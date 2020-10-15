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В российских вузах появится программа развития предпринимательства в медтехе

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

Сеченовский университет совместно с РВК разработал курс по технологическому предпринимательству в сферах биомедицины и технологиях здравоохранения. Программу внедрят в учебные процессы медицинских, классических и технических вузов. Разрабатывали и верифицировали курсы эксперты ведущих университетов, представители крупных фармкомпаний и рынков Национальной технологической инициативы, рассказали в пресс-службе РВК.

В российских вузах появится программа развития предпринимательства в медтехе

Разработанный курс включает в себя общие материалы по предпринимательству и специализированные темы, связанные с особенностями отрасли здравоохранения. В 2020-2021 годах курс внедрят в 10 крупных вузах России, включая НИЯУ МИФИ, СибГМУ и СамГМУ. Студенты в ходе практических занятий разработают собственные проекты и изучат реальные кейсы в области биомедицины, фармацевтики и здравоохранения.

Сеченовский университет обучил программе преподавателей вузов. Для этого приглашали спикеров-практиков из бизнеса, венчурных фондов, организаций, занимающихся доклиническими и клиническими исследованиями, специалистов с опытом в защите интеллектуальной собственности. Преподаватели прорабатывали кейсы в медтех предпринимательстве и защищали их перед экспертами так же, как это будут делать студенты.

Программа по технологическому предпринимательству в биомедицине доступна вузам по безвозмездной лицензии. 

Фото на обложке: Shutterstock / Matej Kastelic


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