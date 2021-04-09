МЭИ напечатет самолёты: молодые учёные представили инновационный 3D–принтер

Новое устройство может напечатать неограниченную по размерам деталь, сообщается в релизе, полученном редакцией RB.RU.

Подобные инновации найдут свое место в авиакосмической отрасли, например, для производства корпусов самолетов, а также в автомобилестроении, судостроении и ветроэнергетике, уверены в университете.

«Ventum Nova на базе НИУ «МЭИ» позволяет студенческим командам под руководством экспертов университета проводить научные исследования, развивать инновационные проекты с целью создания технологических компаний и коммерциализации разработок. Одним из таких перспективных проектов стал «Робопринт». Вуз предоставляет все необходимые условия для научной деятельности: в нашем арсенале уникальная учебно-экспериментальная ТЭЦ, полномасштабный полигон возобновляемой энергетики с ветровой, солнечной электростанциями и геотермальным комплексом, оборудование от ведущих компаний отрасли», – заявил Иван Комаров, директор Центра инновационного развития НИУ «МЭИ».

На сегодняшний момент создание детали в современных 3D–принтерах происходит во внутреннем объёме устройства, что ограничивает область печати; из-за этого максимальные размеры изготавливаемой детали зависят от габаритов самого принтера. «Робопринт» же будет способен печатать во внешнем пространстве, что снимет вышеупомянутые ограничения.

Вторая особенность нового 3D-принтера – многопоточная печать роем роботов. Такое нововведение позволит значительно ускорить процесс изготовления сложных деталей: «Робопринт» способен напечатать детали, превышающие размеры устройства в десятки раз.

Из числа приоритетных областей применения «Робопринта» разработчики делают упор на авиастроение. При переходе от алюминиевых деталей к деталям, напечатанным «Робопринтом» из композитных материалов, можно добиться значительного выигрыша в весе.

«Применение аддитивных технологий позволяет печатать детали не сплошными, а частично заполненными, укрепленными ребрами жесткости и армирующими нитями. Следовательно, изделия сохраняют свои механические свойства и вместе с этим становятся легче аналогичных цельнолитых», — заявляют разработчики.

Также «Робопринт» считает, что новый 3D-принтер будет востребован при строительстве ветрогенераторов: новое изобретение позволит наладить производство лопастей непосредственно на строительной площадке.

«Рой роботов печатает цельную деталь без каких-либо шаблонов и трафаретов на строительной площадке. Это исключает риск повреждения детали в процессе транспортировки и позволяет легко возводить ветроэлектростанции даже в самых отдаленных уголках планеты. Также техпроцесс не привязан к конкретным формам/шаблонам, то есть производство становится гибким и легко перестраиваемым», — считают в команде «Робопринта».

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Фото: HINT Communication Agency.