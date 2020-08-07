«Магистерскую диссертацию студенты пишут в группах». Как устроена англоязычная программа MBA в Барселоне

В 2018 году Катя Привалович, автор телеграм-канала BarcelonaLive , переехала в столицу Каталонии и окончила там программу MBA по гостиничному бизнесу и туризму в EAE Business School. Сложно ли было поступить, из чего состояла учеба и как проходили экзамены — об этом она рассказала Ольге Кузиной, эксперту по высшему образованию за рубежом компании STAR Academy.

Программы MBA рассчитаны на учащихся с опытом работы. Преподаватели-практики, решение бизнес-кейсов, нетворкинг с однокурсниками разных специальностей — такое сочетание помогает студентам начать мыслить более глобально и подняться по карьерной лестнице после окончания учебы.

Почему Барселона?

Я окончила свой первый университет в 2009 году, когда учеба или программы обмена за рубежом еще не были так популярны. Мне всегда хотелось узнать, что значит учиться в другой языковой и культурной среде. К тому же с 2012 года я начала работать в отелях, но у меня никогда не было диплома по специальности. В 2018 году закончился мой рабочий проект в Танзании — я проработала управляющей отеля на склонах Килиманджаро целый год, и у меня появилась возможность взять паузу в работе.

Я понимала, что мое резюме с опытом работы в России и Африке без специализированного образования не очень-то интересно работодателям в Европе. Плюс мне всегда нравилось учиться. Поэтому я решила вернуться в университет.

Я искала программу в гостиничном менеджменте на английском языке в относительной близости к России, поэтому Новую Зеландию, Австралию и Канаду отмела сразу и выбрала Европу. У меня уже был профессиональный опыт и первый диплом, поэтому мне подходила только программа для студентов с опытом. Так в моем шорт-листе появились два небольших городка в Германии и Нидерландах и Барселона.

Стоимость обучения и перспективы были примерно одинаковые, так что остановить свой выбор на Испании было очень просто. Это же Барселона! Мне очень хотелось жить в красивом городе на море и желательно в стране с хорошим климатом. Я из Петербурга, и для меня эти факторы были очень важны.

Благодаря тому, что в Испании очень развит туризм, здесь много программ по этой специализации. К сожалению, моего знания испанского языка было недостаточно для учебы в вузе. Самое важное, что нужно знать об обучении в Барселоне на английском — это дорого и выбор таких программ ограничен. В идеале, если есть такая финансовая возможность, стоит сначала поехать на языковые курсы, тогда выбор программ на испанском будет более широкий.

Качество обучения в Испании не зависит от того, какой университет, частный (privado) или государственный (oficial), ведет программу, но от этого зависит тип диплома. Официальная аккредитация и партнерство с государственным вузом — это то, на что стоит обязательно обращать внимание. Я еще расскажу об этом чуть позже.

Я сама оплачивала учебу и не была готова перестать работать на два года.

Университет

Город: Барселона

Университет: EAE Business School, Ostelea School of Tourism and Hospitality

Программа: MBA in Hospitality and Tourism

Годы обучения: 2018-2019

Цена обучения: 19 000 евро в год. Я получила материальную поддержку от школы (грант) на 6 500 евро, так что обучение обошлось мне в 12 500.

Диплом: Тройной диплом. Два диплома от частных университетов Ostelea и EAE, и официальный от Политехнического университета Каталонии (Polytechnic University of Catalonia).

Поступление

Я поступала в конце марта 2018, начало программы было в октябре. Поэтому я успела подать заявку на грант для снижения общей стоимости программы. Мои одногруппники, подавшие документы в следующих потоках (летом) уже платили полную стоимость.

От меня потребовались следующие документы:

Апостилированный диплом специалиста из России (этот процесс занимает около месяца, поэтому стоит обратиться в свой университет заранее) и перевод на испанский язык. При этом для вуза перевод может быть сделан любым переводчиком, а для подачи на учебную визу его еще и надо заверять. Имеет смысл сразу же выбирать переводчиков, имеющих аккредитацию (список есть на сайте консульства).

Справка из первого университета о том, что я имею право продолжить учебу по программе магистратуры. Это характерно именно для Испании, не всегда программы высшего образования разрешают переход на следующую ступень. В моем университете, СПБГУ, никто не знал по какому формату ее сделать, поэтому я самостоятельно составила текст и переслала в учебную часть. Эта справка понадобится именно для дальнейшего получения официального диплома.

