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«Одноклассники» и VK проведут бесплатные мастер-классы по IT для студентов

YOUNG
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

VK и «Одноклассники» бесплатно обучат студентов IT-специальностям. Мастер-классы пройдут в очном формате. Первые состоится уже 2 апреля в Петербурге.

«Одноклассники» и VK проведут бесплатные мастер-классы по IT для студентов

О проведении мастер-классов по IT рассказали в пресс-службе «Одноклассников».

Серия очных занятий начнется с мастер-класса по веб-разработке. Он пройдет 2 апреля в петербургском офисе «Одноклассников». Студентов обучат созданию редактора, в котором можно форматировать текст, а также написанию быстрого парсера текста без использования регулярных выражений.

Экспертов первого мастер-класса станет Сергей Чикуёнок – создатель набора инструментов для редактирования Emmet.

На мастер-классы могут записаться только студенты с опытом фронтенд-разработки. Кандидаты должны иметь опыт работы с NodeJS и понимать TypeScript.

Следующий мастер-класс пройдет в мае и будет посвящен разработке на iOS.

Фото на обложке: sirtravelalot / Shutterstock

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