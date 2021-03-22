Открыт набор студентов и аспирантов в «Амбассадоры Mail.ru Group»

Студенты, аспиранты и сотрудники любых российских вузов могут стать участниками волонтёрской образовательной программы «Амбассадоры Mail.ru Group». Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе компании.

Для участников проведут курсы по цифровым и управленческим навыкам, планируется проведение образовательных интенсивов, где амбассадоры получат возможность поработать над решением реальных задач бизнес-юнитов Mail.ru Group и пообщаться с топ-менеджерами компании. Лучшие выпускники амбассадорской программы получат возможность пройти НЕстажировку и стать частью компании.

Заявки на участие в «Амбассадоры Mail.ru Group» принимаются на сайте программы или в соцсети «ВКонтакте» до 30 апреля включительно. Серия отборочных испытаний будет проходить до конца лета. С нового учебного года амбассадоры смогут представлять компанию Mail.ru Group в своих вузах.

«Основная функция амбассадоров — рассказывать студентам и школьникам об ИТ-отрасли, об образовательных программах, продуктах и о перспективах работы в компании. Также студенты будут проводить в своем вузе образовательные активности от имени компании: организовывать лекции, вебинары, хакатоны и другие мероприятия», — пояснили организаторы образовательной программы.

Впервые набор амбассадоров компания провела в 2018 году, в прошлом году участниками программы стали 49 человек из 30 вузов в 12 регионах. Всего за три года в «Амбассадоры Mail.ru Group» приняли участие 159 студентов, аспирантов и сотрудников 53 учебных заведений из 27 городов России.

«Участие в нашей программе — это реальная возможность погрузиться в сферу ИТ даже для тех, кто получает или уже получил неайтишную специальность. В Mail.ru Group сегодня работают 12 сотрудников из числа выпускников программы. Мы хотим, чтобы каждый, кто грезит ИТ, мог исполнить свою мечту вне зависимости от специальности и места жительства», — сказал директор по связям с университетами Mail.ru Group Сергей Марданов.

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Фото: пресс-служба Mail.ru Group