Результаты сдачи академического IELTS (не менее 6.5 баллов). К моменту подачи документов я уже сдала тест, но еще не получила результаты. Я прошла устное собеседование и предоставила мотивационное письмо на английском, поэтому мой уровень языка для комиссии был понятен. Мне разрешили прислать сертификат с оценкой позже.

Резюме и описание опыта работы. Для нашей программы абитуриенты должны были иметь какой-то опыт. Никто не требовал опыт именно на управляющей позиции, тем не менее профессиональный опыт был у всех, кроме одной одногруппницы.

Мотивационное письмо — самый сложный момент. Во многом потому, что опыта написания подобных писем у меня до этого не было.

Я попала на самый конец первого, мартовского потока зачисления, поэтому ответ получила очень быстро — в течение недели. После зачисления и оплаты 20% мне прислали письмо с оригиналами документов, которые были необходимы для дальнейшего получения визы в Консульстве Испании в Санкт-Петербурге. Остальную часть обучения необходимо было оплатить до начала курса. Я оплачивала карточкой уже в Барселоне. Я знаю, что некоторые мои одногруппники платили за обучение в рассрочку, но потеряли небольшую скидку за единовременную оплату.

Как проходит учеба

Сравнивая с моим опытом учебы на факультете психологии СПБГУ, я не могу сказать, что учеба в Барселоне была организована лучше или хуже. Скорее она была организована по-другому.

Организация

Сам университет находился в современном здании и был хорошо оборудован. Вся коммуникация с университетом идет через личный кабинет (онлайн-кампус). Туда загружаются учебные материалы и задания, там же отправляются проекты и выставляются оценки. Наш университет оплачивал нам доступ к профессиональным программам, когда требовалось.

Мы учились по full-time: 5 дней в неделю, с 9 до 14 часов. Остальное время выделялось для самостоятельного обучения. Я достаточно много времени проводила в библиотеке — училась или писала свою часть работ в тишине.

Я знаю, что мой университет в связи с пандемией перевел всех текущих студентов во втором семестре на онлайн-обучение. С онлайн-кампусом это было очень просто сделать технически. Я рада, что закончила программу в 2019 году и у меня было офлайн-обучение и возможность найти работу после окончания курса.

Преподаватели

Состав преподавателей тоже отличался от того, к чему я привыкла в России. Во многом потому, что это была программа делового администрирования и все преподаватели были практиками, имели опыт в реальном бизнесе и академические степени. Преподавательский состав на моем курсе был очень сильный. Самое большое количество нареканий было к организации процесса — испанская нерасторопность предполагает, что документы и справки в учебной части тебе могу делать долго и придется о себе пару раз напомнить.

Онлайн-кампус

Преподаватели к каждому занятию готовили презентации с учебными материалами и загружали их после класса в онлайн-кампус. Заметки и конспекты, к которым я так привыкла дома, можно было не писать совсем. Готовиться к экзамену можно только по презентациям и по дополнительным статьям, которые пришлет профессор. С одной стороны, это безумно удобно. С другой стороны, если преподаватель не умеет выделять главное и любит растекаться мыслью по древу, на одно занятие может быть 45 слайдов с текстом. Хорошо что такой «неудачный» преподаватель у нас был всего один.

Работа в команде

Много внимания уделяется формированию навыков работы в команде. Задачи сделать из нас всех друзей не было, скорее фокус был на развитие навыков коммуникации и взаимодействия. У нас была небольшая группа — всего 23 человека. В группе были люди из 16 стран. В первом семестре у нас даже был учебный блок по межкультурной коммуникации и командообразованию. В первые недели предполагались коллективные активности: вводный тренинг в первый день и совместный тимбилдинг (день в кулинарной школе).

Что особенно бросается в глаза — большинство работ, включаю магистерскую диссертацию, студенты делают в мини группах от трех до шести человек. Индивидуальные задания были очень редки. Какие-то группы студенты выбирали сами, но иногда распределением занимался профессор. Таким образом, за год я плотно поработала и выполнила несколько работ и исследований почти с каждым одногруппником.

Преподаватели всячески поддерживают дискуссию и участие каждого студента классе. По формату классы были скорее похожи на российские практикумы, чем на лекции.

Сессия и оценки

Как я уже говорила, материал к подготовке доступен онлайн, никто не заставляет читать сто книг и догадываться, что там было самое главное и нужное. С другой стороны, что будет на экзамене из всего курса неясно до самого экзамена. Никакого списка вопросов, к которому я привыкла, нет.

