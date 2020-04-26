Сборная России выиграла три золота в математической олимпиаде для девочек
Российские школьницы выиграли три золотых и одну серебряную медали на IX Европейской математической олимпиаде для девочек. В этом году олимпиада проходила онлайн. Всего в соревновании участвовали девушки из 53 стран мира.
Золотые медали получили Розалина Миргалимова (Казань), Елизавета Неустроева (Москва) и Таисия Коротченко (Санкт-Петербург). Серебро выиграла Ралина Юсупова из Казани. Подготовкой девушек занимались Алина Сафиуллина, Ольга Нечаева и Кирилл Сухов.
Участницам нужно было решить шесть задач из разных областей математики. После специальное жюри выставляло баллы от 0 до 7 за каждую решённую работу. По сумме баллов и определялись победители и призёры олимпиады.
Благодаря успеху российских школьниц сборная выиграла и неофициальный командный зачёт, обогнав Сербию и Румынию.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
- Предыдущая статья
- Следующая статья
Письмо предпринимателю от Rusbase
Про другие виды рассылок можно узнать в разделе ПОДПИСКА