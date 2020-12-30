От него зависит коммерческий успех, инновационность проекта и человеческие жизни: как устроена профессия инженера машиностроения

Давид Айвазян, инженер-механик в Alpha Tek Automation, рассказывает, как на самом деле выглядят инженеры, что они делают и почему, быть креативным одно из важных качеств, которым должны обладать представители этой профессии.

Для тех, кто не знает, что такое AutoCad, пропускал в школе уроки геометрии и ненавидит часами сидеть за письменным столом, профессия инженера машиностроения — филиал ада на земле. С ней связано много стереотипов: нужно часами сидеть и неотрывно что-то придумывать, а сами инженеры выглядят слабыми и неуверенными.

Что делают инженеры машиностроения

Если говорить просто, инженер — это тот, кто изобретает. Прежде, чем выдать идею, которая найдет отклик у заказчика и будет выпущена в производство, инженер пробует и отбраковывает около сотни задумок и зарисовок. Быть инженером значит постоянно находиться головой в работе. В этой профессии нужен изобретательский склад ума и огромное желание сделать мир лучше. Иногда я делаю зарисовки на салфетках, пока сижу в кафе или жду своей очереди, потом некоторые из этих зарисовок становятся настоящими изделиями.

В основном разработки инженеров находятся под соглашением о неразглашении (NDA), чтобы компания-конкурент не украла идею. Те, кто говорят, что идеи ничего не стоят, неправы — на идеях, и способности их воплотить, держится профессия инженера.

Какие бывают инженеры в машиностроении

Инженеров только в машиностроении — более десяти видов. Все должности, связанные с непосредственно машиностроением, называются инженерными. Сейчас рассмотрим, кто есть кто и чем они занимаются.

Инженер-конструктор. Это моя специальность. Я проектирую схемы механизмов и деталей, участвую в их производстве, тестировании и сборке. Тщательно слежу за тем, как каждый механизм, созданный по моей схеме, работает, и вношу правки, при необходимости переделываю с нуля.

Это моя специальность. Я проектирую схемы механизмов и деталей, участвую в их производстве, тестировании и сборке. Тщательно слежу за тем, как каждый механизм, созданный по моей схеме, работает, и вношу правки, при необходимости переделываю с нуля. Инженер-проектировщик. Мой помощник. Он проектирует отдельные части механизмов и делает относительно простые чертежи на основе готовых деталей. На эту должность можно устроиться без опыта работы, только со знанием AutoCad и Solidworks, а также инженерно-техническим образованием.

Мой помощник. Он проектирует отдельные части механизмов и делает относительно простые чертежи на основе готовых деталей. На эту должность можно устроиться без опыта работы, только со знанием AutoCad и Solidworks, а также инженерно-техническим образованием. Инженер-испытатель. Тот, кто присылает мне правки. Он проводит испытания всех новых компонентов, машин и других изделий, даёт рекомендации по доработке. Пожалуй, самая весёлая работа для тех, кто всё любит трогать руками и рассматривать.

Тот, кто присылает мне правки. Он проводит испытания всех новых компонентов, машин и других изделий, даёт рекомендации по доработке. Пожалуй, самая весёлая работа для тех, кто всё любит трогать руками и рассматривать. Инженер-строитель. Или архитектор. Это тот, кто проектирует целые здания и их комплексы либо отдельные системы коммуникации типа водоснабжения, электроснабжения. Этому человеку нельзя ошибаться, на кону каждый раз — тысячи жизней.

Или архитектор. Это тот, кто проектирует целые здания и их комплексы либо отдельные системы коммуникации типа водоснабжения, электроснабжения. Этому человеку нельзя ошибаться, на кону каждый раз — тысячи жизней. Инженер-робототехник, мехатроник. Результат его работы — роботы и автомобили. В машиностроении он отвечает за разработку роботов, техническую начинку автомобиля или ракеты. Зависит от типа производства, на котором он работает.

