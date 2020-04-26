Российские школьницы выиграли три золотых и одну серебряную медали на IX Европейской математической олимпиаде для девочек. В этом году олимпиада проходила онлайн. Всего в соревновании участвовали девушки из 53 стран мира.

Сборная России выиграла три золота в математической олимпиаде для девочек