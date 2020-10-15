Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

Mail.ru Group проведёт онлайн бесплатный «День ИТ-знаний» для школьников

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

«День ИТ-знаний»  — профориентационная программа, которая помогает выбрать будущую специальность. 16 октября специалисты из технологических компаний расскажут школьникам о технологиях и профессиях в социальных сетях. К трансляции могут подключиться все желающие. 

Mail.ru Group проведёт онлайн бесплатный «День ИТ-знаний» для школьников

Главная тема программы — технологии в социальных сетях. Сотрудники «Mail.ru Group», «МегаФона», Сбербанка, «Алгоритмики» и компании «Maximum» расскажут:

  • как технологии используются в соцсетях; 
  • как устроены популярные соцсети;
  • о работе видеозвонков и аудиосообщений; 
  • о работе алгоритмов и рекомендаций.

Школьники узнают, как строить карьеру в ИТ, какие специалисты создают технологии в социальных сетях и что из профессий будет востребовано в будущем.

Фото на обложке: Shutterstock / fizkes

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

15 октября 2020

Пятьдесят лучших инновационных идей

16 октября 2020

УМНИК – Квантовые технологии (II)

16 октября 2020

Znak Cup

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма