«Тебя ждут испытания, которые в конечном итоге тебе помогут»: письмо успешного предпринимателя себе 20-летнему
В сентябре прошла вторая ежегодная конференция и премия для молодых предпринимателей Rusbase Young Awards. В рамках мероприятия выступили основатели и топ-менеджеры крупных компаний — Cloudpayments, Delivery Club, «Доктор на работе», «Авито.Работа», Qmarketing и многих других. Они делились опытом и советами с начинающими.
Игорь Стоянов — основатель сети имидж-лабораторий «Персона» и компании «Хьюмен Лаб», автор книги «Бизнес от сердца» и один из спикеров Young Awards, написал письмо себе двадцатилетнему. Публикуем его полностью.
Сентябрь, 2020
Москва
Игорь, привет!
Ты не поверишь, но пишешь себе ты сам спустя 26 лет. Любопытно, да?! И такие чудеса бывают. Помнишь, когда тебе было 16 лет, ты загорелся идеей открыть необычную школу для уникальных мальчиков? Так вот, всё, что с тобой произойдет после 16 лет и дальше, — это и будет самой необычной, часто волшебной школой для тебя и таких же, как ты сам, людей. Школа Человека, школа жизни. Школа, где ты сам будешь из себя самовозделывать Человека.
Вот основные точки, которые тебе предстоит пройти на этом Пути:
- Бросишь педагогический институт, так как учиться, сидя за партой, тебе будет скучно. Потому что за пределами института будет сама жизнь, самый интересный предмет в мире.
- У тебя будет трое или даже четверо детей — Демьян и Захар и девочки Любовь и Таисия.
- Ты женишься второй раз, и это каждый раз будет счастливый и познавательный брак.
- Тебе крупно повезёт, хотя ты поймешь, что тебе повезло, не сразу; что тебе посчастливилось поработать с твоим отцом и сыном одновременно, вытаскивая «Персону» из тяжелого кризиса.
- В 24 года, как раз в эти дни 27 лет назад, ты будешь заканчивать ремонт в своём первом салоне «Персона», и уже в январе 1994 года ты его откроешь, и это тебе принесёт заслуженную известность в Москве, стране и даже за рубежом. А в 2020-м году в исследованиях РБК «Персону» назовут глобальной компанией, и сеть «Персона» будет долгое время безусловным лидером в бьюти.
- В том же 1994 году у тебя родится сын. И каждые 10 лет ты будешь выходить на качественно новый уровень для себя: эти этапы будут предворяться рождением ребёнка. Это символично.
В первом гранд-салоне ты соберёшь самых ярких звёзд бьюти-индустрии того времени, и о тебе напишет американский Vogue как о явлении новой Москвы. И спустя 10 лет русский GQ подтвердит, что «Персона» — это знак эпохи того времени.
- В 1998 году в страну придёт MTV, и «Персона» последующие 10 лет будет создавать имидж всем знаменитостям страны. И к 2000 году не останется ни одной головы, включая президента, которой бы не касались руки стилистов твоей «Персоны».
- Все модные события, съёмки на TV и в журналах почти 15 лет будет делать «Персона».
- Твоя реклама и слоган «Лучшие руки трудоустроены» сведёт с ума всё молодое поколение новой Москвы, и люди будут копить деньги, мечтая подстричься в сети имидж-лабораторий «Персона». А программа «Очень важная персона» станет иконой стиля и изменений для поколения.
- Ты не поверишь, но тебя ждут и испытания, которые в конечном итоге тебе помогут: научиться считать деньги, быть разборчивым в партнёрстве, ценить людей рядом, особенно семью, проверять любые слова и судить людей по поступкам.
- Ты станешь осознанным и целостным. Что это такое?!:) Узнаешь! К этому стремятся настоящие Мастера.
- Тебя будут боготворить и ненавидеть внутри компании и за её периметром.
- Воровство в какой-то момент в «Персоне» достигнет таких размеров, что тебе придётся закрыть 1\3 салонов, и ты будешь на краю краха всего бизнеса. Тебя несколько раз предадут люди рядом.
И тебя выручат, помогут и поддержат, часто люди близкие: партнёры, родные, а часто — какие-то неведомые силы, какие себе сложно представить…
- И в какой-то момент ты выгоришь дотла и через долгие 10 лет опять восстановишься, воскреснешь, как Феникс из пепла.
- Ты будешь много путешествовать и посмотришь мир, в какое-то время — и всю страну.
- Ты несколько раз продашь долю в своей компании, в какой-то момент продажа станет займом, и только спустя 18 лет ты вернешь себе компанию и освободишься от липких обязательств. Пока это будет происходить, ты построишь ассоциацию на 10 тысяч участников и станешь самым востребованным бизнес-Мастером в бьюти-индустрии. Тебя будут искать люди для того, чтобы учиться у тебя или работать вместе.
- В то же время в страну и в мир придёт страшная болезнь — коронавирус, и вся индустрия будет изолирована, и начнётся долгий затяжной кризис, который многих подкосит, но тебе он пойдёт на пользу, и ты успеешь сделать много большого и полезного.
- Ты напишешь несколько книг. А «Бизнес от Сердца» переведут на японский язык.
В зрелом возрасте ты многое поймёшь о себе и о мире, осознаешь себя и обретёшь целостность. С этим придёт ясность, финансовая независимость, достаток и благополучие. Денег будет столько, сколько надо тебе для жизни. К этому времени твои потребности будут здоровыми и понятными, прежде всего — самому себе.
- Тебя ждёт долгая, интересная, яркая, полная и щедрая по отношению к тебе жизнь. Ты получишь признание как Мастер и учитель в целой индустрии и за её пределами. Выступишь много раз перед молодыми людьми: часть ничего не поймет с первого раза, часть — просто не поверит, а осознанная часть тебя бурно поприветствует аплодисментами.
- И кое-кто — даже стоя.
- Твоя жизнь будет продолжаться и после этого письма дальше до 100 лет, и тебе предстоит ещё много и много сделать для себя, для родных и для всего мира.
Будь здоров, живи в радости и мире с собой.
И. Стоянов
Фото на обложке: архив героя материала
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