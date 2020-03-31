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YOUNG

МФТИ проведёт международные сборы по программированию онлайн

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

С 18 по 26 апреля Московский физико-технический институт (МФТИ) проведёт онлайн-сборы по программированию для студентов со всего мира перед финалом олимпиады по программированию. Такое решение принято в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба образовательного проекта Moscow Workshop. 

МФТИ проведёт международные сборы по программированию онлайн

Студенты будут слушать лекции, решать онлайн-раунды соревнований, разбирать задания, задавать вопросы и консультироваться с тренерами. В течение трёх месяцев участникам  откроют доступ ко всем материалам сборов — видеозаписям и текстовым материалам лекций, примерам заданий и раундам соревнований.

Обучение будет проходить на английском языке. В группе A пройдут подготовку опытные команды, нацеленные на участие и победу в чемпионате мира, а в группе B – все, кто хочет потренироваться перед следующим сезоном. Для тех, кто предложит сложный и оригинальный набор задач, организаторы подготовили грант. 

Также 25 и 26 апреля студенты смогут поучаствовать в фестивале по искусственному интеллекту и спортивному программированию RuCode. Фестиваль тоже переводят в онлайн-режим. 

Фото на обложке: Shutterstock / Roman Samborskyi

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