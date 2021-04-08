Как проложить дорогу в ИТ через амбассадорскую деятельность: истории людей, у которых получилось

Сергей Марданов, директор по взаимодействию с вузами Mail.ru Group, собрал истории ребят, которые прошли амбассадорскую программу в компании, и узнал, чему они научились.

По данным опроса Changellenge, сфера информационных технологий занимает первое место в списке карьерных предпочтений российских студентов и недавних выпускников вузов. И пока одни только мечтают о работе в ИТ, другие — ищут и находят возможности стать частью этого мира. Один из таких способов — программа «Амбассадоры Mail.ru Group».

Александр Гонцов, специалист образовательных проектов

«Я однажды понял, что “тот самый” момент никогда не наступит»

Об амбассадорской программе Mail.ru Group я узнал из рекламы во «ВКонтакте», когда ещё учился в Перми. Никогда не кликаю на баннеры, но тот меня зацепил.

Уже первое задание отбора — публикация видеозаявки — стало настоящим вызовом, поскольку я не так много пользовался соцсетями.

На стажировке я начал погружаться в ИТ и узнавать больше о компании и её культуре, а через два года присоединился к штату в качестве руководителя амбассадорской программы. Я обожаю свои задачи — масштабные, сложные и вдохновляющие — и автономность в процессе их решения. Работа позволяет объединить хобби, профессиональные интересы и реализовать свою миссию.

В работе я часто использую навыки, полученные в программе: умение общаться и доносить свои мысли, находить подход к разным собеседникам и разрешать конфликты, развивать навыки других людей и понимать их потребности. Кроме того, я стал более уверенным в себе, теперь при записи видеоролика сомневаюсь только насчёт композиции кадра.

Однажды я понял, что «тот самый» момент никогда не наступит. Знак, которого все ждут, если и появится, то поздно. Иногда надо бросать себе вызов и выходить из зоны комфорта — просто чтобы чувствовать себя живым.

Диана Муртазова, младший менеджер маркетинговых проектов

«Амбассадорство — это и профориентация, и стажировка, и практика. Бесценный опыт для студента»

Мне всегда казалось, что в сфере ИТ работают самые интересные, вдохновляющие люди, и что в ней можно быстро развиваться, так как технологии меняются стремительно. После прихода в Mail.ru Group мои представления укрепились.

Об амбассадорской программе я узнала от одногруппницы, которая проходила отбор на первый поток. На ее примере я увидела, что это реальная возможность параллельно с учебой получить опыт, дополнить резюме и узнать больше об ИТ изнутри.

Участие в программе стало для меня вызовом, я испытывала сложности с развитием гибких навыков, которые необходимы амбассадору. Стажировка сделала меня более коммуникабельной и уверенной, научила работать в команде. Всё это помогает мне сейчас, когда я веду образовательный проект. На работу в компанию я вышла примерно через год после вступления в программу, предварительно пройдя трехмесячную стажировку в Skillbox.

Не бойтесь начать. Когда моя одногруппница стала амбассадором, я не смогла найти ответ на вопрос, почему сама не участвовала в первом отборе. Когда я присоединилась к программе, этим же вопросом задавались мои друзья, которые позже стали участниками третьего потока.

Леонид Межевых, UX-исследователь

«Здесь не ищут вундеркиндов»

Однажды в вузе я увидел стенд с информацией о стажировке и пошёл на презентацию программы. Презентация мне понравилась, и я решил стать амбассадором — хотелось разнообразить студенческую жизнь, получать не только знания в рамках специальности, но и навыки, которые можно будет применить в дальнейшем.

Сначала мне было непросто совмещать участие в программе с учёбой, на последнюю я привык тратить много времени. Благодаря амбассадорству я прокачал навык многозадачности и научился грамотно расставлять приоритеты, чтобы не страдало ни то, ни другое.

Я увлекся разработкой интерфейсов приложений, но вскоре понял, что сам по себе красивый интерфейс не решает задачи бизнеса, а без изучения опыта пользователя, его взаимодействия с сервисом иногда и вовсе мешает. Тогда я начал знакомиться с профессией UX-исследователя.

Через несколько месяцев на выпускном хакатоне, не раздумывая, выбрал кейс от команды «Маруси», голосового помощника Mail.ru Group, поскольку он был связан с моим новым увлечением. Защитил проект и стал практикантом, а потом и сотрудником компании. Теперь я изучаю опыт пользователей «Маруси» и умной колонки «Капсула».

Здесь все горят своим делом и с удовольствием делятся опытом. Границы между руководителями и подчиненными стерты, что помогает начинающим специалистам чувствовать себя максимально комфортно.

Раньше я не умел правильно преподносить свой труд, не понимал, как донести важную информацию до слушателей. Стажировка помогла прокачать этот навык. Не думайте, что в крупную ИТ-компанию попадают только «особенные». Это совсем не так — здесь не ищут вундеркиндов. Главное, любить то, что вы делаете, быть инициативным и не лениться изучать новое.

Татьяна Кострица, трафик-менеджер

«Стрессоустойчивость для меня теперь не просто навык, который все указывают в резюме»

Участвуя в образовательном проекте Digital Camp от Mail.ru Group, я познакомилась с амбассадорами из первого потока и, вдохновившись их рассказами, тоже решила присоединиться к движению. Как амбассадор я участвовала в студенческих мероприятиях, читала лекции, вела квесты, представляла компанию на ярмарке вакансий. Параллельно ходила на множество собеседований и более углубленно изучала диджитал.

Сфера ИТ интересовала меня давно, поэтому я поступила на специальность «прикладная информатика». Работая в крупной ИТ-компании, важно быть очень разносторонним человеком: помимо профессиональных навыков, надо уметь находить общий язык с разными людьми, знать хотя бы один иностранный язык и быстро адаптироваться к изменениям. Стрессоустойчивость для меня теперь не просто навык, который все указывают в резюме.

Амбассадорство научило меня более жесткому тайм-менеджменту, усилило soft skills и расширило представление об ИТ в целом.