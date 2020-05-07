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Почему миллениалы и зумеры быстро адаптируются к новым условиям

YOUNG
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Анна Полякова

Миллениалы и зумеры быстро приспосабливаются ко всему новому: есть ощущение, что с ноутбуком и интернетом они смогут работать хоть со дна океана. Разберемся, в чем заключаются причины их быстрой адаптации к изменениям.

Почему миллениалы и зумеры быстро адаптируются к новым условиям

У поколения Z другой подход к обучению

Опрос LinkedIn, проведенный в 2018 году, показал, что 43% зумеров предпочитают полностью независимый подход к обучению. Это означает, что они не нуждаются в контроле за каждым шагом, а способны самостоятельно осваивать новые навыки.

Поскольку поколение Z без проблем работает практически в любом месте, оно может использовать онлайн-обучение для развития всех необходимых hard и soft skills. Если зумер хочет повысить квалификацию или сосредоточиться на другом аспекте работы, он получает доступ ко всем нужным инструментам прямо из дома.

Миллениалы чрезвычайно уверены в себе

Если бы миллениалы выбирали лозунг, то рассматривали бы фразы «Уверенность — ключ к успеху» и «Притворяйся, пока не добьешся своего». Если они чувствуют, что текущая работа им не подходит, то без особых сомнений берутся за поиск новой.

У этого поколения в три раза больше шансов сменить работу, чем у бумеров, а это означает, что они не боятся новых вызовов или приобретения новых навыков. Это облегчает их адаптацию к постоянно меняющимся отраслям.

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Миллениалы оценивают свою работу по достижениям, а не по количеству часов и не видят препятствий к движению вперед, если нынешнее место их чем-то не устраивает. Это поколение ушло от жесткого графика, перерывов по расписанию и дресс-кода и пришло к автономии, миссиям и собакам в офисе, отмечает Qualtrics.

Зумеры — сторонники баланса между работой и личной жизнью

Из исследования Dynamic Signal, проведенного в 2019 году, следует, что 39% представителей поколения Z больше всего беспокоятся о балансе между работой и личной жизнью, а также о личном благополучии. Это приводит к тому, что зумеры открыто обсуждают график и уходят, не получив нужной гибкости и свободы.

После вспышки коронавируса многим компаниям пришлось перевести сотрудников на работу из дома, и поколению Z это изменение далось очень легко именно потому, что им важен баланс между профессиональной и личной жизнью.

Миллениалы всегда открыты для перемен

Миллениалы не жалуются на изменения в работе, а встречают их с живым интересом. Другие поколения нередко считают, что миллениалы ленивы, но на самом деле они просто всегда ставят правила под сомнение.

Миллениалы — одно из самых открытых к новому поколений, поэтому адаптация у них проходит намного проще и плавнее. Это позволяет корпорациям менять бизнес-методы, не беспокоясь, что кто-то будет противостоять их решениям.

Тот, кто легко приспосабливается к изменениям, демонстрирует гибкость мышления, а также показывает, что способен учиться и развиваться.

Поколение Z свободно обращается с технологиями

Одна из самых больших проблем старших поколений — неспособность идти в ногу с новыми технологиями. Они привыкли все делать по-своему и, возможно, еще и к тому, что молодежь всегда помогает им в технологических вопросах.

Чтобы адаптироваться к цифровой реальности, нужно быть в курсе новых технологий и главных событий в мире. Например, с начала пандемии многие компании начали использовать Zoom. Для зумеров эта платформа проста и понятна, поэтому им легко проводить онлайн-встречи. Оставаясь на связи и в курсе событий, каждое поколение может плавно приспосабливаться к любым изменениям.

«Поколение Z не боится выходить за пределы зоны комфорта, сталкиваясь с новым испытанием: около четверти зумеров (24%) такая возможность будоражит и радует», — сообщает EY Survey.

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