Оценки выставляются лично в онлайн-кампусе и обычно состоят из трех-четырех частей. То, как будет оценен курс, итоговые задания, формат занятий каждый профессор рассказывал при первой лекции. Некоторые курсы заканчивались тестами, некоторые требовали выполнения группового проекта. Обязательной частью итоговой оценки всегда была работа в классе. Для каждой части и каждого экзамена есть дата сдачи и критерии оценки.

Например, по социо-экономике в туризме финальная оценка состояла из четырех переменных: 60% (письменный экзамен), 10% (индивидуальная работа в классе на занятиях, участие в дискуссиях, ответы на вопросы), 20% (групповое эссе) и 10% (групповая презентация по эссе). Частью оценки по Information and Communications Technology была индивидуальная лабораторная (80%) и работа в классе (20%), а для управления талантами кроме экзамена (70%) и активного участия на занятиях (10%), нужно было написать письменное эссе (20%).

У нас вышло три сессии: в конце первого семестра (январь), в конце промежуточного семестра (март) и в конце второго семестра (июнь). В итоге с октября по июнь, я прошла 75 учебных кредитов (ECTS) — 60 пошли в оба диплома, а еще 15 только в частный (это как раз, промежуточная сессия по дополнительным, но обязательным курсам).

Пока идут экзамены по одним предметам, учеба по другим не прекращается. Преподаватели обычно обсуждали с группой финальные даты сдачи проектов. Мы, как группа, могли сдвинуть некоторые сроки для того, чтобы не получилось, что в один день нужно было сдавать несколько предметов.

Кстати, в отличие от России оценки выставляются закрыто, в онлайн-кабинете, и студенты не знают о результатах друг друга. Я думаю, таким образом школа создает более комфортную среду обучения. Никто не чувствует себя отстающим, и преподаватели избегают неудобного момента личного оценивая.

Система оценок достаточно объективная, даже если вы вдруг не понравились преподавателю, снизить вам балл он сможет только за работу в классе (не более 20% от общего веса). Я с этим не сталкивалась..

Система оценок в Испании — десятибалльная:

1.0 до 4.99 — незачет (Failure / Suspenso / F).

5–5.49 — удовлетворительно (Pass / Aprobado / C).

5.5–5.59 — удовлетворительно (Pass / Aprobado / B-).

6.0–6.99 — удовлетворительно (Pass / Aprobado / B).

7.0–8.99 — хорошо (Very good / Notable / B+)

9.0–9.99 — отлично (Outstanding / Sobresaliente / A)

10.0 — великолепно, с отличием (Matriculation with Honors / Matrícula de Honor / A+)

Так выглядел мой личный кабинет в конце первой сессии, без результатов по последнему предмету.

Всего я прошла 15 предметов.

Магистерскую диссертацию, в нашем случае бизнес-план, мы начали писать почти с самого начала — с декабря. В течения года было три промежуточных сдачи — после окончания значимых частей проекта. Устная защита была в середине июня. Сама работа делалась в группе из трех человек, но презентация у каждого студента была индивидуальная. Правда, оценки за защиту мы втроем получили одинаковые.

Те, кому были необходимы пересдачи, обсуждали сроки сдачи проектов с преподавателями лично. Лично мне учиться было достаточно легко, я закончила курс со средним баллом 9.4.

Как остаться после

Испания не очень-то активно помогает недавним выпускникам найти работу и остаться в стране. Несмотря на то, что моя школа помогала найти стажировки, чаще всего они заключались на сезон или короткий срок. Согласно закону Ley 14/2013 DA 18a, о котором почему-то чрезвычайно мало информации в интернете, недавний выпускник имеет право запросить резиденцию для поиска работы продолжительностью до 12 месяцев или для осуществления рабочей стажировки продолжительностью до 24 месяцев. Для того, чтобы воспользоваться этим правом, нужно быть выпускником с официальным дипломом. Стажировка и последующая рабочая резиденция для выпускника — это как раз тот путь, которым пошла я.

Заключение

Своим вторым студенческим опытом я чрезвычайно довольна. Даже несмотря на то, что мой университет — это не самая престижная бизнес-школа. Моя основная цель была — взять паузу и вернуться в беззаботное студенческое время, а еще получить возможность работать в Испании. Обе были достигнуты. Я нашла друзей со всего света и очень интересный опыт.