес от сердца» и один из спикеров Young Awards, написал письмо себе двадцатилетнему. Публикуем его полностью. 

«Тебя ждут испытания, которые в конечном итоге тебе помогут»: письмо успешного предпринимателя себе 20-летнему

Сентябрь, 2020 

Москва

Игорь, привет!

Ты не поверишь, но пишешь себе ты сам спустя 26 лет. Любопытно, да?! И такие чудеса бывают. Помнишь,  когда тебе было 16 лет, ты загорелся идеей открыть необычную школу для уникальных мальчиков? Так вот, всё, что с тобой произойдет после 16 лет и дальше, — это и будет самой необычной, часто волшебной школой для тебя и таких же, как ты сам, людей. Школа Человека, школа жизни. Школа, где ты сам будешь из себя самовозделывать Человека.

Вот основные точки, которые тебе предстоит пройти на этом Пути:

  • Бросишь педагогический институт, так как учиться, сидя за партой, тебе будет скучно. Потому что за пределами института будет сама жизнь, самый интересный предмет в мире.
  • У тебя будет трое или даже четверо детей — Демьян и Захар и девочки Любовь и Таисия.
  • Ты женишься второй раз, и это каждый раз будет счастливый и познавательный брак.
  • Тебе крупно повезёт, хотя ты поймешь, что тебе повезло, не сразу; что тебе посчастливилось поработать с твоим отцом и сыном одновременно, вытаскивая «Персону» из тяжелого кризиса.
  • В 24 года, как раз в эти дни 27 лет назад, ты будешь заканчивать ремонт в своём первом салоне «Персона», и уже в январе 1994 года ты его откроешь, и это тебе принесёт заслуженную известность в Москве, стране и даже за рубежом. А в 2020-м году в исследованиях РБК «Персону» назовут глобальной компанией, и сеть «Персона» будет долгое время безусловным лидером в бьюти.
  • В том же 1994 году у тебя родится сын. И каждые 10 лет ты будешь выходить на качественно новый уровень для себя: эти этапы будут предворяться рождением ребёнка. Это символично. 
В первом гранд-салоне ты соберёшь самых ярких звёзд бьюти-индустрии того времени, и о тебе напишет  американский Vogue как о явлении новой Москвы. И спустя 10 лет русский GQ подтвердит, что «Персона» —  это знак эпохи того времени.
  • В 1998 году в страну придёт MTV, и «Персона» последующие 10 лет будет создавать имидж всем знаменитостям страны. И к 2000 году не останется ни одной головы, включая президента, которой бы не касались руки стилистов твоей «Персоны».
  • Все модные события, съёмки на TV и в журналах почти 15 лет будет делать «Персона».
  • Твоя реклама и слоган «Лучшие руки трудоустроены» сведёт с ума всё молодое поколение новой Москвы, и люди будут копить деньги, мечтая подстричься в сети имидж-лабораторий «Персона». А программа «Очень важная персона» станет иконой стиля и изменений для поколения.
  • Ты не поверишь, но тебя ждут и испытания, которые в конечном итоге тебе помогут: научиться считать деньги, быть разборчивым в партнёрстве, ценить людей рядом, особенно семью, проверять любые слова и судить людей по поступкам.
  • Ты станешь осознанным и целостным. Что это такое?!:) Узнаешь! К этому стремятся настоящие Мастера.
  • Тебя будут боготворить и ненавидеть внутри компании и за её периметром.
  • Воровство в какой-то момент в «Персоне» достигнет таких размеров, что тебе придётся закрыть 1\3 салонов, и ты будешь на краю краха всего бизнеса. Тебя несколько раз предадут люди рядом.
И тебя выручат, помогут и поддержат, часто люди близкие: партнёры, родные, а часто — какие-то неведомые силы, какие себе сложно представить…
  • И в какой-то момент ты выгоришь дотла и через долгие 10 лет опять восстановишься, воскреснешь, как Феникс из пепла.
  • Ты будешь много путешествовать и посмотришь мир, в какое-то время — и всю страну.
  • Ты несколько раз продашь долю в своей компании, в какой-то момент продажа станет займом, и только спустя 18 лет ты вернешь себе компанию и освободишься от липких обязательств. Пока это будет происходить, ты построишь ассоциацию на 10 тысяч участников и станешь самым востребованным бизнес-Мастером в бьюти-индустрии. Тебя будут искать люди для того, чтобы учиться у тебя или работать вместе.
  • В то же время в страну и в мир придёт страшная болезнь — коронавирус, и вся индустрия будет изолирована, и начнётся долгий затяжной кризис, который многих подкосит, но тебе он пойдёт на пользу, и ты успеешь сделать много большого и полезного.
  • Ты напишешь несколько книг. А «Бизнес от Сердца» переведут на японский язык.
В зрелом возрасте ты многое поймёшь о себе и о мире, осознаешь себя и обретёшь целостность. С этим придёт ясность, финансовая независимость, достаток и благополучие. Денег будет столько, сколько надо тебе для жизни. К этому времени твои потребности будут здоровыми и понятными, прежде всего — самому себе.
  • Тебя ждёт долгая, интересная, яркая, полная и щедрая по отношению к тебе жизнь. Ты получишь признание как Мастер и учитель в целой индустрии и за её пределами. Выступишь много раз перед молодыми людьми: часть ничего не поймет с первого раза, часть — просто не поверит, а осознанная часть тебя бурно поприветствует аплодисментами.
  • И кое-кто — даже стоя.
  • Твоя жизнь будет продолжаться и после этого письма дальше до 100 лет, и тебе предстоит ещё много и много сделать для себя, для родных и для всего мира.

Будь здоров, живи в радости и мире с собой.

И. Стоянов

Фото на обложке: архив героя материала

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

09 октября 2020

Digital Challenge для стартапов Индустрии 4.0 от Уралхим и Уралкалий

09 октября 2020

Запуск инициатора «Initialization Global Technology Business» (IGTech)

09 октября 2020

Лига Чемпионов

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма