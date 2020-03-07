МФТИ запускает онлайн-курс по спортивному программированию

МФТИ открыл набор на бесплатный курс «Быстрый старт в спортивное программирование». До 15 марта к нему могут присоединиться студенты младших курсов технических специальностей и те, кто обладает базовыми навыками программирования, рассказали в пресс-службе университета.

Курс будет идти четыре недели. Каждая неделя будет посвящена отдельному модулю, и к концу курса слушатели познакомятся с базовыми алгоритмами, теорией чисел, динамическим программированием и теорией графов. Помимо видеолекций студентам предложат решать задания для самостоятельной работы.

Слушатели, успешно окончившие курс, смогут пройти отборочное тестирование для участия в очных трехдневных интенсивах, которые пройдут в регионах России. Завершающим этапом программы станет фестиваль RuCode, и его победителей пригласят за счет организаторов в Москву в качестве гостей на финал студенческого чемпионата мира по программированию ICPC.

Мероприятие организует МФТИ совместно с Фондом развития Физтех-школ при поддержке Фонда президентских грантов.

Фото на обложке: Shutterstock / TippaPatt