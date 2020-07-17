МГППУ и Кружковое движение НТИ подготовят магистров для создания кружков

Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ), Кружковое движение НТИ и Институт Шиффера открывают совместную программу по подготовке магистров «Педагогика и психология проектной деятельности в образовании». С её помощью студенты научатся создавать и развивать кружки НТИ. Подать документы можно до 27 июля.

Учащиеся магистратуры смогут разрабатывать образовательные программы и проекты по тематикам НТИ, создавать и руководить кружками, заниматься социальным предпринимательством.

Занятия будут проводить специалисты в области педагогики и психологии проектной деятельности. Во время обучения студенты пройдут стажировки в российских технологических компаниях — BiTronics Lab, COEX («Контер-экспресс» ), «ПРО PSY».

Поступление в магистратуру состоит из теоретического экзамена и творческого задания. Испытания пройдут в конце июля — начале августа в дистанционном формате. Есть 16 бюджетных мест.