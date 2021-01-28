МФТИ запустил новые курсы по техническому образованию на портале Coursera

Мария Передок
Московский физико-технический институт запустил шесть новых курсов на платформе онлайн-образования Coursera. Среди всех курсов от МФТИ есть как академические, так и программы, созданные с индустриальными партнёрами. Студенты могут изучить различные направления: от бизнес-аналитики до мониторинга космических объёктов.
МФТИ запустил новые курсы по техническому образованию на портале CourseraМария Передок
Специалисты МФТИ отмечают, что сейчас дистанционный формат обучения стал ключевым. Авторы курсов повысили качество записанных программ, создали адаптированные, более сложные и востребованные курсы.
Новые доступные программы:
- Введение в Microsoft Power BI. Помогает изучать мировую бизнес-аналитику.
- Курс Competitive Programming for Beginners. Англоязычная версия дисциплины «Быстрый старт в программирование». Подойдёт тем, кто только начинает шаги в IT.
- Курс Processing of Space Monitoring Information. Студенты изучат процессы наблюдения за околоземным космическим пространтством.
- Программа Science Research Foundations. Обучающиеся познакомятся с основами научного исследования.
- Лекции по классической механике и механике жидкости.
- Курс про алгебраические методы в информатике.
Все материалы доступны бесплатно. Студентам надо зарегистрироваться на платформе Coursera и выбрать понравившийся курс.
Фото на обложке: Unsplash
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