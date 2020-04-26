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Сборная России выиграла три золота в математической олимпиаде для девочек

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Российские школьницы выиграли три золотых и одну серебряную медали на IX Европейской математической олимпиаде для девочек. В этом году олимпиада проходила онлайн. Всего в соревновании участвовали девушки из 53 стран мира.

Сборная России выиграла три золота в математической олимпиаде для девочек

Золотые медали получили Розалина Миргалимова (Казань), Елизавета Неустроева (Москва) и Таисия Коротченко (Санкт-Петербург). Серебро выиграла Ралина Юсупова из Казани. Подготовкой девушек занимались Алина Сафиуллина, Ольга Нечаева и Кирилл Сухов. 

Участницам нужно было решить шесть задач из разных областей математики. После специальное жюри выставляло баллы от 0 до 7 за каждую решённую работу. По сумме баллов и определялись победители и призёры олимпиады.

Благодаря успеху российских школьниц сборная выиграла и неофициальный командный зачёт, обогнав Сербию и Румынию. 

Фото на обложке: Photogenica / pressmaster

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