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МТУСИ назвал победителей межвузовского соревнования по информационной безопасности M*CTF

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

28 ноября 2021 года прошел  заключительный этап ежегодного соревнования среди вузов по информационной безопасности Moscow Capture The Flag (M*CTF). Победителями стали шесть команд.

МТУСИ назвал победителей межвузовского соревнования по информационной безопасности M*CTF

По результатам соревнования лучшими в студенческой лиги стали:

  1. Команда C4T BuT S4D, ВШЭ.
  2. Команда kks, МИРЭА.
  3. Команда «Которую нельзя называть», МГТУ ГА.

Помимо 10 вузовских команд в финале приняли участие учащиеся школ, среди победителей:

  1. Команда «Гудков», колледж связи №54.
  2. Команда «ТТТ», Школа №2065.
  3. Команда «Атвинта», колледж связи №54.

Чемпионы получили дипломы и подарки от организаторов и спонсоров: МТУСИ, компаний «Воентелеком», «Перспективный мониторинг», «ИнфоТеКС», «Код Безопасности», Ассоциации руководителей служб информационной безопасности и Федерального агентства по делам молодежи.

«Обеспечение информационной безопасности страны — важная и особо актуальная в цифровую эпоху задача. МТУСИ является отраслевым университетом, ежегодно выпускающим специалистов в области IT. Мы ощущаем ответственность за молодое поколение, от которого зависит защищенность населения и всего государства. 

M*CTF — это локомотив, который приведет участников соревнования к освоению востребованных компетенций и получению новых знаний, необходимых для профессионального развития», — отметил Сергей Ерохин, ректор МТУСИ.

Фото на обложке: por_suwat / Shutterstock

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