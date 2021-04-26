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Mail.ru Group научит выпускников и аспирантов интернет-маркетингу

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор раздела YOUNG

Мария Передок

Компания Mail.ru Group запустила оплачиваемую программу по интернет-маркетингу для выпускников вузов и аспирантов. За три месяца участники научатся основам маркетинга, а лучшие смогут присоединиться к команде Mail.ru Group. Заявки принимаются до 3 мая включительно.  

Mail.ru Group научит выпускников и аспирантов интернет-маркетингу

Новая программа обучит молодых специалистов: 

  • разрабатывать рекламные стратегии; 
  • планировать, запускать и оптимизировать рекламные ​кампании на российском и мировом рынках; 
  • самостоятельно запускать кампании на различных рекламных платформах;
  • формулировать и проверять гипотезы; 
  • проводить A/B-тесты и оценивать качество трафика.

Участники будут работать под руководством опытных менторов и запускать рекламу для крупных компаний  — «ВКонтакте», «Одноклассников», Delivery Club, «Ситимобила», «Юлы». 

Присоединиться к программе могут выпускники 2018-2021 годов, а также магистранты или аспиранты из любого города России. Для отбора надо пройти несколько тестов и собеседование. Работать можно удалённо или в гибридном формате 40 часов в неделю.


Фото на обложке: Unsplash

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