Результат его работы — роботы и автомобили. В машиностроении он отвечает за разработку роботов, техническую начинку автомобиля или ракеты. Зависит от типа производства, на котором он работает. Инженер-технолог. Менеджер от мира машиностроения. Его задача — организовать процесс так, чтобы работа шла гладко, независимо от обстоятельств. Ему нужно знать тонкости производства, без этих знаний он не сможет грамотно рассчитать время и всех организовать.

Менеджер от мира машиностроения. Его задача — организовать процесс так, чтобы работа шла гладко, независимо от обстоятельств. Ему нужно знать тонкости производства, без этих знаний он не сможет грамотно рассчитать время и всех организовать. Инженер-энергетик. Он точно знает, как работает кондиционер в вашей машине и как топливо должно поступать в ракетный двигатель. Он проектирует системы энергетического и теплового обеспечения механизмов. В случае с самолёто- или ракетостроением этот человек берёт на себя максимальную ответственность.

Он точно знает, как работает кондиционер в вашей машине и как топливо должно поступать в ракетный двигатель. Он проектирует системы энергетического и теплового обеспечения механизмов. В случае с самолёто- или ракетостроением этот человек берёт на себя максимальную ответственность. Сервисный инженер. Тот, кто приходит к вам домой починить интернет. Этот человек устанавливает, обслуживает и ремонтирует механизмы. Таким инженером проще всего устроиться, даже если нет мест на крупных производствах.

Все инженеры важны на производстве, нет более или менее нужной профессии. Я привёл эту градацию для того, чтобы было легче выбрать направление, которым хочется заниматься.

Сколько зарабатывают инженеры машиностроения

Заработок очень сильно зависит от страны, в которой вы работаете. Сразу скажу, что для более комфортного уровня заработка развивайтесь в профессии не один год. Давайте сравним заработки инженеров машиностроения в Европе, России, и США.

Профессия Страна З/П в месяц Страна З/П в месяц Страна З/П в месяц Инженер-конструктор Россия 50500 RUR Германия 5400 EUR США 8290 USD Инженер-проектировщик Россия 40000 RUR Германия 4000 EUR США 5290 USD Инженер-испытатель Россия 45500 RUR Испания 1400 EUR США 8313 USD Инженер-строитель Россия 33000 RUR Германия 4435 EUR США 6539 USD Инженер-робототехник Россия 50000 RUR Польша 9304 ZL США 7628 USD Инженер-технолог Россия 46200 RUR Польша 7332 ZL США 4464 USD Инженер-энергетик Россия 38800 RUR Германия 2544 EUR США 7100 USD Сервисный инженер Россия 46200 RUR Финляндия 4450 EUR США 5840 USD

Учитывайте, что среднюю зарплату как в России, так и за рубежом я указал до вычета налогов. Прежде чем принимать решение и выбирать страну для эмиграции, просчитайте, сколько денег вы получите на руки и что сможете на них купить. Учитывайте цены на жильё в стране в целом и в отдельном городе, где для вас есть вакансия.

Цифры, указанные в таблице выше, очень усредненные. Начинающие инженеры в области машиностроения будут зарабатывать меньше, а специалисты со стажем от 5 лет могут получать в несколько раз больше. Также размер зарплаты зависит от предприятия, на котором работаете.

Всегда можно стать инженером-фрилансером и предлагать услуги как на родине, так и за границей. В таком случае понадобятся навыки самоорганизации, знание иностранных языков и менталитета заказчиков, стрессоустойчивость.

Какие внутренние качества нужны инженерам машиностроения

Первое, без чего работать инженером невозможно — это креативность и изобретательский склад ума. Постоянно нужно «изобретать велосипед», смотреть на мир по-новому и видеть вдохновение в незначительных вещах. Природа — главный источник вдохновения для инженера-конструктора или проектировщика.

Инженеру необходимо развитое на все 100% пространственное мышление. Ему нужно начертить работоспособную модель, которая существует только у него в голове. Можно пользоваться референсами из существующих деталей для определения размеров, но иногда сделать это просто невозможно. Приходится думать и экспериментировать.

