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YOUNG

Mail.ru Group поможет школам перейти на дистанционное обучение

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Mail.ru Group совместно с Министерством просвещения и Министерством образования и науки поможет школам перейти на дистанционное обучение. Школьники и учителя смогут использовать бесплатные возможности социальных сетей, а также специальные образовательные платформы, сообщает пресс-служба компании. 

Mail.ru Group поможет школам перейти на дистанционное обучение

Социальные сети станут инструментом для дистанционного обучения. Для работы можно использовать готовый набор инструментов: закрытые или публичные сообщества и чаты для классов, прямые трансляции лекций и уроков, вебинары, запись видео, дистанционные видеоуроки через групповые звонки, свободное размещение учебных материалов, готовые приложения внутри социальных сетей (анкеты, тесты). 

Проконсультироваться по вопросам использования соцсетей для дистанционного обучения можно с помощью горячей линии. «ВКонтакте» подготовили подробную инструкцию для преподавателей, как с помощью их платформы организовать онлайн-обучение. Такие рекомендации еcть и у сети «Одноклассники». Также можно задавать вопросы через личные сообщения в группах Mail.ru Group. 

Помимо социальных сетей учиться онлайн можно на платформах GeekBrains, Skillbox и школе программирования «Алгоритмика»: площадки открывают бесплатные курсы на время карантина. 

На GeekBrains есть собственная система онлайн-обучения, временно открыт доступ к курсам по программированию, дизайну, управлению и маркетингу. Skillbox даёт доступ к курсам по основам веб-вёрстки, созданию сайтов на Tilda, основам Photoshop, программам по маркетингу и дизайну, а также создаёт серию бесплатных вебинаров с преподавателями и экспертами рынка. «Алгоритмика» предоставляет доступ к своей платформе дистанционного обучения, занятия по информатике рассчитаны на школьников младшей и средней возрастной группы. 

Выбирайте интересные курсы и образовательные программы в разделе EDU на Rusbase.
Фото на обложке: Unsplash 

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