«Я установила минимальную цену за работу — и это было ошибкой». Как открыть студию дизайна интерьера в 22 года

Она рассказала, как у неё это получилось, как команда чуть не провалились на первом же заказе и какой совет она может дать начинающим.

Сейчас у Василисы своя студия интерьерного дизайна « Максимаджи », которую она открыла в 22 года.

Василиса Максимаджи с детства увлекалась дизайном. Когда она училась в школе, родители — инженер-кораблестроитель и балерина Мариинского театра — начали стройку загородного дома. Каждые выходные они брали дочь на дачу, и она помогала решать строительные и дизайнерские вопросы: как возвести перегородки, какие цвета выбрать и даже как разводить сантехнические коммуникации.

Василиса Максимаджи

Почему я стала дизайнером интерьера

Когда встал вопрос о поступлении в вуз, я, не сомневаясь, пошла на архитектора в СПбГАСУ (Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет). Во время учебы работала архитектором в крупном архитектурном бюро. Затем в дизайн-студии: сначала чертежником, а потом ведущим дизайнером.

Однажды друзья узнали, что я занимаюсь интерьерным дизайном и попросили их проконсультировать, а потом и сделать дизайн-проект.

Полноценно моя студия начала существовать с 2019 года, когда руководитель одной из строительных фирм, работавших по моему дизайн-проекту, обратился с предложением о сотрудничестве. Тогда мне надо было подготовить бизнес-план для студии.

Сколько стоило открыть свою студию

Проанализировав рынок, я посчитала затраты на открытие фирмы. Создание одностраничного сайта обошлось в пять тысяч рублей. Помощник по продвижению сайта стоил 15 тысяч рублей плюс затраты на саму рекламу. Стартовым капиталом были накопленные мною деньги. Вложения окупились со второго-третьего проекта. Работаем в прибыль.

Сейчас в нашей команде три человека. Я создаю планировочное решение, разрабатываю концепцию, подбираю материалы и предметы мебели, выдаю задание визуализатору и чертёжнику. Визуализатор создает фотореалистичные картинки по моему заданию. Чертежник собирает альбом и делает чертежи под моих руководством. У исполнителей фиксированная ставка, зависящая от количества комнат для разработки. Мой личный доход зависит от размера объекта от пяти до 30 000 рублей с проекта, если нет никаких рисков.

Я установила минимальные цены на дизайн-проект с учетом моей работы и работы визуализатора и чертежника. Минимальная цена на дизайн-проект на однокомнатную квартиру была и остается 50 000 рублей, в среднем это 800 рублей за квадратный метр. Работу мы ведём удаленно в мессенджерах, поэтому я могу брать проекты в любых городах.

Первый проект — трехкомнатная квартира в Москве

Заказчица, молодая женщина, делала квартиру для себя и мамы. На этом проекте мы собрали все проблемы, которые только можно было собрать. Сначала сорвались сроки из-за внезапной серьезной болезни девушки-визуализатора, потом было недопонимание с заказчицей, потому что не было договора на дизайн-проект, к тому же у нас сменилась строительная бригада, а ещё попался безответственный исполнитель-чертежник.

Спасибо заказчице, что она с пониманием отнеслась ко всем проблемам и недочетам в организации рабочего процесса. В итоге свои обязанности по дизайн-проекту мы выполнили и успешно сдали его, получив колоссальный опыт. Теперь мы работаем только по договору и только с проверенными исполнителями.

Как я научилась просчитывать риски

В самом начале я установила за работу минимальные цены — и это было ошибкой. Оказалось, что в сумму не входят затраты на риски. А их немало:

обмер могут сделать неправильно, а значит надо будет заново нанимать обмерщика;

кто-то может внезапно заболеть, а это срыв сроков, и снова придётся искать новых людей;

клиент может отказаться от оплаты на последнем этапе, а значит придется потратиться на судебные дела и дать зарплату за выполненную работу исполнителям;

размеры помещений после демонтажных работ меняются, а значит потребуются корректировки в планировочных решениях и чертежах;

материалы, которые вы выбрали с заказчиком, могут снять с производства, так что нужен будет переподбор.

И так далее. На все эти риски могли уйти немалые деньги, которые изначально не были заложены в стоимость разработки дизайн-проекта. Иногда работа оборачивалась для меня в 0.

Как происходит работа с клиентом

Мы исправили все ошибки и недочеты, в итоге сложилась следующая схема работы, которую я рекомендую владельцам дизайн-студий.

Первым делом мы заключаем договор. Затем обмерщик измеряет помещение, а клиент заполняет анкету со всеми пожеланиями. После этого начинается работа над дизайн-проектом — то есть расстановка мебели и, если потребуется, перепланировка.

Клиент может внести правки, после которых мы переходим к визуализации: подбираем цветовое решение, мебель, освещение и показываем всё это в программе 3Ds Max.

Дальше — чертежи. Мы их делаем в программах Archicad и Autocad. Там есть необходимые для строителей планы, ведомость материалов и предметов мебели с ссылками на магазины, где их можно приобрести.

Бизнес в кризис

Мы изначально работали удаленно, поэтому процессы не изменились. Мы недавно заключили два новых договора: на дизайн-проект входной группы общественного здания и дизайн-проект однокомнатной квартиры в Москве. Продолжаем работу по текущим-проектам.

Ещё мы развиваем сайт и страницу в инстаграм, где будем запускать контекстную рекламу. Планируем пригласить в команду еще одного дизайнера, чтобы можно было брать больше заказов одновременно и добавилось время на развитие бизнеса: поиск клиентов и поставщиков, участие в выставках и конференциях. С учетом девальвации и пандемии поставили планы на паузу и изучаем новые способы развития для того, чтобы быть готовыми к активным действиям, когда ситуация изменится.

Конечно, покупательская способность людей снизится, а значит и количество заказов уменьшится. Пока что это незаметно, но на многие товары уже увеличились цены, а значит ремонтироваться будет дороже.

Советы начинающим:

Важно развивать навыки коммуникации с заказчиком. Осознать, что клиент сложный не сам по себе, а потому, что чего-то боится. Боится, что его обманут или не поймут. Иногда клиент не уверен, что он хочет. Ваша задача — помочь ему разобраться в пожеланиях, обрести уверенность, определиться с выбором. Часто дизайнер еще и психолог.

Чем больше практики, тем лучше вы будете разбираться в продукции, которую предлагают поставщики, особенно в соотношении цены и качества.

При работе важно постоянно изучать новые и классические решения, современные технологии, модные тенденции и покупательский спрос. Так развивается насмотренность.