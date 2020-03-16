Mail.ru Group проведет онлайнт-тест по числу Пи

14 марта, в Международный день математики, Mail.ru Group и проект «Математические этюды» проведут во «ВКонтакте» тест по числу Пи. Принять участие могут все желающие, сообщает пресс-служба компании.

Образовательный тест создан на платформе VK Mini Apps.

Участники узнают о самом известном математическом числе и даже смогут найти дату своего рождения в десятичной записи числа. В тесте будут как элементарные вопросы о том, что такое число ПИ, так и задачки посложнее, например, на знание какой-либо математической формулы.

Для успешного выполнения теста на всякий случай рекомендуется вспомнить, что такое ряд Лейбница, формула Эйлера и как называлось число Пи до того, как приобрело свою греческую букву алфавита.

Фото на обложке: Shutterstock / Kuki Ladron de Guevara