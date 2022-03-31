«Одноклассники» и VK проведут бесплатные мастер-классы по IT для студентов

VK и «Одноклассники» бесплатно обучат студентов IT-специальностям. Мастер-классы пройдут в очном формате. Первые состоится уже 2 апреля в Петербурге.
О проведении мастер-классов по IT рассказали в пресс-службе «Одноклассников».
Серия очных занятий начнется с мастер-класса по веб-разработке. Он пройдет 2 апреля в петербургском офисе «Одноклассников». Студентов обучат созданию редактора, в котором можно форматировать текст, а также написанию быстрого парсера текста без использования регулярных выражений.
Экспертов первого мастер-класса станет Сергей Чикуёнок – создатель набора инструментов для редактирования Emmet.
На мастер-классы могут записаться только студенты с опытом фронтенд-разработки. Кандидаты должны иметь опыт работы с NodeJS и понимать TypeScript.
Следующий мастер-класс пройдет в мае и будет посвящен разработке на iOS.
Фото на обложке: sirtravelalot /
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