Даже легкая физическая нагрузка снижает риск депрессии у молодежи — исследование

У подростков, которые большую часть дня проводят без движения, к 18 годам возрастает риск развития депрессии. Об этом говорят результаты исследования, проведенного в Великобритании, пишет журнал Science Focus.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона (University College London, UCL) считают, что рост числа молодых людей с депрессией и увеличение времени, которое они проводят в неподвижности, могут быть связаны. Ученые обнаружили, что у подростков, которые ежедневно хотя бы час уделяли ходьбе или работе по дому, наблюдалось уменьшение склонности к депрессии при достижении 18 лет.

Ученые проанализировали данные 4257 подростков, которые участвовали в когортном исследовании детей, рожденных в 1990-х годах. Его проводил Бристольский университет.

Подростки носили акселерометры, которые отслеживали их движения. Они надевали их как минимум на 10 часов в течение как минимум трех дней. Замеры делались в возрасте 12, 14 и 16 лет. Движения не отслеживались только в душе и во время занятий водными видами спорта. Акселерометры показали, какой образ жизни вел ребенок: сидячий, с легкой активностью наподобие игры на инструменте или с умеренной наподобие бега.

Участники исследования также заполняли анкету, в которой указывали такие проявления депрессии, как плохое настроение, потеря удовольствия и плохая концентрация.

Ученые выяснили, что в возрасте от 12 до 16 лет физическая нагрузка снижалась, а неподвижность становилась дольше. Время, затрачиваемое на легкую активность, сократилось в среднем с пяти с половиной часов до чуть более чем четырех часов. Период неподвижности вырос в среднем с семи часов до восьми часов 45 минут.

Каждый дополнительный час, который ежедневно проводился в неподвижности в возрасте 12, 14 и 16 лет, повышал вероятность развития депрессии к 18 годам на 11,1%, 8% или 10,7%, соответственно.

У подростков, которые проводили больше времени в неподвижности во всех трех возрастах, риск развития депрессии был на 28,2% выше, чем у более активных сверстников. Вероятность появления депрессии у участников исследования с неизменно высоким уровнем легкой физической нагрузки была на 19,6% ниже.

Каждый дополнительный час ежедневной легкой активности в возрасте 12, 14 и 16 лет уменьшал развитие депрессии в возрасте 18 лет на 9,6%, 7,8% и 11,1% соответственно.

Ведущий автор исследования и аспирант-психиатр UCL Аарон Кандола говорит: «Наши результаты показывают, что молодые люди, которые сохраняют неподвижность большую часть дня в подростковом возрасте, сталкиваются с повышенным риском депрессии к 18 годам. Мы обнаружили, что для психического здоровья полезны не только интенсивные формы деятельности, но и вообще любая физическая активность, способная сократить время, которое мы проводим сидя. Мы должны поощрять людей всех возрастов больше двигаться и меньше сидеть — это полезно как для физического, так и для душевного здоровья».

Он добавил: «К сожалению, количество времени, которое молодые люди проводят в неподвижности, неуклонно растет в течение многих лет. При этом наблюдалось удивительное отсутствие высококачественных исследований того, как это может повлиять на психическое здоровье. Число молодых людей с депрессией также растет, и наше исследование показывает, что эти две тенденции могут быть связаны».

В исследовании также приняли участие Королевский колледж Лондона и фонд South London and Maudsley NHS Foundation Trust. Авторы работы говорят, что замена полностью сидячего образа жизни легкой активностью может существенно уменьшить число случаев депрессии.

Старший автор исследования, доктор Джозеф Хейс, отметил: «Легкая физическая нагрузка особенно полезна, поскольку она не требует больших усилий и ее легко вписать в повседневную жизнь большинства молодых людей. Школы могут включить ее в свои расписания».

Источник.