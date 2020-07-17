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МГППУ и Кружковое движение НТИ подготовят магистров для создания кружков

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ), Кружковое движение НТИ и Институт Шиффера открывают совместную программу по подготовке магистров «Педагогика и психология проектной деятельности в образовании». С её помощью студенты научатся создавать и развивать кружки НТИ. Подать документы можно до 27 июля.

МГППУ и Кружковое движение НТИ подготовят магистров для создания кружков

Учащиеся магистратуры смогут разрабатывать образовательные программы и проекты по тематикам НТИ, создавать и руководить кружками, заниматься социальным предпринимательством. 

Занятия будут проводить специалисты в области педагогики и психологии проектной деятельности. Во время обучения студенты пройдут стажировки в российских технологических компаниях — BiTronics Lab, COEX («Контер-экспресс» ), «ПРО PSY». 

Поступление в магистратуру состоит из теоретического экзамена  и творческого задания. Испытания пройдут в конце июля — начале августа в дистанционном формате. Есть 16 бюджетных мест. 

Фото на обложке: пресс-служба Кружкового движения НТИ

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