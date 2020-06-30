Как основать бизнес с минимальными вложениями или без них

CEO Perell Ventures Ким Перелл много раз консультировала начинающих предпринимателей. Кто-то из них хотел создать косметическую или технологическую компанию, а кто-то — пекарню, магазин одежды или специй, но всех объединяло одно. Каждый говорил: «У меня нет денег. Как я смогу основать бизнес?». Изучим, какие советы дает им Ким.

Многие хотели бы открыть свое дело, которое бы приносило дополнительный доход, но не все на это решаются. Что же нас сдерживает?

Опасения новичков понятны. Для тех, кто никогда не создавал свое дело, многие этапы подготовки кажутся непреодолимыми, особенно если заниматься ими без денег.

Но ведь Майкл Делл начал торговать компьютерами прямо в своей комнате в студенческом общежитии. Apple, Disney и Google поначалу работали в гараже. А Ким Перелл основала многомиллионную компанию прямо за кухонным столом, когда у нее совершенно не было денег.

Если вы чувствуете себя в таком же положении, возможно, вам действительно не удастся основать доходный бизнес. Но не по той причине, о которой вы думаете.

Дело не в финансах — для запуска большинства бизнесов много денег не нужно. Дело в том, как вы мыслите.

Задайте себе вопросы: Почему для запуска бизнеса вам нужны деньги? Что они вам дадут? На что вы их потратите? Осознаете вы это или нет, недостаток денег может быть отговоркой, чтобы ничего не делать.

Часто люди обращаются к Ким, считая, что без финансирования они не смогут основать свое дело. Но в ходе разговора, отвечая на эти вопросы, они понимали, что на самом деле им не хватает чего-то еще. Возможно, требуется больше уверенности, чтобы преодолеть страх неудачи. Или, возможно, не хватает опыта.

Дело в том, что то, как вы мыслите — это важнейший фактор, определяющий ваш будущий успех. Если верить, что у вас ничего не получится, никакие деньги не помогут. Чтобы создать что-то значимое, нужно изменить образ мышления.

Три совета для успешного запуска бизнеса с минимальными вложениями или без них

1. Не работайте в одиночку

Неважно, насколько вы умны, уверены в себе, способны и великолепны, бизнес может никогда не реализовать свой потенциал, если заниматься им в одиночку. Еще до запуска начните использовать опыт других людей, знакомства и обратную связь.

Задействуйте чужой опыт. Свяжитесь с профессионалами из интересующей вас сферы и спросите, можете ли вы угостить их кофе. Вы удивитесь, как много людей готовы вам помочь. Всего чашка кофе может принести очень много: ответы на ваши вопросы, фидбек по поводу бизнес-плана или полезные рекомендации.

У других предпринимателей и компаний также могут быть ресурсы, которыми можно воспользоваться, чтобы сделать запуск бизнеса дешевле. Если у вас нет денег, чтобы нанять кого-то для создания приложения, сделайте разработчика своим партнером и работайте вместе. Если вам нужен хороший копирайтер, предложите ему вместо оплаты услуги по интернет-маркетингу. Проявляйте креативность и придумывайте беспроигрышные сценарии без огромных финансовых трат.

2. Сначала создайте спрос

Многие новички работают под девизом «Создавай, и к тебе придут». Они придумывают продукт, разрабатывают его, производят и потом пытаются продать. Ким Перелл рекомендует обратный подход.

Прежде чем тратить, подогрейте интерес. Если вы хотите производить соки, спросите знакомых, интересует ли их соковая диета. Если планируете выпустить партию футболок, сначала соберите предзаказы. Оцените интерес, примите заявки, а затем используйте эти деньги, чтобы покрыть затраты на производство.

Как только получите товар, отправьте его клиентам. Предлагайте скидки или бесплатные образцы, чтобы люди смогли сами убедиться в высоком качестве ваших продуктов. Это даст вам импульс, отзывы, рекомендации — и, будем надеяться, постоянных клиентов.

3. Мечтайте о большем, но начинайте с малого

Ваш потенциал абсолютно безграничен. Вы способны основать бизнес, который окажется успешнее основной работы, посвятить ему все свое время и энергию и в конечном итоге добиться сказочной прибыли.

Но это случится не сразу. Потребуется много и упорно работать.

Не преуменьшайте мечты, чтобы они соответствовали реальности. Постоянно мечтайте о чем-то большем, но при этом будьте терпеливы. Не бросайте основную работу сразу после запуска своего сайта — это будет слишком давить на вас как в эмоциональном плане, так и в финансовом. Начните с малого и достигайте большего.

Чтобы проверить идею, создайте недорогой и минимально жизнеспособный продукт или услугу и посмотрите, что будет дальше. Попробуйте начать с онлайн-продукта и таким образом снизить затраты на запуск. Если это невозможно, работайте локально. У вас есть много времени, чтобы расти и развиваться, — начните с малого, и у вашего бизнеса будет больше шансов на успех.

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