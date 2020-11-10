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«Нам некогда искать смысл жизни, мы ищем золото». Как сделать быструю карьеру в добывающей отрасли и понять, подходит ли она вам

YOUNG
Елена Бабкина
Елена Бабкина

Директор по персоналу и административным вопросам Highland Gold Mining

Мария Передок

Полвека назад профессия геолога была культовой. Тысячи молодых людей отправлялись в самые отдаленные регионы — Сибирь, на Дальний Восток, Чукотку, чтобы добывать для страны ценные металлы и полезные ископаемые. В чистом поле появлялись рудники, фабрики, росли города. О людях, которые рискуя своей жизнью, строили новую, снимали кино и писали книги.

С тех пор отрасль сильно изменилась. Сегодня горнодобывающий бизнес — это высокие технологии, автоматизация и производственные процессы, которыми управляет искусственный интеллект. Крупнейшие игроки рынка заявляют о намерении конкурировать с цифровыми гигантами, причем главная сфера конкуренции — молодые и перспективные специалисты. Отрасль изменилась, но запрос на инициативных, амбициозных и смелых по-прежнему актуален.

«Нам некогда искать смысл жизни, мы ищем золото». Как сделать быструю карьеру в добывающей отрасли и понять, подходит ли она вам

Самые востребованные специальности не сильно изменились: горное дело, обогащение полезных ископаемых, горная электромеханика, геология и маркшейдерия. Однако ключевую роль при отборе начинают играть знание ИТ, специализированного программного обеспечения и особенностей современного оборудования, умение работать с массивами данных и инструментами в области управления проектами. Как правило, вузы дают только базовые знания, остальное приобретается инициативными студентами во время практики либо на допкурсах по собственному желанию. 

В зависимости от уровня подготовки и квалификации начинающим специалистам могут предложить как рабочую, так и инженерную должность (инженер ПТО, горный мастер, инженер ГГИС, участковый геолог, участковый маркшейдер, мастер или технолог золотоизвлекательной фабрики).

Что ждёт молодых специалистов на старте

Получить «горную» специальность можно в высших и средних учебных заведениях. У нас работают в основном выпускники вузов Урала, Сибири и Дальнего Востока: Уральского государственного горного университета, Пермского национального исследовательского политехнического университета, Иркутского национального исследовательского технического университета, Забайкальского государственного университета, Дальневосточного федерального университета. Это обусловлено географией присутствия нашего бизнеса. При этом у нас есть и выпускники столичных вузов.

Соискателям предлагают участие в масштабных проектах, карьерный рост, возможность побывать в самых живописных местах страны и — последнее, но не наименее важное — высокий доход и внушительный социальный пакет. Зарплаты начинающих инженеров варьируются от 50 000 до 80 000 руб. в зависимости от специальности и первоначальной подготовки. В социальный пакет входит оплата дороги, обеспечение жильём, питание, медицинское обслуживание и обучение.

Unsplash

«Для молодого специалиста это хороший старт карьеры в горнодобывающей отрасли и возможность расширить сферу деятельности», — говорит Андрей Коляда, выпускник геологического факультета МГУ. Четыре с половиной года назад он пришёл в золотодобывающую компанию Highland Gold и начал работать вахтовым методом (каждая вахта продолжительностью полгода) на площадке Белая Гора в Хабаровском крае. За это время он успел поработать инженером геоинформационных систем, геологом открытых горных работ, а в прошлом году получил повышение до ведущего геолога. «Поехать в такой удалённый регион мотивировала возможность получить уникальный опыт и поработать на месторождении, увидеть вживую рабочий карьер, — объясняет Андрей. — До этого работал только на поисках и разведке полезных ископаемых».

«Живой» практический опыт или опыт «в полях» — ключевое условие карьерного роста в золотодобывающей отрасли. Если вы не готовы годами ждать перехода на следующий грейд — отправляйтесь на рудник. Без этого «карьерный потолок» наступит очень быстро.

Даже если в будущем вы видите себя топ-менеджером компании в столичном офисе, через ступеньку работы на месторождении вам не перепрыгнуть.

Каждый руководитель должен знать весь процесс золотодобычи от начала до завершения — и не только в теории или через экран ноутбука.

В компании Highland Gold есть примеры, когда люди за три года дорастали до руководителя, и это не уникальный для отрасли случай. Однако не нужно питать иллюзий — такое стремительное развитие потребует усилий, выдержки и умения брать на себя ответственность. 

