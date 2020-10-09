В сентябре прошла вторая ежегодная конференция и премия для молодых предпринимателей Rusbase Young Awards. В рамках мероприятия выступили основатели и топ-менеджеры крупных компаний — Cloudpayments, Delivery Club, «Доктор на работе», «Авито.Работа», Qmarketing и многих других. Они делились опытом и советами с начинающими.

Игорь Стоянов — основатель сети имидж-лабораторий «Персона» и компании «Хьюмен Лаб», автор книги «Бизнес от сердца» и один из спикеров Young Awards, написал письмо себе двадцатилетнему. Публикуем его полностью.

«Тебя ждут испытания, которые в конечном итоге тебе помогут»: письмо успешного предпринимателя себе 20-летнему