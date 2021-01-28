Московский физико-технический институт запустил шесть новых курсов на платформе онлайн-образования Coursera. Среди всех курсов от МФТИ есть как академические, так и программы, созданные с индустриальными партнёрами. Студенты могут изучить различные направления: от бизнес-аналитики до мониторинга космических объёктов.

МФТИ запустил новые курсы по техническому образованию на портале Coursera