Качества, которыми должен обладать молодой специалист в добывающей сфере

  1. Нацеленность на результат. Прекрасно, если ты любишь работу и получаешь удовольствие от самого процесса, но главное здесь — что в итоге этот процесс приносит в конкретных цифровых показателях. Какую проблему он решает? Как может сделать операционную деятельность более эффективной, безопасной, экологичной?
  2. Стратегическое мышление. Условия рынка и конкурентная борьба заставляют добывающие компании искать все новые способы повышения эффективности. Умение выбрать то решение проблемы, которое в итоге приведёт к достижению стратегических целей компании — ключ к продвижению.
  3. Здоровая амбициозность. Есть люди, которым нравится само ощущение того, что они чем-то управляют, что от них зависят какие-то процессы и изменения. Работа в горнодобывающей индустрии даёт это испытать. Здесь гораздо проще, чем, скажем, в офисе финансовой корпорации или ИТ-компании, выйти с инициативой, обосновать её, реализовать и увидеть результаты.
  4. Азарт. Особенность нашей работы в том, что каждый день здесь появляется проблема или несколько, которые требуют быстрого и нестандартного решения. Кого-то это пугает, для кого-то становится настоящим драйвом. Если вас заряжают постоянные вызовы, вы получаете кайф от поиска «красивых» решений, эта работа для вас. 
  5. Выдержка. Несмотря на все технологические достижения, работа в добывающей индустрии — это работа в непростых условиях. Надо быть готовым и к бытовым сложностям, и к стрессовым ситуациям, и уметь управлять своими эмоциями. Здесь умение выстраивать коммуникацию, находить общий язык с самыми разными типажами и работать с ними — не формальная строчка в резюме, а качества, которые вам точно пригодятся на практике.

Почему стоит рассмотреть карьеру в добывающей индустрии?

Стабильность

Не самое вдохновляющее слово, но 2020 год показал — в новых реалиях лучше выбирать сферы, которые меньше других зависят от карантинных ограничений, и компании, которые имеют ресурсы, чтобы пережить кризис и позаботиться о сотрудниках. Золото во все времена называли металлом чёрного дня. И текущая ситуация на рынке это подтверждает: в Highland Gold, например, не было ни сокращений, ни простоев из-за пандемии.

Развитие

Конкуренция заставляет компании постоянно меняться, внедрять новые инструменты, становиться лучше. Если ты часть команды, то неизбежно меняешься и узнаёшь что-то новое вместе с ней. Кроме того, у тебя есть возможность предложить своё. Здесь приветствуются свежие идеи. Это тот редкий случай, когда сотрудникам дают возможность учиться на ошибках (не путать с разгильдяйством!). 

Ответственность

Добыча полезных ископаемых стала гораздо безопаснее и уже не требует от людей жертв, но и легкой эту работу по-прежнему назвать нельзя. Компании-лидеры индустрии понимают это и серьёзно заботятся о персонале, в особенности о тех, кто работает в тяжелых условиях. Постоянный мониторинг состояния здоровья, сбалансированное питание, спорт, профилактика стрессов и выгорания, строительство инфраструктуры вокруг месторождений — это далеко не весь список мер по сохранению человеческого ресурса.

Возможность делать мир лучше

Современная добывающая компания — это не про потребительское отношение к природе и региону, как это было ещё несколько десятков лет назад. Это рациональные методы добычи и извлечения, восстановление экологии в местах присутствия, «zero harm»-технологии. Highland Gold, например, ещё и активно участвует в жизни местных сообществ, реализуя проекты, которые действительно решают реальные проблемы людей.

Так, в 2019 году мы запустили масштабную социальную программу в рабочем поселке Многовершинный Хабаровского края, нацеленную на создание и развитие предпринимательской среды. Местным жителям было предложено выйти с собственными инициативами по улучшению жизни в посёлке, разработать план их реализации и, получив финансовую поддержку предприятия, воплотить. Наши сотрудники активно включились в эту программу, помогая многовершинцам в разработке и защите их проектов, выполняя функции полноценных кураторов и проектных менеджеров.

Unsplash

В результате за год в поселке отремонтировали горнолыжную базу, организовали междугороднюю транспортную линию для выездов школьников на соревнования и олимпиады, обустроили спортивную площадку, привели в порядок несколько подъездов и дворов, начали реконструкцию площади и парковой зоны, открыли профориентационный центр для старшеклассников и даже создали команду КВН. Но главное — мы помогли людям поверить в себя и преодолеть внутренние барьеры. Без энтузиазма наших сотрудников этого бы сделать не удалось.

Советы для успешного старта

  1. Не бойтесь заявлять о себе. Мы всегда замечаем ребят, которые хотят строить карьеру. Узнали, что открываются интересные позиции? Спросите у своего руководителя, как можно продвинуться, чего вам не хватает для получения этой должности, какие навыки прокачать. 
  2. Смело говорите о проблемах. Честность и ответственность — базисные ценности нашей работы. Не думайте, что, признаваясь в сложностях, вы портите свою профессиональную репутацию. Наоборот — только настоящий профессионал способен понять, что стратегическая цель выше собственных амбиций.
  3. Учитесь. Прежде всего, на практике. Изучайте смежные направления. Пробуйте новые инструменты. Пользуйтесь любой возможностью увидеть какие-то процессы своими глазами или поучаствовать в них. Принимайте участие в кроссфункциональных проектах, где задействованы представители разных подразделений и локаций. По возможности выезжайте на площадки.
  4. Не торопитесь. Иногда, поучаствовав в масштабном проекте или решив какую-то крутую задачу, молодые специалисты чувствуют себя способными возглавить целое подразделение или даже актив. И разочаровываются, если не сразу получают повышение. Не надо делать поспешных шагов — лучше подождать и набраться навыков, чем вынужденно лишиться должности из-за недостатка опыта.
  5. И главное — ловите кайф! В этой работе стресс — не редкость, а вполне себе запланированное явление, но при этом ощущение того, что все реально зависит от тебя, в разы компенсирует все мелкие неприятности. Мы решаем проблемы, и под этим, без преувеличения, понимаем счастье. Нам не приходится искать смысл жизни, мы ищем золото.

Фото на обложке: Unsplash

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