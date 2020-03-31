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Онлайн-школа MAXIMUM Education проведёт уроки в соцсетях

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Открытая онлайн-школа MAXIMUM Education проводит занятия для учеников 5-11 классов в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Можно смотреть их в реальном времени в виде стримов или в записи, сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

Онлайн-школа MAXIMUM Education проведёт уроки в соцсетях

Сегодня в сообществах «Одноклассники» и «ВКонтакте» уже проходят занятия для учеников 8-10 классов по 12 образовательным предметам: русский язык, математика, литература, алгебра, геометрия, иностранный язык, обществознание, история, история древнего мира, биология, физика и химия. Занятия доступны любому пользователю. Через несколько дней подобное появится и для учеников 5-7 и 11 классов. Они смогут  смотреть лекции по предметам и получать дополнительные материалы, домашние задания и тесты на проверку знаний. 

В основе всех материалов занятий лежит школьная программа. Занятия проводятся, как и школьные уроки, по 45 минут. Их ведут опытные учителя-предметники образовательной компании MAXIMUM. Учащиеся также имеют возможность задавать вопросы и получать обратную связь. 

Фото на обложке: Shutterstock / Solis Images

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