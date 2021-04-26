Mail.ru Group научит выпускников и аспирантов интернет-маркетингу

Компания Mail.ru Group запустила оплачиваемую программу по интернет-маркетингу для выпускников вузов и аспирантов. За три месяца участники научатся основам маркетинга, а лучшие смогут присоединиться к команде Mail.ru Group. Заявки принимаются до 3 мая включительно.

Новая программа обучит молодых специалистов:

разрабатывать рекламные стратегии;

планировать, запускать и оптимизировать рекламные ​кампании на российском и мировом рынках;

самостоятельно запускать кампании на различных рекламных платформах;

формулировать и проверять гипотезы;

проводить A/B-тесты и оценивать качество трафика.

Участники будут работать под руководством опытных менторов и запускать рекламу для крупных компаний — «ВКонтакте», «Одноклассников», Delivery Club, «Ситимобила», «Юлы».

Присоединиться к программе могут выпускники 2018-2021 годов, а также магистранты или аспиранты из любого города России. Для отбора надо пройти несколько тестов и собеседование. Работать можно удалённо или в гибридном формате 40 часов в неделю.