Логика позволяет спроектировать модели, которые впишутся в реальную жизнь. Даже самые фантастические проекты никогда не станут реальностью, если не добавить туда логику и знания физики.

Инженер — работа ответственная. От инженера зависит как минимум коммерческий успех и инновационность проекта, а как максимум — тысячи человеческих жизней.

Работа требует полного погружения и готовности нести 100% ответственность (иногда — по закону) в случаях, если что-то идёт не так.

Инженер часами сидит за рабочим столом, так что без усидчивости никуда. Те, кто хотят видеть результат труда сразу и в больших масштабах, органически несовместимы с профессией инженера. От момента, в котором я придумал изделие, до момента, в котором я увидел хотя бы прототип, может пройти несколько лет. Всё это время я не просто жду релиза, а корплю над каждой деталью изобретения.

Мне постоянно нужно доучиваться, переучиваться, осваивать новые инструменты. Так что без обучаемости — никуда. Исключение: если вы гениальный инженер с фантастической скоростью работы. Тогда вас, возможно, буду терпеть какое-то время в одной компании, несмотря на то, что вы до сих пор проектируете, используя только бумагу, карандаш, циркуль и кульман.

Плюсы и минусы профессии

Я работаю инженером уже более 10 лет. За это время участвовал в разнообразных проектах, работал с разными заказчиками и выделил для себя плюсы и минусы профессии. Больше, конечно, плюсов, ведь я продолжаю работать инженером-конструктором в сфере машиностроения и не собираюсь увольняться. Итак, поехали.

Сначала о хорошем

Я никогда не останусь без работы. В любой кризис людям надо создавать новое, и мои навыки помогут им в этом. Я могу найти работу в любой стране и дистанционно, если будет такая необходимость.

Мне нравится изобретать. Потому я получаю удовольствие, работая над каждым проектом. Часы и дни летят незаметно, когда я думаю над тем, как улучшить существующий проект или изобрести нечто совершенно новое.

Я вижу результат своих трудов, и мне это нравится. Да, это происходит не мгновенно, и многие разработки меняются почти до неузнаваемости в процессе создания. Но я сам же их и меняю, оптимизирую и учусь новому в процессе работы. Это очень вдохновляет.

В процессе работы я встречаю самых разных, умных людей. С ними интересно работать, дружить и советоваться по разным вопросам. С такими людьми непросто зацепиться в обычной жизни, так как они постоянно заняты. И я занят вместе с ними.

Ложка дёгтя

Мне приходится заставлять себя поддерживать физическую форму, да и просто выходить на улицу. Процесс изобретательства и воплощения своих идей настолько затягивает, что совершенно забываешь о своём теле.

В начале профессионального пути я работал практически за еду и на чистом энтузиазме. Это были голодные студенческие годы, я выживал как мог. Но я кайфовал от самого процесса так же, как сейчас.

Если решили учиться на инженера

Независимо от того, в какой стране вы будете учиться, методы обучения для большинства курсов включают лекции, семинары, учебные пособия и лабораторные занятия, подкреплённые классами проектирования и практическими семинарами.

Если у вас есть возможность выбрать ВУЗ, обратите внимание:

Сосредоточено ли обучение на практическом опыте, карьерно-ориентированных заданиях и практических примерах?

Будет ли у вас возможность стажировки, позволяющие получить реальный опыт и начать карьеру?

Оплачиваются стажировки или нет?

Получаете ли вы поддержку в поиске подходящей для вас работы?

Рейтинг вуза.

Итоги

Профессия инженера в сфере машиностроения подойдет тем, кто не может представить жизнь без изобретательства, чертежей и железок. Тем, у кого потребность в самореализации и желание приносить пользу миру перевешивает желание зарабатывать миллионы, ничего не делая. Тем, кто любит учиться и часами грыз гранит науки в школе и университете просто чтобы узнать что-то новое. Людям с аналитическим и пространственным складом ума.

Кому профессия не подойдёт:

Тем, кто хочет быстрых заработков без напряжения.

Тем, кто не любит учиться и развиваться.

Тем, кого словами математика и физика пугали в детстве.