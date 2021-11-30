МТУСИ назвал победителей межвузовского соревнования по информационной безопасности M*CTF

28 ноября 2021 года прошел заключительный этап ежегодного соревнования среди вузов по информационной безопасности Moscow Capture The Flag (M*CTF). Победителями стали шесть команд.
По результатам соревнования лучшими в студенческой лиги стали:
- Команда C4T BuT S4D, ВШЭ.
- Команда kks, МИРЭА.
- Команда «Которую нельзя называть», МГТУ ГА.
Помимо 10 вузовских команд в финале приняли участие учащиеся школ, среди победителей:
- Команда «Гудков», колледж связи №54.
- Команда «ТТТ», Школа №2065.
- Команда «Атвинта», колледж связи №54.
Чемпионы получили дипломы и подарки от организаторов и спонсоров: МТУСИ, компаний «Воентелеком», «Перспективный мониторинг», «ИнфоТеКС», «Код Безопасности», Ассоциации руководителей служб информационной безопасности и Федерального агентства по делам молодежи.
«Обеспечение информационной безопасности страны — важная и особо актуальная в цифровую эпоху задача. МТУСИ является отраслевым университетом, ежегодно выпускающим специалистов в области IT. Мы ощущаем ответственность за молодое поколение, от которого зависит защищенность населения и всего государства.
M*CTF — это локомотив, который приведет участников соревнования к освоению востребованных компетенций и получению новых знаний, необходимых для профессионального развития», — отметил Сергей Ерохин, ректор МТУСИ.
Фото на обложке: por_suwat /
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