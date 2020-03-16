«Здесь нет быстрой доставки и дешевого такси, зато есть вкусные круассаны и пособие по безработице». Как жить и учиться в Париже

Мария рассказала Ольге Кузиной, эксперту в области высшего образования за рубежом STAR Academу , о своих впечатлениях от учебы, о том, почему выбрала этот город, и что собирается делать в Париже после окончания вуза.

В 2016 году Мария Троицкая, создательница телеграм-канала @marie_paris о жизни во Франции, поступила в школу архитектуры Paris-Malaquais в Париже. В рейтинге лучших городов для студентов QS Best Student Cities 2019 Париж занимает седьмое место: все из-за доступности образования, количества и качества университетов и уровня жизни в городе.

Почему именно Париж

До сентября 2019 года обучение во Франции в государственных учреждениях на французском языке было бесплатным. Это повлияло на мой выбор.

В Париже пять главных архитектурных школ, но остановиться нужно на двух.

Школу Paris-Malaquais я выбрала, потому что она считается самой креативной в стране, а еще из-за расположения: прямо возле Лувра, в самом центре города.

При большом желании поступить туда несложно, главное, соблюдать все формальности и сроки.

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Чем отличается учеба во Франции

Учеба в высшем учебном заведении Франции сильно отличается от того, к чему мы привыкли в России. Здесь больше свободы, учителя не заставляют учиться, в пользу студента оценки не повышают.

Французов учат самостоятельности, ответственности, умению выступать перед публикой, презентовать свои проекты. Преподаватели ценят уверенного в себе студента, смело предлагающего идеи.

Поначалу мне было сложно и непривычно, но спустя год появился навык, как именно надо учиться.

К сожалению, учеба в архитектурном вузе несовместима с работой, но всегда можно брать подработки или быть няней по выходным. Но если студент выбрал другой профиль в платной школе, то во Франции есть прекрасная система alternance. Студент работает 4 дня в неделю, пятый день — учится. Учебу оплачивает работодатель, заодно платит 700-1000 евро в месяц студенту. Очень много молодых французов выбирают такой способ получить высшее образование, а заодно и настоящий профессиональный опыт.

Как и где жить в Париже

Учиться в столице Франции — уникальный опыт. Выставки, вечеринки, лекции мировых специалистов, лучшие библиотеки — все это делает студенческую жизнь насыщенной и интересной. Вспоминая классику: «Если тебе повезло и ты в молодости жил в Париже, то где бы ты ни был потом, он до конца дней твоих останется с тобой».

Но не будем забывать, что Париж входит в тройку самых дорогих городов мира! Поэтому быть студентом здесь не так-то просто.

В заведениях возле институтов часто предлагают недорогие меню: 5-6 евро за обед. Также есть «крусы» — дешёвые столовые для учащихся. Плотный обед стоит 3-5 евро, но не стоит рассчитывать на деликатесы.

Самый студенческий и самый известный округ — Латинский квартал (V аррондисман). Несмотря на центральное расположение, цены в заведениях там не кусаются.

Ещё при подаче документов на поступление можно запросить стипендию и место в общежитии. Я так не делала, но знаю двух русских ребят, получивших недорогое жилье на один год. Со второго года надо снимать самому.

Париж маленький, а желающих в нем жить много, поэтому найти комнату или квартиру достаточно трудно. Студенты могут рассчитывать на «chambre de bonne» (комната прислуги, которую переделали под квартирку) или на комнату в collocation — квартире-коммуналке. Жилье стоит от 500 до 1000 евро в зависимости от площади и расположения. Здесь важно не ошибиться с выбором: в городе есть неблагополучные районы.

За это время я поняла, что Париж слишком романтизируют. Именно из-за ожиданий и портится впечатление после переезда или туристической поездки. Он разный, далеко не идеальный. Есть дорогие и чистые районы, есть опасные места, есть удобные автобусы и грязное метро. В России мы привыкли к быстрому доступному вай-фаю и доставке, интернет-услугам, дешевому такси. Всего этого нет во Франции. Зато есть вкусные круассаны, красивые музеи и пособие по безработице.

Как остаться во Франции после учебы

После учебы иностранный студент может запросить годовую визу для поиска работы. Это большая помощь со стороны государства! Работы много, главное ее искать и не сдаваться.

Я никогда не хотела работать архитектором в бюро, поэтому после окончания магистратуры запросила визу предпринимателя, буду развивать свой бизнес. В первый год налоги составляют всего 5,5%, таким образом Франция поддерживает стартапы.

Учеба за границей — это сложно и интересно. Помни, что образование — лучшая инвестиция в будущее. Не закрывайся в своей комнате, выходи на улицу, встречайся с людьми, ищи единомышленников. Чем больше людей ты встретишь, тем лучше освоишь язык — и точно добьёшься успеха.

Фото: архив героини материала