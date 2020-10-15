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Mail.ru Group проведёт онлайн бесплатный «День ИТ-знаний» для школьников
YOUNG
Мария Передок
«День ИТ-знаний» — профориентационная программа, которая помогает выбрать будущую специальность. 16 октября специалисты из технологических компаний расскажут школьникам о технологиях и профессиях в социальных сетях. К трансляции могут подключиться все желающие.
Mail.ru Group проведёт онлайн бесплатный «День ИТ-знаний» для школьниковМария Передок
Главная тема программы — технологии в социальных сетях. Сотрудники «Mail.ru Group», «МегаФона», Сбербанка, «Алгоритмики» и компании «Maximum» расскажут:
- как технологии используются в соцсетях;
- как устроены популярные соцсети;
- о работе видеозвонков и аудиосообщений;
- о работе алгоритмов и рекомендаций.
Школьники узнают, как строить карьеру в ИТ, какие специалисты создают технологии в социальных сетях и что из профессий будет востребовано в будущем.
Фото на обложке: Shutterstock / fizkes
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