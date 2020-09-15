У вас есть 15 секунд: как записывать «истории» в Instagram, чтобы смотрели все

В статье мы расскажем, как использовать сторителлинг, драматургию и сценарий в формате stories, как выстраивать взаимодействие с аудиторией по новым правилам и зачем это нужно.

Instagram, как и другие сервисы, движется вперёд, придумывает новые форматы, вовлекает пользователей. Одна из таких фичей — stories. У вас есть 15 секунд, чтобы рассказать миру важное, смешное, трогательное — в общем всё то, что лежит на душе.

Разбираемся, что к чему

Сторителлинг — процесс рассказывания определённой истории. Ключевое отличие сторителлинга в Instagram от фильмов, книг и статей — это формат коротких роликов до 15 секунд, под который необходимо подстроиться. Использовать этот приём можно в личных и в коммерческих аккаунтах.

Сама история создаётся по всем канонам драматургии. Сначала надо определить, о чём хотите рассказать, для чего это делаете и что будет главной интригой. Главной целью могут быть продажи продукта или услуги или вовлечение аудитории в аккаунт.

Дальше stories разбивается на основные части:

Экспозиция. Аудитория погружается в обстоятельства, где произойдёт история, задаётся некий бэкграунд.

Интрига (Inciting incident). Отправная точка, которая создаёт интригу и побуждает человека заинтересоваться тем, что будет происходить дальше.

Усиление интриги (Buildup). История раскрывается, дополняется. Интрига подкрепляется фактами, аргументами, обстоятельствами.

Кульминация. Интрига раскрывается.

Интрига раскрывается. Спад. Дополнительные комментарии, эмоции и обратная связь.

Дополнительные комментарии, эмоции и обратная связь. Конец.

История может укладываться в 15 секунд stories и рассказываться в один день, а может растянуться на неделю или даже месяц.

Как удержать аудиторию

Не терять вовлечённость аудитории помогают специальные атрибуты, сопровождающие процесс сторителлинга.

Общение. Сделайте зрителей частью истории — задавайте вопросы, устраивайте голосования, просите совета. Тогда аудитория сама по себе «втягивается», искренне сопереживает и чувствует себя причастной.

Оформление. Stories должны иметь единый стиль — шрифт, цвета и фильтры. Это помогает удерживать внимание, а также легко ориентироваться и не пропускать ваш рассказ в череде stories в ленте у подписчиков.

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Динамичность. История, записанная одним человеком, никогда не зацепит внимание. Чередуйте разговорные stories, текст, картинки, схемы и смонтированные видео. Главное правило: если что-то можно показать, а не рассказать — покажите.

Эмоции. Если история не вызывает эмоций даже у автора, то она не вызовет их и у зрителя. Stories должны включать эмпатию у подписчиков, тогда они их точно не пролистают.

Зачем использовать сторителлинг в Instagram

Повышать охваты

Создавая интригу, вы автоматически «цепляете» зрителя. Поймав изначальный интерес, подписчик твёрдо намерен узнать концовку, а поэтому stories обязательно досматриваются. Увлекательная история побуждает людей задавать уточняющие вопросы, писать комментарии, оставлять «реакции». Любые взаимодействия со stories повышают охваты. Если вы регулярно

используете подобный вовлекающий контент, аудитория будет чаще открывать именно ваши stories, потому что знают, что точно обнаружат там что-то интересное.

Улучшать лояльность аудитории

История — это всегда что-то личное, эмоциональное. Историю не просто рассказывают, ею делятся. Этот делает вас ближе с аудиторией, повышает доверие к вам. Даже десять лояльных подписчиков куда лучше тысячи пришедших с очередного giveaway.

Повышать продажи

С помощью сторителлинга можно выстроить более эффективную воронку продаж, чем если бы вы публиковали обычные рекламные объявления.