«День ИТ-знаний» — профориентационная программа, которая помогает выбрать будущую специальность. 16 октября специалисты из технологических компаний расскажут школьникам о технологиях и профессиях в социальных сетях. К трансляции могут подключиться все желающие.

Mail.ru Group проведёт онлайн бесплатный «День ИТ-знаний» для школьников